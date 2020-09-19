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Глава Европарламента был разыгран пранкерами Вованом и Лексусом

Сассоли в разговоре по телефону выразил беспокойство по поводу нынешней ситуации в РБ. Он пригласил Тихановскую в Европарламент, где пообещал помощь.В источнике
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РЕН ТВ

Вован и Лексус разыграли главу Европарламента от имени Тихановской

РЕН ТВ05:10
Газета.Ru

Пранкеры поговорили с главой Европарламента от имени Тихановской

Газета.Ru12:29
РИА Новости

Глава Европарламента принял российских пранкеров за Тихановскую

РИА Новости08:52
Комсомольская правда

«Интересно, какие сигналы идут от США»: Пранкеры поговорили с главой Европарламента от имени Тихановской

Комсомольская правда06:25
Пятый канал

Пранкеры Вован и Лексус пообщались с главой Европарламента от имени Тихановской

Пятый канал05:59
РБК

Пранкеры Вован и Лексус сообщили о розыгрыше главы Европарламента

РБК13:44
Octagon.Media

Сассоли заявил о попытках Европарламента помочь оппозиции Белоруссии

Octagon.Mediaвчера в 09:06

«Зенит» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ

До сегодняшней встречи в рамках 8-го тура Российской премьер-лиги за всю новейшую историю команды играли друг с другом 19 раз, и лишь дважды екатеринбуржцы смогли отнять очки у сине-бело-голубых, сыграв вничью.
Газета.Ru12:36
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Профсоюзы заявили, что не бывает пенсионеров «первого и второго сорта»

Федерация независимых профсоюзов России продолжит выступать за необходимость индексации пенсии работающим пенсионерам, поскольку "не должно быть пенсионеров первого и второго сорта", заявил глава ФНПР Михаил Шмаков.
РИА Новости08:41
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Фармаколог объяснил стоимость российского препарата от коронавируса

Объявленная накануне стоимость препарата от коронавируса «Арепливир» в 12 320 руб. обусловлена очень высоким спросом и сложившейся эпидемиологической обстановкой, рассказал фармаколог Николай Беспалов в эфире радио «Комсомольская правда».
Ведомости04:30
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МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новостивчера в 02:31
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Пенсионеры России могут получить деньги в честь Дня пожилого человека

ИА «Ореанда-Новости» Пенсионерам, проживающим в ряде субъектов Российской Федерации, будут начислены дополнительные выплаты в связи с Днём пожилого человека, отмечающимся в стране 1 октября.
Ореанда-Новости14:38
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