Ранее Росстат сообщил, что цены на бензин в России стабильны с начала августа. В целом с начала года потребительские цены бензин в России выросли на 1,9%. Дизельное топливо подорожало на 0,9%. Последнее повышение стоимости бензина на 0,1% пришлось на конец июля.

с чего всё началось

По данным Росстата, цены на бензин остаются в стране стабильными с начала августа.

Глава ФАС: К концу года цены на бензин в России снизятся

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