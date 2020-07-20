Экономика

ПРАЙМПРАЙМГлава Евросовета предлагает сократить субсидии в фонде восстановления ЕС до 390 млрд евро

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Глава Евросовета Шарль Мишель на саммите ЕС предложил снизить с 500 до 390 миллиардов евро объем субсидий в фонде восстановления европейской экономики после кризиса, вызванного коронавирусом, общей суммой в 750 миллиардов евро, говорится в проекте документа, поступившем в распоряжение журналистов.
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