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Глава Еврокомиссии заявила, что среди санкций против РФ будут кредитные ограничения

Санкции Евросоюза против России в случае войны на Украине будут включать кредитные ограничения, а также блокировку поставок технологий.
Lenta.ru
Конфликт на Украине глава ЕК назвала «созданным Россией».
ГлагоL
Фон дер Ляйен отметила, что данный пакет санкций согласован с США, Канадой и Великобританией.
РБК
"ЕС и НАТО сохраняют полное единство и останутся едины в ответ на российские угрозы", - сказала фон дер Ляйен.
Вестник Кавказа

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Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: санкции ЕС против РФ будут включать энергетический сектор и высокие технологии
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ЕК: санкции ЕС против России будут включать энергетический сектор и высокие технологии
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