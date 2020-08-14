Глава Еврокомиссии призвала ЕС ввести санкции против Белоруссии

Евросоюзу стоит ввести санкции против ответственных за нарушение демократических ценностей в Белоруссии. К этому призвала в пятницу, 14 августа, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.