Россия пока не считает необходимой эвакуацию сотрудников посольств из недружественных стран, но предусмотрела меры на непредвиденный случай, заявил статс-секретарь замглавы российского МИД Евгений Иванов.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович комментируя планы США передать Киеву реактивные системы залпового огня заявил, что Украина устроит Штатам "образцово-показательную истерику", если администрация американского президента Джо Байдена не предоставит ей РСЗО.
Валентин Юмашев покинул пост советника президента России на общественных началах, это произошло в апреле, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя исполнительного директора «Ельцин Центра» Людмилу Телень.