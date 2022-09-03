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Глава Европейского совета раскритиковал Еврокомиссию за опоздание решений по энергетике

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Еврокомиссия (ЕК) слишком медленно реагирует на интенсивный рост цен на газ и электроэнергию.
Lenta.ru
Шарль Мишель: «Мы не можем терять ни дня, мы не можем позволить себе роскошь ждать еще недели и месяцы. Предложения должны быть вынесены на стол как можно скорее — и я надеюсь, что не после речи о положении в Европейском Союзе».
НТВ
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 14 сентября выступит с речью в Европарламенте в Страсбурге, где, как ожидается, объявит конкретные меры, которые позволят быстро снизить цены на электроэнергию.
РЕН ТВ
22 августа стало известно о подорожании электроэнергии в нескольких странах Евросоюза на рынке с поставкой 23 августа.
Известия

Подробнее о событии

Глава Европейского совета раскритиковал Еврокомиссию за неоперативность
ИА Красная Весна04:11
Евросовет обвинил Еврокомиссию в медленной реакции на рост цен на газ
Взгляд.ру20:51
Глава Евросовета Мишель обвинил ЕК в медлительной борьбе с высокими ценами на газ
Lenta.ru02:04
Глава Евросовета Мишель обвинил ЕК в медлительности в борьбе с высокими ценами на газ
Газета.Ru21:28
Глава Европейского совета раскритиковал Еврокомиссию за опоздание решений по энергетике
ТАСС03:04
Глава Совета Евросоюза Мишель обвинил Еврокомиссию в игнорировании роста цен на энергию
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