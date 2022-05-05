Будьте в Плюсе

Глава Евросовета заявил о невозможности отказаться от российского газа

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил в интервью испанской радиостанции Cadena SER, что в настоящий момент в ЕС не обсуждается закрытие российского газового рынка.
Московский Комсомолец
Страны, входящие в Евросоюз, в настоящее время не имеют планов по отказу от российского газа.
Российская газета
«Газ невозможно заместить каким-либо другим продуктом нефтехимии. Закрытие российского газового крана в настоящий момент не обсуждается», — сказал Мишель.
Lenta.ru
В настоящее время страны ЕС обсуждают возможность введения эмбарго на импорт нефти из России в качестве одной из мер нового пакета санкций.
Российская газета

Подробнее о событии

Евросоюз решил не отказываться от газа из России
Российская газета08:40
Власти ЕС заявили об отсутствии планов отказа от российского газа
Интерфакс07:41
Самое цитируемое
Глава Евросовета заявил о невозможности отказаться от российского газа
Московский Комсомолец07:52
Председатель Европейского совета заявил об отсутствии планов по отказу от газа из России
Lenta.ru08:12
Мишель заявил, что у ЕС нет планов по отказу от российского газа
REGNUM08:07
Глава Евросовета: ЕС не планирует отказ от российского газа
News.ru08:03
Глава Евросовета рассказал о планах ЕС по поводу отказа от российского газа
ТК Звезда08:00
Глава Евросовета: у ЕС нет каких-либо планов отказа от российского газа
Говорит Москва08:19

Интересное

Офис премьера Израиля Беннета заявил об извинениях Путина за слова Лаврова о евреях

Президент России Владимир Путин извинился за слова главы МИД России Сергея Лаврова.
Lenta.ru12:17

Три человека погибли при нападении мужчин с топором и пистолетом в городе Эльад в Израиле

По их данным, на прохожих совершили нападение двое мужчин, у одного из них был топор, у другого — пистолет.
Lenta.ru15:11

Председатель Госдумы Володин заявил, что в России не планируется мобилизация

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин в интервью радио «Комсомольская правда» заявил, что в России не планируется проведение мобилизации.
RT на русском14:19

Лукашенко заявил, что Белоруссии нет нужды участвовать в военной операции на Украине

Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается участвовать в спецоперации российских войск на Украине, передает агентство Sputnik.
РИА Новости13:06

TeamViewer объявила о прекращении работы в России

Производитель программного обеспечения для удаленного доступа TeamViewer сообщил о прекращении работы в России и Белоруссии.
РБК14:43

Спецназ Росгвардии ликвидировал лидера ячейки теробороны Украины в Харьковской области

В Харьковской области спецназовцы Росгвардии ликвидировали лидера ячейки украинской территориальной обороны, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости08:44

Bloomberg: ЕС предложил внести в санкционный список Алину Кабаеву

Евросоюз (ЕС) предложил ввести санкции в отношении российской олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой.
ТАСС14:40

Замглавы Генштаба Белоруссии Косыгин предупредил о создании группировок НАТО у границ РФ

В непосредственной близости от границ России и Белоруссии уже находятся силы, на основе которых можно в кратчайшие сроки создать ударные группировки, предупредил Косыгин.
Lenta.ru12:16

МИД заявил, что ответит на агрессивные действия США против российских делегаций в ООН

Москва ответит на агрессивные действия США против участия российских делегаций в ООН, Вашингтон последовательно нарушает взятые на себя обязательства в рамках ООН с целью нарастить конфронтацию с Россией, заявили в МИД РФ.
РИА Новости15:18

США закупят 60 млн барр. нефти для пополнения резервов

Администрация США планирует осенью подать заявку на закупку 60 млн барр. сырой нефти в рамках плана пополнения стратегического нефтяного резерва (SPR), сообщается на сайте американского Минэнерго.
РБК14:32