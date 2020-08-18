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Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что обсудил ситуацию в Белоруссии с президентом России Владимиром Путиным. На 19 августа господин Мишель созвал внеочередную видеоконференцию лидеров стран ЕС, посвященную этой ситуации.В источнике
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