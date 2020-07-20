Экономика
ПРАЙМГлава Евросовета предлагает сократить субсидии в фонде восстановления ЕС до 390 млрд евро
Глава Евросовета Шарль Мишель на саммите ЕС предложил снизить с 500 до 390 миллиардов евро объем субсидий в фонде восстановления европейской экономики после кризиса, вызванного коронавирусом, общей суммой в 750 миллиардов евро, говорится в проекте документа, поступившем в распоряжение журналистов.
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Культура
Премьера пятого сезона «Маши и Медведя» состоится 30 июля
Премьера пятого сезона детского мультсериала "Маша и Медведь" состоится в онлайн-кинотеатре "КиноПоиск HD" 30 июля, всего зрителей ожидает 26 новых эпизодов в новом разрешении 4К.
ТАСС 02:34
Общество
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
При ранжировании регионов исследователи учли показатели уровня покупательской активности, доступности жилья, долю своевременно выплачиваемых кредитов, уровень занятости, а также доступность спортивных и культурных объектов и даже климатические условия.
Российская газета 03:38
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Происшествия
Мать убитой Вики Тепляковой бросила своего второго ребенка и пропала
Здоровью ребенка ничего не угрожает. Обстоятельства произошедшего выясняются. Мать ребенка объявлена в розыск, сообщили в мэрии.
Сахалин.Инфо 03:12
Шоу-бизнес
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились.
Paparazzi.ru 18 июля в 16:35
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru 03:27
Общество
За сутки в России выявлено 5842 случая коронавируса
5842 случая коронавируса выявлено в России за последние сутки. Об этом сообщил оперативный штаб во вторник, 21 июля.
Известия 03:47
Общество
Новые автомобильные штрафы и тарифы вступят в силу в РФ в августе
В РФ для автомобилистов с августа появятся новые возможности и ограничения. Вступят в силу новые штрафы и тарифы.
ToDay News Ufa 00:24
Здоровье
Пациентам с коронавирусом в Воронежской области оставили 1604 койки
На прошлой неделе стационарным лечением зараженных коронавирусом пациентов занимались в 18 больницах на 2024 койках.
Полиграф.Медиа 03:52
Общество
В Краснодаре из-за ливня подтопило несколько улиц
Жители города сообщают в социальных сетях о подтоплениях на улицах Московской, Красной, 40 лет Победы, Уральской, Одесской, Кореновской и Дзержинского.
Кубань 24 02:14
Происшествия
В Луцке мужчина захватил автобус и взял пассажиров в заложники
Мужчина захватил автобус в Луцке на Украине, взяв пассажиров в заложники. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба полиции области.
ТАСС 03:42
Политика
Врио главы Хабаровского края представили правительству региона
В понедельник президент Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края.
РИА Новости 02:22
Происшествия
Все подтопленные дома в городе под Екатеринбургом освободились от воды
Все 63 жилых дома, подтопленные ранее из-за обильных осадков, освободились от воды в городе Нижние Серги Свердловской области, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
РИА Новости 02:55
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против Михаила Ефремова.
Ведомости вчера в 09:16
Общество
Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы
Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
Известия 00:20
Наука
Инженеры впервые разработали не режущийся материал
При проведении экспериментов материал не удалось разрезать угловыми шлифовальными машинами, дрелью и водоструйным резаком.
Популярная механика 03:10
Политика
Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском вчера в 07:29
Общество
Правительство планирует платить гражданам за отдых на русских курортах
Размер помощи может составить 5 000 рублей на каждые потраченные 25 000 рублей.
Evo-rus.com 02:52
Авто
В России стартовали продажи автомобиля Volkswagen Arteon
Как ранее писали «Автоновости дня», Arteon доступен россиянам в двух фиксированных комплектациях – R-Line и R-Line Premium – стоимостью 2 млн 639 тыс. рублей и 2 млн 999 тыс. рублей соответственно.
Автоновости дня 01:01
Наука
Сильный иммунный ответ показала оксфордская вакцина от коронавируса
У привитых оксфордской вакциной пациентов зафиксировано повышение числа T-лимфоцитов, которые направлены на уничтожение пораженных клеток.
Evo-rus.com 02:38
Музыка
Клип группы Little Big побил рекорд «Евровидения»
Клип группы Little Big на песню Uno, которую музыканты подготовили для выступления на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме, набрал рекордное число просмотров на официальном канале конкурса на YouTube.
Взгляд.ру вчера в 13:44
Происшествия
СК сообщил о влиянии Фургала на расследование убийств бизнесменов
Арестованный по обвинениям в организации убийств предпринимателей бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал оказывал влияние на сотрудников правоохранительных органов, расследовавших дело, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 12:05
Политика
В Берлине прошла церемония памяти участников немецкого Сопротивления
В Германии вспомнили участников операции "Валькирия". В Берлине прошла церемония памяти участников немецкого Сопротивления.
Piter.tv вчера в 06:10
Культура
В России запустят кампанию по возвращению зрителей в кинотеатры
Широкую информационную кампанию по возвращению российских зрителей в кинотеатры, которые должны открыться с 1 августа, решили совместно запустить кинотеатры, дистрибуционные компании, ведущие продюсеры и телеканалы, об этом 20 июля сообщают Ведомости.
ИА Красная Весна вчера в 15:37
Политика
В сенат США внесли резолюцию против участия России в G7
В сенат США была внесена резолюция против участия России в предстоящем саммите G7. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:59
Кино
Проект приквела популярного киномюзикла «Бриолин» нашёл режиссёра
REGNUM вчера в 22:31
Экономика
В России ужесточили выдачу кредиток
Чтобы удержать риски на приемлемом уровне, кредитные организации ужесточили условия выдачи кредитных карт.
Lenta.ru 00:08
Культура
Что слушали россияне, когда развалился СССР и стало можно все
За окном бушует 2020-й, но массовая культура насквозь пропитана символами, мифами и эстетикой 1990-х.
Lenta.ru вчера в 14:10