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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Глава Евросовета обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии

Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что обсудил ситуацию в Белоруссии с президентом России Владимиром Путиным. На 19 августа господин Мишель созвал внеочередную видеоконференцию лидеров стран ЕС, посвященную этой ситуации.В источнике
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Коммерсантъ

Глава Евросовета обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии

Коммерсантъ09:20
РБК

Глава Евросовета обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии

РБК08:49
RT на русском

Глава Евросовета рассказал о разговоре с Путиным на тему Белоруссии

RT на русском08:35
Lenta.ru

Путин третий раз за день обсудил Белоруссию с европейцами

Lenta.ru08:39
РИА Новости

Путин обсудил ситуацию в Белоруссии с главой Евросовета

РИА Новости08:35
Комсомольская правда

Глава Евросовета обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии

Комсомольская правда08:48
ТАСС

Глава Евросовета Шарль Мишель обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии

ТАСС08:25

Мятежники в Мали похитили спикера парламента страны

Бамако, 18 августа 2020, 16:02 — REGNUM Участник военного мятежа, который произошел в военном лагере в коммуне Кати, расположенной в 20 км от столицы Мали Бамако, похитили несколько высокопоставленных лиц государства, в том числе председателя Ассамблеи страны Мусу Тимбине.
REGNUM09:02
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Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии и оказания давления на Минск, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости08:00
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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Бутырская и Жулин выступили за участие Медведевой в чемпионате России

На сайте Федерации фигурного катания на коньках России были опубликованы критерии допуска к чемпионату страны 2021 года, согласно которым к участию в турнире будут допускаться только спортсмены, которые приняли участие в двух этапах Кубка России 2020 года по программе «мастер спорта» на основании суммы очков, набранных на этих этапах.
РБК спорт06:39

Мосгорсуд отменил арест облигаций Абызова на 5,5 млрд рублей

Ранее сообщалось об аресте облигаций на 5,5 млрд руб. "Суд постановил решение Пресненского суда от 23 июня о продлении срока ареста на имущество в виде документарных облигаций на счетах компании отменить, материал направить для рассмотрения в тот же суд в ином составе", — сообщили "РИА Новости" в Мосгорсуде.
Коммерсантъ07:00
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В Перми активист получил два года колонии за похожий на Путина манекен

Ленинский районный суд Перми признал виновными двух из трех сторонников Алексея Навального по делу об акции с манекеном с лицом президента России Владимира Путина в ноябре прошлого года.
Коммерсантъ07:35
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Эксперты ВШЭ оценили вероятность повторения дефолта 1998 года

Ранее директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев сообщил, что в случае возникновения второй волны коронавируса снизятся цены на нефть, экономическая активность вновь упадет и наращивание долгов может обернуться повторением ситуации 1998 г.
Ведомости08:45
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В ВОЗ заявили о новой стадии пандемии коронавируса в АТР

Коронавирус в странах Азиатско-Тихоокеанского региона в основном распространяют люди младше 50 лет, причем они зачастую даже не знают об этом, заявил во вторник региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Такеси Касай.
Интерфакс08:57