Lenta.ruГлава Еврокомиссии заявила, что среди санкций против РФ будут кредитные ограниченияСанкции Евросоюза против России в случае войны на Украине будут включать кредитные ограничения, а также блокировку поставок технологий.Lenta.ruКонфликт на Украине глава ЕК назвала «созданным Россией».ГлагоLФон дер Ляйен отметила, что данный пакет санкций согласован с США, Канадой и Великобританией.РБК"ЕС и НАТО сохраняют полное единство и останутся едины в ответ на российские угрозы", - сказала фон дер Ляйен.Вестник КавказаЧитать далееСвернутьМоя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнМой БрянскЦентральная Служба НовостейЯмал-МедиаРусская ПланетаИзвестияГазета.RuКомсомольская правдаГлагоLФАНМолваВечерняя МоскваREGNUMRostov gazetaLife.ruАлтапрессЭкономика сегодняРЕН ТВНародные новостиПодробнее о событииГлава ЕК Урсула фон дер Ляйен: санкции ЕС против РФ будут включать энергетический сектор и высокие технологииИзвестия05:22ЕК: санкции ЕС против России будут включать энергетический сектор и высокие технологииТАСС04:24Самое цитируемоеГлава Еврокомиссии заявила, что среди санкций против РФ будут кредитные ограниченияLenta.ru05:19В Еврокомиссии заявили, что возможные санкции ЕС против России затронут энергетический секторКомсомольская правда04:07Глава ЕК дер Ляйен: санкции против РФ затронут энергетический сектор и высокие технологииГазета.Ru04:24ЕК: санкции против России затронут российскую энергетикуКоммерсантъ04:32Санкции ЕС против России в случае начала войны на Украине затронут энергетический сектор и высокие технологииЭхо Москвы04:04Показать ещёОценить920Поделиться