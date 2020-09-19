За сутки в Алтайском крае от коронавируса умерли 6 человек

За минувшие 24 часа в Алтайском крае еще у 68 человек подтвержден диагноз «коронавирус», выздоровели — 122 пациентов, зарегистрировано 6 летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти трех пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.