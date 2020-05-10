Политика
REGNUMБрюссель может ввести против Берлина санкции из-за решения по ЦБ ЕС
Брюссель, 10 мая 2020, 16:19 — REGNUM Санкции могут быть введены против Германии со стороны Европейского союза, заявили 10 мая в Европейской комиссии, сообщает DPA.
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Общество
Россиян предупредили о резком похолодании
В ближайшие дни в центре европейской части России ожидается резкое похолодание на десять градусов.
Lenta.ru 19:35
Единоборства
Гэтжи сенсационно нокаутировал Фергюсона на турнире UFC 249
Поединок стал главным событием турнира UFC 249, который при пустых трибунах состоялся в американском Джексонвилле.
Российская газета 01:43
Происшествия
Названа предварительная причина пожара в подмосковном хосписе
RT на русском 19:00
Гаджеты
Представлен обновленный 13-дюймовый MacBook Pro
Компания Apple обновила линейку своих ноутбуков, представив новую модель MacBook Pro с 13-дюймовым дисплеем, клавиатурой Magic Keyboard и накопителем удвоенной емкости.
Открытые системы 14:35
Политика
В Крыму оценили план Зеленского установить «колокол Единства»
Украинский президент Владимир Зеленский ранее заявил о планах установить четыре мемориала на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР (Колокол Памяти в Луганске и Колокол Мира в Донецке), а также Колокол Победы в Закарпатье и Колокол Единства в Симферополе – столице российского Крыма.
Газета.Ru 08:25
Общество
В Татарстане с 12 мая отменяют пропускной режим
В Татарстане с 12 мая перестанет быть обязательным получение пропуска для выхода из дома, следует из постановления (.pdf) кабмина республики.
Коммерсантъ 17:05
Общество
Представитель Пенса опроверг сообщения о его самоизоляции
Представитель вице-президента США Майка Пенса опроверг сообщения о его самоизоляции, в понедельник он планирует быть в Белом доме, сообщает телеканал CNN.
РИА Новости 19:11
Политика
Белорусская оппозиция отказалась выдвигать кандидата в президенты
Оппозиционеры отказались от проведения праймериз по выбору единого кандидата для участия в президентских выборах в 2020 году.
Телеканал 360° 13:16
Общество
Facebook объяснил удаление фото водружения Знамени Победы на Рейхстаге
В субботу, 9 мая, пользователи соцсети сообщили, что Facebook удаляет фотографию с советским солдатом.
RuNews24.ru вчера в 17:59
Общество
Спрогнозирован всплеск эпидемии коронавируса в России
Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов ожидает с приходом жары роста количества зараженных коронавирусом по всей России.
РИА Новости 09:03
Экономика
Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля
В экспертной среде все больше экономистов начинают думать, что в среднесрочной перспективе нас может ждать неизбежная девальвация рубля.
Banki-vrn.ru 18:55
Общество
В Санкт-Петербурге до 31 мая продлены ограничительные меры
В Санкт-Петербурге до 31 мая продлеваются ограничения в рамках режима повышенной готовности из-за коронавируса, пишет ТАСС.
Мой Брянск 02:14
Общество
Малышева назвала главный симптом для госпитализации с коронавирусом
Ведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, что есть симптом, с которым обязательно нужно госпитализировать человека, у которого обнаружен коронавирус.
Lenta.ru 05:05
Здоровье
Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты, полагающиеся тем, кто борется с распространением коронавируса.
РИА Новости 16:03
Общество
В Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток
Маски и перчатки петербуржцы будут обязаны носить в общественном транспорте (включая такси), в магазинах, на предприятиях и в организациях.
Российская газета 08:13
Происшествия
Экс-депутат заксобрания Ростовской области найдена мертвой
В Ростовской области найдена мертвой депутат законодательного собрания. Женщине в январе исполнилось 60 лет.
Регион online 10:54
Политика
Путин проведет совещание о возможности продления режима нерабочих дней
28 апреля на совещании с губернаторами Путин сообщил о продлении нерабочих дней до 11 мая включительно.
Ведомости 11:05
Общество
Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая
Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
РБК 01:38
Армия и оружие
Расстрел машины «Исламского государства» с Ми-171 попал на видео
Lenta.ru 08 мая в 11:18
Общество
В Праге на место памятника Коневу поставили унитаз
Московский Комсомолец вчера в 12:57
Единоборства
Фергюсон прокомментировал свое поражение от Гэтжи
Американский боец ММА Тони Фергюсон прокомментировал свое поражение от Джастина Гэтжи в главном поединке UFC 249, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 04:35
Кино
Новая Зеландия разрешила продолжить съемки нового «Аватара»
NewInform 08 мая в 11:38
Шоу-бизнес
Танцующий миллионер из Италии Джанлука Вакки впервые станет отцом
На своей странице в соцсети Instagram танцующий миллионер Джанлука Вакки рассказал, что в международный день матери станет отцом.
RuNews24.ru 18:37
Политика
США дали задний ход после резонансного заявления о победителях нацизма
Посольство Соединенных Штатов в Москве не смогло объяснить, почему в поздравительном сообщении Белого дома, приуроченном к 75-й годовщине Победы, среди стран-победителей нацизма упоминаются только США и Великобритания, в то время как о СССР не сказано ни слова.
ЛигаNews.net 15:55
Общество
Новую шкалу коронавирусной опасности ввели в Британии
В Британии власти ввели пятибалльную шкалу коронавирусной опасности для отслеживания ситуации.
Mockva.ru 14:49
Армия и оружие
Avia.pro: вот почему сирийские С-300 не сбивают самолеты Израиля
Военные специалисты назвали причину, по которой используемые сирийцами установки зенитных ракет С-300 не сбивают самолеты Израиля, атакующие территорию страны.
Недвижимость.RU 18:14
Общество
Минздрав призвал не «экономить» на стимулирующих выплатах врачам
В Минздраве уточнили: медицинский работник, если он по должности работает с пациентами с COVID-19 или биологическим инфицированным материалом, должен получать стимулирующую выплату в соответствии с 415 постановлением правительства, которая определяется в установленном проценте от средней заработной платы в регионе.
Российская газета 17:00
Общество
Минпросвещения допустило отмену ОГЭ
Основной государственный экзамен (ОГЭ) в России может быть отменен из-за ситуации с коронавирусом.
Известия 05:12
Экономика
Промсвязьбанк продал почти все запасы золота
Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ 08:20