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Piter.tv
Piter.tv

Глава Еврокомиссии призвала ЕС ввести санкции против Белоруссии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз ввести санкции против Белоруссии. Заявление она сделала на своей странице в Twitter. По её мнению, последние события в республике показывают то, как в Белоруссии нарушаются демократические ценности.В источнике
С чего всё началось
"Нам нужны дополнительные санкции против тех, кто нарушает демократические ценности или злоупотребляет правами человека в Белоруссии", - написала она на своей странице в Twitter
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ТАСС05:12
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