Политика

REGNUMREGNUMБрюссель может ввести против Берлина санкции из-за решения по ЦБ ЕС

Брюссель, 10 мая 2020, 16:19 — REGNUM Санкции могут быть введены против Германии со стороны Европейского союза, заявили 10 мая в Европейской комиссии, сообщает DPA.
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