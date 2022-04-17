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Глава ЕК призвала страны Европы оперативней предоставить оружие Украине

Страны Европейского союза должны оперативней доставить оружие Украине, чтобы помочь ей в оборонительной войне, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Bild am Sonntag.
РБК
Зеленский 2 апреля обратился к США, отметив, что украинские военные не хотят получать бронежилеты и специальные шлемы, а предпочли бы тяжелое вооружение.
РБК
26 февраля кабмин Германии одобрил поставки так называемого легкого оружия Украине.
ТАСС
Берлин постановил отправить властям в Киеве тысячу единиц противотанковых вооружений и 500 переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger.
ТАСС

Подробнее о событии

Глава ЕК призвала страны Европы оперативней предоставить оружие Украине
РБК21:17
Глава Еврокомиссии выступила за скорейшие поставки оружия на Украину
ТАСС20:59
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕC оперативно доставить оружие на Украину
Lenta.ru20:17
Глава Еврокомиссии призвала к быстрым поставкам вооружения на Украину
ТК Звезда20:42
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен призвала страны ЕС оперативно доставить оружие на Украину
Газета.Ru20:37
Глава Еврокомиссии призвала страны ЕС оперативно поставлять оружие Украине
RT на русском20:53
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен призвала страны ЕС оперативно доставить оружие на Украину
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