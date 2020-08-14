Глава Еврокомиссии призвала ЕС ввести санкции против Белоруссии
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз ввести санкции против Белоруссии. Заявление она сделала на своей странице в Twitter. По её мнению, последние события в республике показывают то, как в Белоруссии нарушаются демократические ценности.В источнике
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