Московский КомсомолецГлава Евросовета заявил о невозможности отказаться от российского газаПредседатель Европейского совета Шарль Мишель заявил в интервью испанской радиостанции Cadena SER, что в настоящий момент в ЕС не обсуждается закрытие российского газового рынка.Московский КомсомолецСтраны, входящие в Евросоюз, в настоящее время не имеют планов по отказу от российского газа.Российская газета«Газ невозможно заместить каким-либо другим продуктом нефтехимии. Закрытие российского газового крана в настоящий момент не обсуждается», — сказал Мишель.Lenta.ruВ настоящее время страны ЕС обсуждают возможность введения эмбарго на импорт нефти из России в качестве одной из мер нового пакета санкций.Российская газетаЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMРоссийская газетаРосбалтПодробнее о событииЕвросоюз решил не отказываться от газа из РоссииРоссийская газета08:40Власти ЕС заявили об отсутствии планов отказа от российского газаИнтерфакс07:41Самое цитируемоеГлава Евросовета заявил о невозможности отказаться от российского газаМосковский Комсомолец07:52Председатель Европейского совета заявил об отсутствии планов по отказу от газа из РоссииLenta.ru08:12Мишель заявил, что у ЕС нет планов по отказу от российского газаREGNUM08:07Глава Евросовета: ЕС не планирует отказ от российского газаNews.ru08:03Глава Евросовета рассказал о планах ЕС по поводу отказа от российского газаТК Звезда08:00Глава Евросовета: у ЕС нет каких-либо планов отказа от российского газаГоворит Москва08:19Показать ещёОценить44Поделиться