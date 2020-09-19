До сегодняшней встречи в рамках 8-го тура Российской премьер-лиги за всю новейшую историю команды играли друг с другом 19 раз, и лишь дважды екатеринбуржцы смогли отнять очки у сине-бело-голубых, сыграв вничью.
"В последнее время против руководства Чеченской Республики и чеченского народа развернута массированная информационная кампания на различных социальных площадках", - написал глава Чечни на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Певец и бодибилдер Сергей Глушко, известный как Тарзан, объяснил, что опубликовал видео с признанием в измене супруге, певице Наташе Королевой, так как получил информацию о наличии откровенного видео у Первого канала с его участием.
Глава украинской делегации на минских переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Киев не возражает против выработки подхода, при котором неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей получили бы особый статус.
Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
В случае остановки проекта «Северный поток — 2» украинская газотранспортная система (ГТС) окажется под угрозой, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний.