Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Lenta.ru
Lenta.ru

Глава Еврокомиссии призвала ЕС ввести санкции против Белоруссии

Евросоюзу стоит ввести санкции против ответственных за нарушение демократических ценностей в Белоруссии. К этому призвала в пятницу, 14 августа, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.В источнике
С чего всё началось
"Нам нужны дополнительные санкции против тех, кто нарушает демократические ценности или злоупотребляет правами человека в Белоруссии", - написала она на своей странице в Twitter
.
ТАСС05:12
Подробнее о событии
РБК

Глава Еврокомиссии потребовала ввести санкции против Белоруссии

РБК08:39
RT на русском

В ЕК заявили о необходимости новых санкций против властей Белоруссии

RT на русском05:23
Интерфакс

Глава Еврокомиссии потребовала новых санкций для Белоруссии

Интерфакс05:53
Коммерсантъ

Глава Еврокомиссии призвала ввести санкции против Белоруссии

Коммерсантъ05:48
Известия

Глава Еврокомиссии призвала ввести новые санкции против Белоруссии

Известия05:38
Эхо Москвы

Глава Еврокомиссии: Евросоюзу нужно ввести дополнительные санкции против тех, кто нарушил права человека в Белоруссии

Эхо Москвы09:04
ТАСС

Глава Еврокомиссии считает, что ЕС должен ввести новые санкции против Белоруссии

ТАСС05:12

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей
РИА Новостивчера в 14:54
1,4K

«Вежливых людей» призывают в Белоруссию

До начала протестов в Белоруссии российский военкор Дмитрий Стешин в эфире «Соловьев LIVE» заявил, что Лукашенко своей антироссийской выходкой (он задержал боевиков ЧВК «Вагнера») снял с Москвы все моральные обязательства по поддержке белорусского президента и Москва может вспомнить опыт «вежливых людей».
Капитал страны08:51
10

Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
2,3K

Daimler достиг в США мирового соглашения по дизельному скандалу

Напомним, что в 2018 году концерн Daimler AG отозвал свыше 800 000 автомобилей Mercedes-Benz оборудованных дизельными силовыми установками, в которых использовались устройства, снижающие уровень вредных выбросов.
Тарантас Ньюс04:10
1

Россияне пожаловались на поборы в школах из-за коронавируса

Руководство школ в некоторых российских регионах потребовало от родителей сдать деньги на рециркуляторы (очистители) воздуха, чтобы выполнить требования Роспотребнадзора по профилактике и борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru06:27
15

В Минске выпускают задержанных на протестах из СИЗО

Минск, 14 августа 2020, 01:32 — REGNUM Группы людей, задержанных во время протестов в Белоруссии, продолжают покидать изолятор временного содержания на улице Окрестина в Минске, сообщают 13 августа пользователи в белорусских соцсетях.
REGNUM18:32

Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
82