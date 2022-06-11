Политик считает, что экономика США, Японии, Германии, Британии, Франции, Италии, Канады продолжает "трещать под нагрузкой введенных против России санкций": за первый квартал этого года в США зафиксировано падение ВВП на 1,5%, а инфляция вышла на наивысший уровень с декабря 1981 года, который достиг 8,6%.