Политика
КоммерсантъТуск назвал Россию «стратегической проблемой» Европы
Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что Россия является «стратегической проблемой Европы». Так господин Туск отреагировал на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости возобновить диалог с Россией.
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с чего всё началось
Глава Еврокомиссии Дональд Туск не согласился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который в недавнем интервью заявил о необходимости возобновления стратегического диалога с Москвой, сообщает Financial Times.РБКвчера в 17:43
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Политика
Москва признала Жанин Аньес временным президентом Боливии
Москва признает Жанин Аньес временным президентом Боливии, так как она заняла эту должность в соответствии с правовыми нормами, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
РИА Новости 07:50
Происшествия
В Благовещенске задержали гендиректора ЧОПа после стрельбы в колледже
Следователи задержали генерального директора частной охранной организации "Сириус-А" после стрельбы в колледже Благовещенска, сообщает пресс-служба СК.
РИА Новости 07:58
Общество
Минюст начал внеплановую проверку ФБК
Проверка должна подтвердить наличие или отсутствие признаков иноагента в деятельности организации, говорится в письме министерства, которое Жданов выложил в твиттере.
Интерфакс 06:24
Политика
Полномочия ректоров МГУ и СПбГУ предложили продлевать без ограничений
Исключение составляют МГУ и СПбГУ - осенью 2009 года был принят закон, согласно которому, ректоров данных вузов назначает своим указом глава государства, и он же после достижения ими предельного возраста может продлить их полномочия дважды на пятилетний срок.
Российская газета 07:06
Политика
В Тбилиси начались протесты из-за ситуации с поправками в Конституцию
В Тбилиси начались акции протеста после того, как парламент страны провалил принятие поправок в Конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную.
RT на русском 06:42
Политика
Лукашенко намерен изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия считает, что в договор с Россией о взаимных усилиях по охране границы необходимо внести изменения, сообщил журналистам государственный секретарь белорусского Совета безопасности Станислав Зась по итогам доклада президенту республики Александру Лукашенко.
Газета.Ru 07:52
Политика
Путин прилетел в Бразилию на саммит БРИКС
Президент России Владимир Путин прилетел в Бразилию, чтобы принять участие в саммите БРИКС.
Российская газета вчера в 11:19
Экономика
Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим
Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
REGNUM вчера в 07:17
Экономика
Госдума отказалась от идеи вернуть рубль в прошлое
В обоих отзывах были идеи оценить влияние плавающего рубля на экономический рост, а в одном из них предлагалось установить верхнюю и нижнюю границы валютного курса рубля, то есть валютный коридор, а также ограничить движение спекулятивного капитала.
Lenta.ru 07:21
Политика
На Украине в фильме о Путине замазали лицо Михалкова
Режиссер документального фильма о российском президенте Владимире Путине Виталий Манский подтвердил эту информацию и добавил, что ему жаль, что лицо Михалкова было замазано.
Lenta.ru 07:26
Политика
Глава МИД Украины допустил выход страны из минских соглашений
Украинские власти допускают выход страны из минских соглашений, которые были заключены в 2015 году "нормандской четверкой" - Францией, Германией, Россией и Украиной для урегулирования конфликта в Донбассе.
Газета.Ru 08:09
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Происшествия
Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье
В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 23:14
Общество
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Известия вчера в 20:10
Экономика
«Почта России» запустит маркетплейс с ассортиментом магазина «Сафмар»
В результате интеграции партнеры рассчитывают увеличить объемы онлайн-заказов на goods.ru на 40% и сократить сроки доставки за счет использования инфраструктуры отделений «Почты России».
РБК 06:55
Армия и оружие
В США оценили вероятность столкновения с российскими военными в Сирии
Вероятность столкновения американских военных с сирийскими или российскими силами в САР крайне мала, заявил экс-командующий силами спецопераций Центрального командования США генерал-лейтенант Майкл Нагата.
Известия вчера в 23:49
Происшествия
Возле площади трех вокзалов в Москве загорелся склад
Пожар вспыхнул в складском помещении у площади трех вокзалов в Москве, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
РБК 08:06
Происшествия
Возлюбленная историка Соколова была убита во сне
Газета.Ru вчера в 14:03
Политика
Депутат от партии Зеленского заявила в Раде о преследованиях
Внутри фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины произошел новый конфликт с участием беременного депутата Анны Скороход.
Lenta.ru 07:27
Футбол
Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России
Представители adidas высказались по поводу ситуации с новой формой сборной России, передает Deutsche Welle.
Газета.Ru 03:19
Происшествия
Следователь засекретил все материалы по делу Голунова
"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Вести.Ru 11 ноября в 06:50
Шоу-бизнес
Рак груди диагностировали у звезды сериала «След» Ольги Копосовой
Российская актриса Ольга Копосова, получившая широкую известность благодаря роли полковника Галины Рогозиной в сериале «След», призналась, что у неё рак груди.
News.ru 07:32
Армия и оружие
Российские вертолеты и «Панцири» перебросили на север Сирии
Три вертолета ВКС РФ прибыли в аэропорт Эль-Камышли, сообщает "Звезда". В их числе два Ми-35 и один Ми-8.
Российская газета 03:24
Политика
Асад предположил, что основателя «Белых касок» убили по указанию ЦРУ
Бывшего британского военного, одного из основателей неправительственной организации Сирии «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье, убили по указанию ЦРУ, предположил президент Сирии Башар Асад.
Коммерсантъ 08:02
Экономика
Владелец турецкого Anex Tourism объявил о покупке «Интуриста»
Основатель турецкой Anex Tourism Нешет Кочкар заявил местному изданию Turizmguncel о покупке российского туроператора «Интурист».
РБК 06:52
Политика
Парламент Молдавии утвердил новое правительство
Парламент Молдавии большинством голосов депутатов утвердил новый состав кабинета министров под руководством экс-министра финансов Иона Кику, сообщила спикер законодательного органа Зинаида Гречаный.
Российская газета 07:36
Общество
Малышева назвала бесполезные медицинские анализы
Телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказала о медицинских анализах, на которые россиянам не стоит тратить деньги.
Московский Комсомолец 07:00
Армия и оружие
В ССГ выступили с новым обращением к свидетелям по делу о рейсе MH17
РИА Новости / Андрей Стенин Совместная следственная группа (ССГ), которая занимается расследованием дела о крушении Boeing 777 рейса MH17 на Украине в июле 2014 года, сделала новое обращение к свидетелям, которые могут располагать какими-либо данными о трагедии, передает ТАСС.
РЕН ТВ 07:20
Авто
Mazda CX-30 признали самым безопасным авто 2018 и 2019 года
Специалисты оценили безопасность кроссоверов Mercedes-Benz GLB и Mazda CX-30, внедорожника Ford Explorer нового поколения, а также хэтчбека Opel Corsa.
Автоновости дня вчера в 06:06