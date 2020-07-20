Экономика
ПРАЙМГлава Евросовета предлагает сократить субсидии в фонде восстановления ЕС до 390 млрд евро
Глава Евросовета Шарль Мишель на саммите ЕС предложил снизить с 500 до 390 миллиардов евро объем субсидий в фонде восстановления европейской экономики после кризиса, вызванного коронавирусом, общей суммой в 750 миллиардов евро, говорится в проекте документа, поступившем в распоряжение журналистов.
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Происшествия
Чиновник ФАС пожаловался в ЕСПЧ из-за сломанной полицейскими ноги
Заместитель руководителя отдела ФАС по газовой промышленности Максим Тимофеев обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека из-за перелома ноги, который он получил в полиции в ноябре прошлого года.
РБК 01:30
Политика
Врио главы Хабаровского края представили правительству региона
Представление врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева правительству и органам власти началось в Хабаровске, сообщили РИА Новости в правительстве края.
РИА Новости 02:22
Происшествия
Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода
Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС.
ТАСС 01:41
Кино
Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок
Премьеру фильма Кристофера Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок, сообщается в журнале Variety со ссылкой на заявление председателя директоров киностудии Warner Bros.
Mockva.ru вчера в 17:44
Космос
НАСА организует трансляцию предпусковых работ и запуска марсохода Perseverance
3DNews 19 июля в 01:24
Политика
В Британии не нашли данных «вмешательства» РФ в референдум по Brexit
Ранее глава МИД Британии Доминика Рааб заявил, что Россия вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 21:41
Общество
Лидеры ЕС достигли соглашения по восстановлению экономики
Во вторник, 21 июля, главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021-2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом 750 миллиардов евро.
Вести.Ru 00:30
Религия
Брянские православные отмечают День Казанской иконы Божией Матери
День Казанской иконы Божией Матери отмечают брянские православные сегодня, 21 июля.
Городской32 (Брянск) вчера в 23:25
Общество
Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей планеты по версии Forbes
Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes.
ТАСС вчера в 20:53
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
Шоу-бизнес
Канье Уэст предлагал Ким Кардашьян сделать аборт
Американский рэпер Канье Уэст предлагал своей жене Ким Кардашьян сделать аборт.
Lenta.ru вчера в 12:14
Происшествия
В Саратове застрелили мужчину, ведется следствие
Саратов, 21 июля 2020, 08:28 — REGNUM В Саратове 20 июля текущего года обнаружен труп 35-летнего мужчины с огнестрельным ранением.
REGNUM 01:28
Шоу-бизнес
Гарик Харламов пошутил про развод с Кристиной Асмус
Газета.Ru 00:11
Киберспорт
Тактический шутер Rogue Company вышел в ранний доступ в Epic Game Store
Алфарета, 21 июля 2020, 03:27 — REGNUM Тактический многопользовательский шутер (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) Rogue Company вышел в ранний доступ в сервисе Epic Game Store.
REGNUM вчера в 20:27
Футбол
Актёр Назаров написал стихотворение про «Зенит» после матча со «Спартаком»
RT на русском вчера в 09:35
Происшествия
В ДТП с маршрутным автобусом в Чите пострадали 11 человек
REGNUM вчера в 10:41
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде
Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде Агата Муцениеце продемонстрировала свои формы в откровенном наряде.
Экспресс газета вчера в 05:53
Армия и оружие
В Минобороны России заявили о готовности вакцины от коронавируса
Первый замминистра обороны России Руслан Цаликов в интервью газете «Аргументы и факты» заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции, разрабатываемая военными вирусологами и специалистами Центра имени Гамалеи, готова.
RT на русском 00:19
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
Политика
The New York Times: США ждет глобальная катастрофа после пандемии
В обнародованной статье говорится о новой катастрофе.
RuNews24.ru 00:52
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, в которых растут дети, смогут получить ещё три пособия.
Территория новостей 01:42
Политика
Российский бизнесмен подал иск против автора досье на Дональда Трампа
Владелец XBT Holding, российский бизнесмен Алексей Губарев подал иск против экс-сотрудника MI-6 (Секретная разведывательная служба Великобритании) Кристофера Стила из-за нанесенного ущерба его репутации.
Компания 02:37
Шоу-бизнес
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились.
Paparazzi.ru 18 июля в 16:35
Шоу-бизнес
Блогер Диденко встретила новую любовь через 4 месяца после гибели мужа
Считанные часы назад Екатерина, отвечая на очередную порцию вопросов от подписчиков, прозрачно намекнула на новый роман.
Территория новостей вчера в 03:48
Музыка
Клип группы Little Big побил рекорд «Евровидения»
Клип группы Little Big на песню Uno, которую музыканты подготовили для выступления на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме, набрал рекордное число просмотров на официальном канале конкурса на YouTube.
Взгляд.ру вчера в 13:44
Происшествия
Два жителя Челябинской области погибли от удара молний за две недели
Житель Златоуста (Челябинская область) погиб от удара молнии в поле. Это второй такой случай в регионе за две недели.
Известия 01:53
Футбол
Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио» в серии А
РИА Новости вчера в 17:48
Культура
Стало известно о воровстве и безумии на первом рейве в СССР
Михаил Воронцов, диджей и один из организаторов Gagarin Party, первого и последнего рейва в СССР, прошедшего в Москве в конце 1991 года, рассказал о воровстве и безумии на мероприятии.
Lenta.ru 02:45