Глава Еврокомиссии призвала ЕС ввести санкции против Белоруссии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз ввести санкции против Белоруссии. Заявление она сделала на своей странице в Twitter. По её мнению, последние события в республике показывают то, как в Белоруссии нарушаются демократические ценности.