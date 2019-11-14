с чего всё началось

Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что Россия является «стратегической проблемой Европы». Так господин Туск отреагировал на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости возобновить диалог с Россией.

Политика Москва признала Жанин Аньес временным президентом Боливии Москва признает Жанин Аньес временным президентом Боливии, так как она заняла эту должность в соответствии с правовыми нормами, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Происшествия В Благовещенске задержали гендиректора ЧОПа после стрельбы в колледже Следователи задержали генерального директора частной охранной организации "Сириус-А" после стрельбы в колледже Благовещенска, сообщает пресс-служба СК.

Общество Минюст начал внеплановую проверку ФБК Проверка должна подтвердить наличие или отсутствие признаков иноагента в деятельности организации, говорится в письме министерства, которое Жданов выложил в твиттере.

Политика Полномочия ректоров МГУ и СПбГУ предложили продлевать без ограничений Исключение составляют МГУ и СПбГУ - осенью 2009 года был принят закон, согласно которому, ректоров данных вузов назначает своим указом глава государства, и он же после достижения ими предельного возраста может продлить их полномочия дважды на пятилетний срок.

Политика В Тбилиси начались протесты из-за ситуации с поправками в Конституцию В Тбилиси начались акции протеста после того, как парламент страны провалил принятие поправок в Конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную.

Политика Лукашенко намерен изменить договор с Россией по охране границы Белоруссия считает, что в договор с Россией о взаимных усилиях по охране границы необходимо внести изменения, сообщил журналистам государственный секретарь белорусского Совета безопасности Станислав Зась по итогам доклада президенту республики Александру Лукашенко.

Политика Путин прилетел в Бразилию на саммит БРИКС Президент России Владимир Путин прилетел в Бразилию, чтобы принять участие в саммите БРИКС.

Экономика Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.

Экономика Госдума отказалась от идеи вернуть рубль в прошлое В обоих отзывах были идеи оценить влияние плавающего рубля на экономический рост, а в одном из них предлагалось установить верхнюю и нижнюю границы валютного курса рубля, то есть валютный коридор, а также ограничить движение спекулятивного капитала.

Политика На Украине в фильме о Путине замазали лицо Михалкова Режиссер документального фильма о российском президенте Владимире Путине Виталий Манский подтвердил эту информацию и добавил, что ему жаль, что лицо Михалкова было замазано.

Политика Глава МИД Украины допустил выход страны из минских соглашений Украинские власти допускают выход страны из минских соглашений, которые были заключены в 2015 году "нормандской четверкой" - Францией, Германией, Россией и Украиной для урегулирования конфликта в Донбассе.

Происшествия В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.

Происшествия Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".

Экономика «Почта России» запустит маркетплейс с ассортиментом магазина «Сафмар» В результате интеграции партнеры рассчитывают увеличить объемы онлайн-заказов на goods.ru на 40% и сократить сроки доставки за счет использования инфраструктуры отделений «Почты России».

Армия и оружие В США оценили вероятность столкновения с российскими военными в Сирии Вероятность столкновения американских военных с сирийскими или российскими силами в САР крайне мала, заявил экс-командующий силами спецопераций Центрального командования США генерал-лейтенант Майкл Нагата.

Происшествия Возле площади трех вокзалов в Москве загорелся склад Пожар вспыхнул в складском помещении у площади трех вокзалов в Москве, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Политика Депутат от партии Зеленского заявила в Раде о преследованиях Внутри фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины произошел новый конфликт с участием беременного депутата Анны Скороход.

Футбол Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России Представители adidas высказались по поводу ситуации с новой формой сборной России, передает Deutsche Welle.

Происшествия Следователь засекретил все материалы по делу Голунова "Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.

Шоу-бизнес Рак груди диагностировали у звезды сериала «След» Ольги Копосовой Российская актриса Ольга Копосова, получившая широкую известность благодаря роли полковника Галины Рогозиной в сериале «След», призналась, что у неё рак груди.

Армия и оружие Российские вертолеты и «Панцири» перебросили на север Сирии Три вертолета ВКС РФ прибыли в аэропорт Эль-Камышли, сообщает "Звезда". В их числе два Ми-35 и один Ми-8.

Политика Асад предположил, что основателя «Белых касок» убили по указанию ЦРУ Бывшего британского военного, одного из основателей неправительственной организации Сирии «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье, убили по указанию ЦРУ, предположил президент Сирии Башар Асад.

Экономика Владелец турецкого Anex Tourism объявил о покупке «Интуриста» Основатель турецкой Anex Tourism Нешет Кочкар заявил местному изданию Turizmguncel о покупке российского туроператора «Интурист».

Политика Парламент Молдавии утвердил новое правительство Парламент Молдавии большинством голосов депутатов утвердил новый состав кабинета министров под руководством экс-министра финансов Иона Кику, сообщила спикер законодательного органа Зинаида Гречаный.

Общество Малышева назвала бесполезные медицинские анализы Телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказала о медицинских анализах, на которые россиянам не стоит тратить деньги.

Армия и оружие В ССГ выступили с новым обращением к свидетелям по делу о рейсе MH17 РИА Новости / Андрей Стенин Совместная следственная группа (ССГ), которая занимается расследованием дела о крушении Boeing 777 рейса MH17 на Украине в июле 2014 года, сделала новое обращение к свидетелям, которые могут располагать какими-либо данными о трагедии, передает ТАСС.