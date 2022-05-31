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Глава Евросовета: в ЕС согласовали отключение Сбербанка от SWIFT

Лидеры Европейского союза согласовали шестой пакет санкций против России, в который в том числе входит отключение Сбербанка от SWIFT, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
RT на русском
«Отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчётах. Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном режиме», — отметили в банке.
Ведомости
В начале мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз введет санкции против Сбербанка и ряда российских телеканалов в рамках шестого пакета ограничительных мер против РФ.
URA.Ru
Речь шла об отключении "Сбербанка", "Московского кредитного банка" и "Россельхозбанка" от SWIFT.
Комсомольская правда

Подробнее о событии

Лидеры стран Евросоюза решили отключить Сбербанк от SWIFT
URA.Ru18:34
Лидеры стран ЕС согласовали отключение Сбербанка от SWIFT
Московский Комсомолец18:19
Евросоюз согласовал отключение Сбербанка от SWIFT
РБК18:03
Глава Евросовета заявил, что лидеры ЕС одобрили отключение Сбербанка от SWIFT
ТК Звезда18:14
ЕС решил отключить Сбербанк от платежной системы SWIFT
REGNUM18:12
Евросоюз одобрил отключение Сбербанка от SWIFT
ФАН18:11
Евросоюз решил отключить Сбербанк от SWIFT
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