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Военное дело
Военное дело

Глава Еврокомиссии назвала отравление Навального типичным для России

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что отравление оппозиционера Алексея Навального является типичным проявлением обычного поведения России на мировой арене.В источнике
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ТАСС

Глава ЕК предупредила сторонников отношений с РФ в ЕС о последствиях ситуации с Навальным

ТАСС07:23
Lenta.ru

Глава Еврокомиссии сравнила ситуацию с Навальным с отравлением Скрипалей

Lenta.ru07:15
Газета.Ru

Глава Еврокомиссии заявила, что ситуация с Навальным не останется без ответа

Газета.Ru05:01
Коммерсантъ

Глава Еврокомиссии назвала отравление Навального типичным для России

Коммерсантъ05:27
Телеканал 360°

Глава Еврокомиссии заявила, что «не оставит без ответа» произошедшее с Навальным

Телеканал 360°05:13
Эхо Москвы

Отравление политика Алексея Навального не останется без ответа со стороны Евросоюза, заявила глава Еврокомиссии

Эхо Москвы07:06
РБК

Глава ЕК сравнила отравление Навального со случаем в Солсбери

РБК06:29

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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На борьбу с воронами на крыше правительства потратят почти 43 млн руб

Проект бюджета предусматривает выделение по 21,3 млн руб. в 2021–2022 годах на «организацию работ по контролю за популяциями птиц (ворон) на территории и на кровле Дома правительства Российской Федерации».
РБК04:35
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