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Вести.Ru
Вести.Ru 

Глава Европарламента принял пранкеров за Тихановскую и Науседу

Главу Европейского парламента Давида Сассоли разыграли пранкеры, поговорив с ним от имени экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и президента Литвы Гитанаса Науседы. Пранкер Алексей "Лексус" Столяров опубликовал запись беседы в YouTube.В источнике
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РБК

Пранкеры Вован и Лексус сообщили о розыгрыше главы Европарламента

РБКвчера в 13:44
Газета.Ru

Пранкеры поговорили с главой Европарламента от имени Тихановской

Газета.Ruвчера в 12:29
РЕН ТВ

Вован и Лексус разыграли главу Европарламента от имени Тихановской

РЕН ТВвчера в 05:10
Комсомольская правда

«Интересно, какие сигналы идут от США»: Пранкеры поговорили с главой Европарламента от имени Тихановской

Комсомольская правдавчера в 06:25
Пятый канал

Пранкеры Вован и Лексус пообщались с главой Европарламента от имени Тихановской

Пятый каналвчера в 05:59
РИА Новости

Глава Европарламента принял российских пранкеров за Тихановскую

РИА Новостивчера в 08:52
Octagon.Media

Сассоли заявил о попытках Европарламента помочь оппозиции Белоруссии

Octagon.Media18 сентября в 09:06

Принципы возобновления добычи и экспорта нефти согласовали в Ливии

Возобновление добычи нефти и создание специального комитета, контролирующего доходы от экспорта, анонсировал вице-премьер Правительства национально согласия (ПНС) Ливии Ахмад Майтыг 18 сентября в своем Twitter.
ИА Красная Веснавчера в 11:27
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За сутки в Алтайском крае от коронавируса умерли 6 человек

За минувшие 24 часа в Алтайском крае еще у 68 человек подтвержден диагноз «коронавирус», выздоровели — 122 пациентов, зарегистрировано 6 летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти трех пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.comвчера в 02:36
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81 новый случай коронавируса выявлен в Удмуртии за сутки

В республике выявлен 81 новый случай коронавирусной инфекции. ⠀ Заболели 48 ижевчан, 7 жителей Красногорского района, 6 жителей Воткинска, 5 жителей Глазова, 4 жителей Дебесского района, 3 жителей Игринского района, по два случая выявлено в Воткинском, Завьяловском и Сарапульском районах, по одному заболевшему зарегистрировано в Глазовском и Киясовском районах.
Моя Удмуртия01:06
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