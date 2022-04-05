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Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен: российским судам запретят заходить в порты Евросоюза

ЕС запретит импорт угля из России в рамках пятого пакета санкций.
РБК
Также предполагается ввести запрет на экспорт полупроводников, машин и транспортного оборудования — на 10 млрд евро, сообщает ТАСС
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БИЗНЕС Online
Евросоюз также остановит участие российских компаний в госзакупках и запретит транзакции с четырьмя российскими банками, в том числе ВТБ.
Телеканал 360°
Импорт угля из России на сумму 4 млрд евро в год тоже будет запрещен.
BFM.ru

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Глава ЕК: российским судам запретят заходить в порты Евросоюза
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Еврокомиссия: российским судам запретят заходить в порты Евросоюза
BFM.ru08:41
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен: российским судам запретят заходить в порты Евросоюза
РБК09:48
Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что российским судам запретят заходить в порты Евросоюза
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Глава ЕК: российским судам запретят заходить в порты Евросоюза
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