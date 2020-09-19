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ИнфоСМИ

Глава Европарламента был разыгран пранкерами Вованом и Лексусом

Сассоли в разговоре по телефону выразил беспокойство по поводу нынешней ситуации в РБ. Он пригласил Тихановскую в Европарламент, где пообещал помощь.В источнике
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Газета.Ru

Пранкеры поговорили с главой Европарламента от имени Тихановской

Газета.Ru12:29
Octagon.Media

Сассоли заявил о попытках Европарламента помочь оппозиции Белоруссии

Octagon.Mediaвчера в 09:06
РИА Новости

Глава Европарламента принял российских пранкеров за Тихановскую

РИА Новости08:52
Комсомольская правда

«Интересно, какие сигналы идут от США»: Пранкеры поговорили с главой Европарламента от имени Тихановской

Комсомольская правда06:25
Пятый канал

Пранкеры Вован и Лексус пообщались с главой Европарламента от имени Тихановской

Пятый канал05:59
РЕН ТВ

Вован и Лексус разыграли главу Европарламента от имени Тихановской

РЕН ТВ05:10
Вести.Ru

Глава Европарламента принял пранкеров за Тихановскую и Науседу

Вести.Ru09:24

«Зенит» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ

До сегодняшней встречи в рамках 8-го тура Российской премьер-лиги за всю новейшую историю команды играли друг с другом 19 раз, и лишь дважды екатеринбуржцы смогли отнять очки у сине-бело-голубых, сыграв вничью.
Газета.Ru12:36
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Кадыров рассказал об информационной кампании против руководства Чечни

"В последнее время против руководства Чеченской Республики и чеченского народа развернута массированная информационная кампания на различных социальных площадках", - написал глава Чечни на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
РИА Новости12:12

Тарзан обратился к Первому каналу и объяснил публикацию признания в измене

Певец и бодибилдер Сергей Глушко, известный как Тарзан, объяснил, что опубликовал видео с признанием в измене супруге, певице Наташе Королевой, так как получил информацию о наличии откровенного видео у Первого канала с его участием.
Lenta.ru11:58
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Кравчук об особом статусе: Донбасс существенно отличается от Львова

Глава украинской делегации на минских переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Киев не возражает против выработки подхода, при котором неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей получили бы особый статус.
Российский Диалог11:11

МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новостивчера в 02:31
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Названы риски для Украины в случае остановки «Северного потока — 2»

В случае остановки проекта «Северный поток — 2» украинская газотранспортная система (ГТС) окажется под угрозой, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний.
Известия22:11
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