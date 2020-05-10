Брюссель, 10 мая 2020, 16:19 — REGNUM Санкции могут быть введены против Германии со стороны Европейского союза, заявили 10 мая в Европейской комиссии, сообщает DPA.

Брюссель может ввести против Берлина санкции из-за решения по ЦБ ЕС

Общество Россиян предупредили о резком похолодании В ближайшие дни в центре европейской части России ожидается резкое похолодание на десять градусов.

Единоборства Гэтжи сенсационно нокаутировал Фергюсона на турнире UFC 249 Поединок стал главным событием турнира UFC 249, который при пустых трибунах состоялся в американском Джексонвилле.

Гаджеты Представлен обновленный 13-дюймовый MacBook Pro Компания Apple обновила линейку своих ноутбуков, представив новую модель MacBook Pro с 13-дюймовым дисплеем, клавиатурой Magic Keyboard и накопителем удвоенной емкости. 1

Политика В Крыму оценили план Зеленского установить «колокол Единства» Украинский президент Владимир Зеленский ранее заявил о планах установить четыре мемориала на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР (Колокол Памяти в Луганске и Колокол Мира в Донецке), а также Колокол Победы в Закарпатье и Колокол Единства в Симферополе – столице российского Крыма. 130

Общество В Татарстане с 12 мая отменяют пропускной режим В Татарстане с 12 мая перестанет быть обязательным получение пропуска для выхода из дома, следует из постановления (.pdf) кабмина республики. 173

Общество Представитель Пенса опроверг сообщения о его самоизоляции Представитель вице-президента США Майка Пенса опроверг сообщения о его самоизоляции, в понедельник он планирует быть в Белом доме, сообщает телеканал CNN.

Политика Белорусская оппозиция отказалась выдвигать кандидата в президенты Оппозиционеры отказались от проведения праймериз по выбору единого кандидата для участия в президентских выборах в 2020 году.

Общество Спрогнозирован всплеск эпидемии коронавируса в России Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов ожидает с приходом жары роста количества зараженных коронавирусом по всей России. 995

Общество Малышева назвала главный симптом для госпитализации с коронавирусом Ведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, что есть симптом, с которым обязательно нужно госпитализировать человека, у которого обнаружен коронавирус. 541

Здоровье Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты, полагающиеся тем, кто борется с распространением коронавируса. 31

Происшествия Экс-депутат заксобрания Ростовской области найдена мертвой В Ростовской области найдена мертвой депутат законодательного собрания. Женщине в январе исполнилось 60 лет. 52

Общество Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя. 975

Единоборства Фергюсон прокомментировал свое поражение от Гэтжи Американский боец ММА Тони Фергюсон прокомментировал свое поражение от Джастина Гэтжи в главном поединке UFC 249, передает "Спорт-Экспресс". 3

Шоу-бизнес Танцующий миллионер из Италии Джанлука Вакки впервые станет отцом На своей странице в соцсети Instagram танцующий миллионер Джанлука Вакки рассказал, что в международный день матери станет отцом.

Политика США дали задний ход после резонансного заявления о победителях нацизма Посольство Соединенных Штатов в Москве не смогло объяснить, почему в поздравительном сообщении Белого дома, приуроченном к 75-й годовщине Победы, среди стран-победителей нацизма упоминаются только США и Великобритания, в то время как о СССР не сказано ни слова. 2

Общество Новую шкалу коронавирусной опасности ввели в Британии В Британии власти ввели пятибалльную шкалу коронавирусной опасности для отслеживания ситуации.

Общество Минздрав призвал не «экономить» на стимулирующих выплатах врачам В Минздраве уточнили: медицинский работник, если он по должности работает с пациентами с COVID-19 или биологическим инфицированным материалом, должен получать стимулирующую выплату в соответствии с 415 постановлением правительства, которая определяется в установленном проценте от средней заработной платы в регионе. 4

Общество Минпросвещения допустило отмену ОГЭ Основной государственный экзамен (ОГЭ) в России может быть отменен из-за ситуации с коронавирусом. 26