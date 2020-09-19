Глава Европарламента принял пранкеров за Тихановскую и Науседу
Главу Европейского парламента Давида Сассоли разыграли пранкеры, поговорив с ним от имени экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и президента Литвы Гитанаса Науседы. Пранкер Алексей "Лексус" Столяров опубликовал запись беседы в YouTube.В источнике
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Octagon.Media18 сентября в 09:06