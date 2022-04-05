РБКГлава Еврокомиссии фон дер Ляйен: российским судам запретят заходить в порты ЕвросоюзаЕС запретит импорт угля из России в рамках пятого пакета санкций.РБКТакже предполагается ввести запрет на экспорт полупроводников, машин и транспортного оборудования — на 10 млрд евро, сообщает ТАСС.БИЗНЕС OnlineЕвросоюз также остановит участие российских компаний в госзакупках и запретит транзакции с четырьмя российскими банками, в том числе ВТБ.Телеканал 360°Импорт угля из России на сумму 4 млрд евро в год тоже будет запрещен.BFM.ruЧитать далееСвернутьРБКРБКДума ТВDaily MoscowЦентральная Служба НовостейМой БрянскМоя Москва.онлайнРБКЦентральная Служба НовостейГазета.RuВечерняя МоскваЦарьградРЕН ТВiReactorRT на русскомCT newsФорпост Северо-ЗападАБНКомсомольская правдаНовые ИзвестияПолитРоссияREGNUMRuBaltic.RuПодробнее о событииГлава ЕК: российским судам запретят заходить в порты ЕвросоюзаИзвестия10:06Еврокомиссия: российским судам запретят заходить в порты ЕвросоюзаBFM.ru08:41Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен: российским судам запретят заходить в порты ЕвросоюзаРБК09:48Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что российским судам запретят заходить в порты ЕвросоюзаLenta.ru09:40Глава ЕК: российским судам запретят заходить в порты ЕвросоюзаRT на русском09:11Глава ЕК дер Ляйен: судам РФ будет запрещено заходить в порты ЕСГазета.Ru09:02ЕК предложила ввести запрет на доступ российских судов к портам ЕС за рядом исключенийРИА Новости09:58Показать ещёОценить1,1KПоделиться