Глава Еврокомиссии назвала отравление Навального типичным для России
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Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что отравление оппозиционера Алексея Навального является типичным проявлением обычного поведения России на мировой арене.В источнике
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