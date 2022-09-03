Шарль Мишель: «Мы не можем терять ни дня, мы не можем позволить себе роскошь ждать еще недели и месяцы. Предложения должны быть вынесены на стол как можно скорее — и я надеюсь, что не после речи о положении в Европейском Союзе».
Ведущий "Голоса" Дмитрий Нагиев не покидал проект, он ушёл в творческий отпуск после проведённых 10 сезонов, этой осенью ведущей "Голоса 60+" стала Лариса Гузеева, сообщил генеральный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.
Ранее Рогов сообщал, что в районе Каховского водохранилища — из района Каменского и Степногорска — вниз по течению Днепра выдвинулись не менее двух десятков быстроходных лодок с большим количеством вооруженных людей.
Компания Siemens выявляет неисправности газотурбинного двигателя для «Северного потока», подписывает необходимые акты и выражает готовность их устранять, однако ремонт проводить негде, сообщили в пресс-службе «Газпрома».