Энергетика

Бизнес-новости в КировеБизнес-новости в КировеГлава ФАС: К концу года цены на бензин в России снизятся

По данным Росстата, цены на бензин остаются в стране стабильными с начала августа.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось

Глава ФАС дал прогноз по ценам на бензин до конца года

Ранее Росстат сообщил, что цены на бензин в России стабильны с начала августа. В целом с начала года потребительские цены бензин в России выросли на 1,9%. Дизельное топливо подорожало на 0,9%. Последнее повышение стоимости бензина на 0,1% пришлось на конец июля.
РБК08:41

Подробнее о событии

Ценам на бензин в России предсказали падение

Lenta.ru11:17

ФАС ожидает сезонного снижения цен на бензин и дизельное топливо в России

REGNUM09:49

Глава ФАС дал прогноз по ценам на бензин до конца года

РБК08:41

ФАС рассказала о ценах на бензин до конца 2019 года

Газета.Ru08:59

Глава ФАС рассказал о росте цен на бензин

News.ru08:57

ФАС не ожидает до конца года резких колебаний цен на топливо

ТАСС08:50

Рост стоимости топлива в России до конца года будет в пределах инфляции

Эхо Москвы09:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 19:30, Вашингтон
Музыка

Бузова намерена выступить на «Евровидении»

Газета.Ru 19:03
Политика

Российского посла вызвали в МИД Чехии

Российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии после того, как Минюст признал деятельность чешской организации "Человек в беде" нежелательной на территории России.
РИА Новости 13:08
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП в Забайкалье

Микроавтобус врезался сразу в два грузовика В ДТП на трассе Чита-Забайкальск, в 60 км от посёлка Агинское погибли шесть человек.
Байкал-Daily вчера в 20:01
Здоровье

Вирусолог раскритиковал Малышеву за слова о бесполезных анализах

Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев в эфире НСН прокомментировал заявление телеведущей Елены Малышевой о бесполезности ряда медицинских анализов, не согласившись ее мнением.
РИА Новости 19:14
Экономика

Росстат оценил рост ВВП в третьем квартале ниже Минэкономики

Рост ВВП России в третьем квартале, по предварительной оценке Росстата, составил 1,7%. Этот показатель ниже прогноза Минэкономики, которое оценивало рост за квартал в 1,9%. В январе—сентябре ВВП вырос на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в материале Минэкономики.
Коммерсантъ вчера в 10:18
Политика

Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах

Ранее Пискарев уже сообщал, что в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из регионов поступают материалы о деятельности иностранных НКО, призывающих к нарушению российского законодательства, и думская комиссия намерена разобраться в представленных материалах.
РИА Новости 12:27
Происшествия

В Корсакове во время циклона затопило порт

АСТВ 18:25
Армия и оружие

Россия призвала США вернуть Сирии нефтяные месторождения

"Возврат Сирии нефтяных месторождений стал бы реальным вкладом США в усилия по гуманитарному содействию населению этой страны", - подчеркнул Полянский.
Российская газета 18:23
Кино

Киану Ривз появится в третьем полнометражном фильме о Губке Бобе

Политическая Экспертиза 17:39
Армия и оружие

Киев обнаружил российский Ту-22М3 у берегов Одессы

Утро.ru 13:18
Происшествия

По делу о стрельбе в колледже Благовещенска задержан директор ЧОПа

После стрельбы в колледже ЖКХ в Благовещенске возбуждены несколько уголовных дел - задержаны охранник и генеральный директор ЧОПа, сотрудник которого халатно отнесся к своим обязанностям и пропустил в здание вооруженного студента.
Газета.Ru 10:25
Экономика

Квартальная выручка «Мегафона» выросла на 1,4%

Выручка оператора «Мегафон» выросла в III квартале 2019 года на 1,4% до 90 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Rambler News Service 02:05
Политика

Путин считает, что критика в отношении власти необходима

"Каждое цивилизованное государство защищает себя от поругания национальных символов, в этом, собственно, главный смысл, а не в том, чтобы прекратить всяческую критику со стороны людей в отношении власти.
ТАСС 14:23
Футбол

Полузащитник «Краснодара» может перейти в «Рубин»

Нева Спорт 10:41
Общество

Миллер не согласился с прогнозом синоптиков на зиму

В пресс-релизе «Газпрома» говорится, что погода в январе–марте 2020 года, «по прогнозам, будет заметно холоднее, чем прошлой зимой».
Коммерсантъ 17:59
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК вчера в 12:25
Экономика

Полонский сообщил об обиде «за весь стройкомплекс России»

Бизнесмен Сергей Полонский, руководивший девелоперской группой «Миракс Групп» в программе «Большое интервью» на платформе Premier выразил сомнение в том, что банки должны заниматься строительством и сказал, что ему обидно за отрасль.
РБК 16:20
Кино

В фильмах Marvel появятся три новых супергероя

В фильмах студии Marvel появятся три новых супергероя — мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина.
Клопс 12 ноября в 00:39
Шоу-бизнес

Слова Галкина о цензуре объяснили переменами в сознании

Рамблер 14:41
Общество

Что Владимир Путин вложил в бразильский саммит

Что Владимир Путин вложил в бразильский саммит 14 ноября президент России Владимир Путин принял участие в саммите лидеров БРИКС в Бразилии.
Коммерсантъ 15:11
Музыка

Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске

Bimru.ru 01:52
Экономика

В России резко подешевела свинина

Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12 ноября в 02:31
Происшествия

Неоплаченные штрафы едва не сорвали сахалинцу выезд за границу

В межрайонный отдел судебных приставов по взысканию административных штрафов обратился мужчина с вопросом о снятии ограничения на выезд за пределы России.
ТИА Острова вчера в 21:00
Шоу-бизнес

Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова

Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
iReactor вчера в 14:11
Гаджеты

Xiaomi готовит улучшенный Redmi Note 8 Pro

Кто-то предполагает, что Xiaomi выпустит улучшенную версию Redmi Note 8 Pro.
Ferra 12:25
Политика

В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17

JIT утверждает, что новые данные указывают на то, что «российская роль в истории с MH17 простиралась дальше, чем только поставка вооружения».
REGNUM 07:42
Технологии

Состоялся релиз безопасного браузера Brave

Браузер Brave позиционирует себя как защищенный и лишенный рекламы сервер.
Vevby.ru 11:05
Политика

Путин прокомментировал новый иск «Нафтогаза» к «Газпрому»

Новый иск «Нафтогаза Украины» к «Газпрому» обостряет ситуацию с переговорным процессом по контракту на транзит российского газа через территорию Украины после 2019 года, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии.
Rambler News Service 14:41
Кино

Сериал «Ведьмак» от Netflix был продлен на второй сезон

Discover24 05:48
Политика

Путин приветствовал разведение сил в Донбассе

Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии, что приветствует разведение сил и средств в Донбассе.
Экономика сегодня 14:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное