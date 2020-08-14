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Piter.tv
Piter.tv

Глава Еврокомиссии призвала ЕС ввести санкции против Белоруссии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз ввести санкции против Белоруссии. Заявление она сделала на своей странице в Twitter. По её мнению, последние события в республике показывают то, как в Белоруссии нарушаются демократические ценности.В источнике
С чего всё началось
"Нам нужны дополнительные санкции против тех, кто нарушает демократические ценности или злоупотребляет правами человека в Белоруссии", - написала она на своей странице в Twitter
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ТАСС05:12
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РБК

Глава Еврокомиссии потребовала ввести санкции против Белоруссии

РБК08:39
Эхо Москвы

Глава Еврокомиссии: Евросоюзу нужно ввести дополнительные санкции против тех, кто нарушил права человека в Белоруссии

Эхо Москвы09:04
Коммерсантъ

Глава Еврокомиссии призвала ввести санкции против Белоруссии

Коммерсантъ05:48
Интерфакс

Глава Еврокомиссии потребовала новых санкций для Белоруссии

Интерфакс05:53
Известия

Глава Еврокомиссии призвала ввести новые санкции против Белоруссии

Известия05:38
RT на русском

В ЕК заявили о необходимости новых санкций против властей Белоруссии

RT на русском05:23
ТАСС

Глава Еврокомиссии считает, что ЕС должен ввести новые санкции против Белоруссии

ТАСС05:12

Против трех адвокатов Сафронова возбудили дисциплинарные производства

Адвокатская палата Москвы возбудила дисциплинарные производства в отношении трех адвокатов, представляющих интересы бывшего журналиста "Коммерсанта", советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, передает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя "Команды 29" Ивана Павлова.
ЗакC.Ру10:24