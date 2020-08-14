Глава Еврокомиссии призвала ЕС ввести санкции против Белоруссии
Смотрите также
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей
Минский тракторный завод частично прекратил работу из-за забастовки
Тихановская призвала мэров провести митинги по всей Белоруссии
Адвокат Ефремова на допросах поддерживал признание вины актером
ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто
Вандалы испортили новые работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге
ЦИК Белоруссии обнародовал окончательные итоги выборов
Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца
В Минске выпускают задержанных на протестах из СИЗО
Путин: из-за коронавируса темпы ввода жилья в России снизились на 11%
Поргина заступилась за обвиненную в алкоголизме дочь Марка Захарова
«Арсенал» победит «Уфу» во втором туре РПЛ 14 августа
Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»
Премьер Чехии призвал повторно провести выборы в Белоруссии
Ангела Меркель осудила насилие в отношении протестующих в Белоруссии
Тихановская объявила о создании совета по передаче власти в Белоруссии
Минский тракторный завод частично прекратил работу из-за забастовки
ЦИК Белоруссии отклонил все запросы на непризнание итогов выборов
Опрос показал недоверие российских врачей к вакцине от коронавируса
Сбербанк отменил бесплатные СМС и push-уведомления о переводах
Массовые мероприятия в российских школах запретили до конца 2020 года
Минобороны предложило засекретить служебную информацию об обороне
В России разработали новый пистолет для Росгвардии
«Организатор протестов» в Минске покаялся в связях с «московскими кукловодами»
МИД России предложил сделать платной эвакуацию из-за рубежа
Российский истребитель вновь перехватил самолеты США над Черным морем
Евросоюзу стоит ввести санкции против ответственных за нарушение демократических ценностей в Белоруссии. К этому призвала в пятницу, 14 августа, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.В источнике
С чего всё началось
Подробнее о событии