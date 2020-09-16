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Военное дело
Военное дело

Глава Еврокомиссии назвала отравление Навального типичным для РФ

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что отравление оппозиционера Алексея Навального является типичным проявлением обычного поведения России на мировой арене.В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
Мы категорически не согласны с таким заявлением... скорее, это такая ангажированность и абсолютное непонимание или нежелание, или сознательное или несознательное непонимание реальности, которая имела место в случае с берлинским пациентом.
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Эхо Москвы

Глава Еврокомиссии назвала отравление Алексея Навального типичным поведением России на мировой арене

Эхо Москвы11:17
Телеканал 360°

Глава Еврокомиссии заявила, что «не оставит без ответа» произошедшее с Навальным

Телеканал 360°05:13
РБК

Глава ЕК сравнила отравление Навального со случаем в Солсбери

РБК06:29
Газета.Ru

Песков назвал ангажированным заявление главы ЕК о ситуации с Навальным

Газета.Ru07:15
Коммерсантъ

Кремль не согласен с заявлением о «типичном поведении России» в ситуации с Навальным

Коммерсантъ06:47
ТАСС

Песков назвал ангажированным заявление главы ЕК о предполагаемом отравлении Навального

ТАСС06:21
Lenta.ru

Глава Еврокомиссии сравнила ситуацию с Навальным с отравлением Скрипалей

Lenta.ru07:15

СКР опроверг возбуждение дела в связи со смертью Тесака

Уголовное дело о смерти в следственном изоляторе националиста Максима Марцинкевича не возбуждалось, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель следственного управления СК по Челябинской области Владимир Шишков.
СКР опроверг возбуждение дела в связи со смертью Тесака
Интерфакс14:35
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Силуанов: сигареты подорожают на 20 руб. при новой ставке акциза

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что для пачки сигарет стоимостью около 120 руб. это будет означать повышение цены примерно на 20 руб. "Примерно это будет стоить около 20 руб. к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 руб.", — сказал господин Силуанов журналистам (цитата по "РИА Новости").
Коммерсантъ13:40
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У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
Daily Moscowвчера в 08:17
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Европарламент призвал изолировать Россию из-за Навального

Депутаты Европейского парламента (ЕП) намерены бойкотировать Москву на международных форумах, например, G7, провести стратегическую переоценку отношений Европы и России и начать международное расследование инцидента с блогером, основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Навальным при участии ЕС, Совета Европы, ООН и ОЗХО.
Профиль11:03
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Посольство РФ запросило в Берлине консульский доступ к Навальному

Российские дипломаты в Берлине запросили консульский доступ к оппозиционеру Алексею Навальному, находящемуся в одной из клиник германской столицы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс13:33
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В Ростове осудили участников крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Южного окружного военного суда, в 2016-2017 годах жители Бахчисарая - Марлен Асанов, Мемет Белялов и Тимур Ибрагимов - сформировали ячейку террористической организации "Хизб ут-Тахрир".
Российская газета10:13
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Евсеев оценил игру Кругового пятой точкой. И отругал — тоже

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев оценил прием своего бывшего игрока Данила Кругового в матче седьмого тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Арсенал» (3:1). Сейчас Круговой выступает за «Зенит», в этой игре он принял мяч пятой точкой.
Спорт-Экспрессвчера в 15:20

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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СК Белоруссии предъявил обвинение Марии Колесниковой

«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием СМИ и сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в Telegram-канале ведомства.
RT на русском10:10
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Лукашенко лишил дипломатического ранга поддержавшего протесты посла

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лишил дипломатического ранга Павла Латушко, занимавшего пост посла во Франции, и Игоря Лещеню, работавшего послом в Словакии, в связи с совершением поступков, порочащих дипломатическую службу, сообщила в среду пресс-служба главы государства.
РИА Новости14:54
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