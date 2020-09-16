Глава Еврокомиссии назвала отравление Навального типичным для РФ
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Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что отравление оппозиционера Алексея Навального является типичным проявлением обычного поведения России на мировой арене.В источнике
Мы категорически не согласны с таким заявлением... скорее, это такая ангажированность и абсолютное непонимание или нежелание, или сознательное или несознательное непонимание реальности, которая имела место в случае с берлинским пациентом.
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