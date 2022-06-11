Будьте в Плюсе

Глава Еврокомиссии обсудит с Зеленским в Киеве членство Украины в ЕС

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Reuters.
РБК
"Рада вернуться в Киев", - написала фон дер Ляйен в Twitter.
Российская газета
Еврокомиссия обсудит вопрос предоставления стране статуса кандидата в Евросоюз 17 июня.
RT на русском
Восемь стран поддержали идею ускоренного вступления Украины в Евросоюз, однако Дания и Нидерланды, как пишет Bloomberg, выступили против.
РБК

Подробнее о событии

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен прибыла в Киев, чтобы обсудить заявку Украины в ЕС
РИА Новости04:57
Глава Еврокомиссии прибыла в Киев
ТАСС05:22
AFP: глава Еврокомиссии прибыла с визитом на Украину
RT на русском05:08
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев
Life.ru05:00
Глава Еврокомиссии прибыла с визитом на Украину
Взгляд.ру05:28
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен прибыла в Киев, чтобы обсудить заявку Украины в Евросоюз
Lenta.ru04:54
Глава Еврокомиссии снова приехала в Киев
Коммерсантъ04:53

Интересное

Глава МИД ДНР Никонорова заявила о подготовке суда над наемником из Южной Кореи

Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики сообщила о подготовке к суду над гражданином Южной Кореи, воевавшем на стороне украинских войск.
РИА Новости08:02

Сенатор Бейкер заявил, что из-за усталости от конфликта Запад призывает Украину к уступкам

Страны Запада призывают Украину к территориальным уступкам в пользу России из-за усталости от украино-российского конфликта.
Lenta.ru08:15

Путин подписал закон о запрете работы в такси и общественном транспорте лицам с судимостью

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете работы в такси и общественном транспорте лицам с судимостью.
RT на русском07:42

Спикер Госдумы Володин заявил о формировании новой «Большой восьмерки» из-за санкций США

Политик считает, что экономика США, Японии, Германии, Британии, Франции, Италии, Канады продолжает "трещать под нагрузкой введенных против России санкций": за первый квартал этого года в США зафиксировано падение ВВП на 1,5%, а инфляция вышла на наивысший уровень с декабря 1981 года, который достиг 8,6%.
РИА Новости02:32

Минобороны России: в Харьковской области уничтожен пункт дислокации иностранных наемников

Российские средства ПВО сбили штурмовик Су-25 близ Александровки в Харьковской области и истребитель МиГ-29 в районе Снегиревки Николаевской области на Украине, сообщили в Минобороны во время брифинга.
РБК04:37

РИА Новости: военные Украины потребовали выпустить их с завода «Азот» с заложниками

Украинские военные, заблокированные на северодонецком заводе «Азот», потребовали выпустить их в Лисичанск вместе с заложниками, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах, близкий к ходу переговоров.
Lenta.ru04:45

Делегация КНР покинула зал азиатского саммита в Сингапуре во время выступления Зеленского

На азиатском саммите по безопасности «Диалог Шангри-Ла» (Shangri La Dialogue) китайская делегация покинула зал во время выступления президента Украины Владимира Зеленского.
Lenta.ru06:33

Вучич объяснил отказ от санкций против России по требованию Шольца

Несмотря на позицию немецкого канцлера Олафа Шольца и Европейского союза в целом, Сербия не намерена вводить ограничительные меры против России, поскольку не считает такую политику действенной, заявил сербский президент Александр Вучич на пресс-конференции, передает Reuters.
РБК07:48

Польский депутат Понцилюш назвал эмбарго на импорт угля из России поспешным решением

Польское правительство поспешило с тотальным эмбарго на импорт российского угля, заявил в беседе с Polskie Radio депутат от Гражданской коалиции Павел Понцилюш.
РИА Новости06:44

Секретарь Зеленского ответил Байдену: не хотели слышать Украину, а не предупреждения США

Президент Украины Владимир Зеленский просил о превентивных санкциях против России до ее военной операции, но его «не хотели слышать», заявил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.
Коммерсантъ07:25

Посол Украины Мельник: 22 июня Украина рассчитывает получить семь гаубиц от Германии

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что на 22 июня запланированы поставки семи немецких гаубиц Киеву.
РИА Новости08:05

Посол Украины в Анкаре Боднар заявил о росте антизападных настроений в Турции

В Турции активно распространяются антизападные настроения и население считает США и НАТО виновными в происходящем на Украине, заявил в эфире "Радио НВ" посол Киева в Анкаре Василий Боднар.
РИА Новости02:50

В РВСН заявили, что защищенность МБР «Сармат» в 1,5 раза выше, чем у ракеты «Воевода»

Вы знаете, «Сармат» и «Воевода» совпадают только в названии, что это ракета.
Известия07:10

Украина может остаться без арбузов из-за потери Херсонской области и Запорожья

Как заявил первый замминистра аграрной политики и продовольствия страны Тарас Высоцкий 11 июня, альтернативы херсонским и запорожским арбузам у Украины нет.
Известия07:26

Спецпредставитель Китая Сяомин: НАТО 78 дней бомбила Югославию без санкций СБ ООН

НАТО на протяжении 78 дней бомбардировала Югославию, а Совет безопасности Организации Объединенных Наций не ввел санкции против альянса.
Газета.Ru04:18