Энергетика

Бизнес-новости в КировеБизнес-новости в КировеГлава ФАС: К концу года цены на бензин в России снизятся

По данным Росстата, цены на бензин остаются в стране стабильными с начала августа.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось

Глава ФАС дал прогноз по ценам на бензин до конца года

Ранее Росстат сообщил, что цены на бензин в России стабильны с начала августа. В целом с начала года потребительские цены бензин в России выросли на 1,9%. Дизельное топливо подорожало на 0,9%. Последнее повышение стоимости бензина на 0,1% пришлось на конец июля.
РБК08:41

Подробнее о событии

Глава ФАС дал прогноз по ценам на бензин до конца года

РБК08:41

ФАС не ожидает до конца года резких колебаний цен на топливо

ТАСС08:50

ФАС рассказала о ценах на бензин до конца 2019 года

Газета.Ru08:59

Рост стоимости топлива в России до конца года будет в пределах инфляции

Эхо Москвы09:31

ФАС ожидает сезонного снижения цен на бензин и дизельное топливо в России

REGNUM09:49

Ценам на бензин в России предсказали падение

Lenta.ru11:17

Глава ФАС рассказал о росте цен на бензин

News.ru08:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 20:05, Ашберн
Армия и оружие

Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море

РИА Новости 18:01
Происшествия

Жертвами стрельбы в школе в Калифорнии стали два человека

Газета.Ru 16:37
Политика

Моралес заявил о готовности вернуться в Боливию в ближайшее время

Экс-президент Боливии Эво Моралес, который покинул свой пост и улетел в Мексику, готов вернуться на родину ради урегулирования обстановки и прекращения насилия.
Известия 19:31
Происшествия

Спасатели тушат пожар на балконах жилого дома на западе Москвы

Огонь разгорелся на балконах жилого дома на западе Москвы, спасателям удалось локализовать пожар, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.
РИА Новости 19:48
Армия и оружие

Израильские военные возобновили авиаудары по сектору Газа

Эхо Москвы 19:03
Армия и оружие

Россия призвала США вернуть нефтяные месторождения Сирии

США должны вернуть контроль над сирийскими нефтяными месторождениями властям страны и покинуть Сирийскую Арабскую Республику (САР), заявил 14 ноября первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский.
Известия 18:08
Происшествия

Адвокат сообщил о тяжелом психологическом состоянии историка Соколова

Адвокат обвиняемого в убийстве и расчленении 24-летней аспирантки СПбГУ историка Олега Соколова рассказал о его психологическом состоянии.
РЕН ТВ 19:26
Происшествия

В колледже Благовещенска студент устроил стрельбу

В Благовещенске в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства 19-летний студент устроил стрельбу из охотничьего ружья.
Sputnik Литва вчера в 22:15
Политика

Путин рассказал о рисках прекращения транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил о существующих рисках прекращения транзита газа через Украину.
Ведомости 17:48
Музыка

Бузова намерена выступить на «Евровидении»

Газета.Ru 19:03
Общество

Водительские права Брежнева продали на аукционе за 1,5 млн рублей

Водительское удостоверение генсека КПСС Леонида Брежнева, которое было выдано в 1976 году, продали на аукционе «Литфонда» за 1 млн 550 тысяч рублей.
RT на русском 14:51
Футбол

Определились десять участников футбольного Евро-2020

По результатам матчей квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года, состоявшихся в четверг, 14 ноября, четыре национальные команды гарантировали себе участие в континентальном первенстве.
RT на русском 17:46
Единоборства

Харитонов нокаутом проиграл на турнире Bellator 234

На турнире Bellator 234 в Тель-Авиве прошел бой Сергея Харитонова против британца Линтона Васселла.
Sportbox.RU 16:27
Происшествия

«Один прыгнул в окно, другой его послал»: расстрел колледжа в Благовещенске

В Благовещенске студент 4 курса Амурского строительного колледжа и жилищно-коммунального хозяйства Данил Засорин открыл огонь по студентам.
Московский Комсомолец 08:59
Здоровье

Вирусолог раскритиковал Малышеву за слова о бесполезных анализах

Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев в эфире НСН прокомментировал заявление телеведущей Елены Малышевой о бесполезности ряда медицинских анализов, не согласившись ее мнением.
РИА Новости 19:14
Хоккей

Вратарь «Ак Барса» побил рекорд по продолжительности сухой серии

Коммерсантъ 14:11
Теннис

Федерер обыграл Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

ТАСС Спорт 16:26
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

РБК 03:00
Общество

Охранники Медведева поставили на колени пенсионерку с Алтая

Infox.ru 05:05
Гаджеты

Motorola представила складной RAZR с гибким экраном

Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Вести.Хайтек 00:14
Культура

«Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!»

«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
Коммерсантъ 15:59
Политика

Российского посла вызвали в МИД Чехии

Российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии после того, как Минюст признал деятельность чешской организации "Человек в беде" нежелательной на территории России.
РИА Новости 13:08
Происшествия

Дело возбудили против медэксперта за анализ крови «пьяного мальчика»

В Кировской области возбудили уголовное дело в отношении судмедэксперта Сергея Насонова по факту халатности.
РЕН ТВ 15:19
Общество

Южно-Сахалинск расчищают от первого снежного циклона

АСТВ 19:28
Политика

Россия и США неделю обсуждали в Женеве выполнение СНВ-3

Делегации из России и США обсудили выполнением СНВ-3 на встрече двусторонней консультативной комиссии в Женеве 6-13 ноября, говорится в распространенном в пятницу сообщении госдепартамента.
РИА Новости 18:01
Единоборства

Эдуард Трояновский и Йозеф Заградник прошли процедуру взвешивания

Спорт-Экспресс вчера в 11:18
Фигурное катание

Медведева и Трусова выступят на этапе Гран-при в Москве

15 ноября в Москве пройдет пятый этап Гран-при по фигурному катанию.
Газета.Ru 13:18
Политика

В Совфеде прокомментировали претензии Лукашенко по границе с РФ

Требовать изменений в российско-белорусский договор о взаимных усилиях по охране границы Минск может, но работать над ним будут министерства иностранных дел РФ и Белоруссии, а также пограничные службы, заявил 14 ноября член Совфеда Владимир Джабаров в интервью «360».
REGNUM 10:33
Авто

В Дубае показали самый мощный в мире серийный гиперкар

В интервью TopGear.com, глава компании Aspark Масанори Йошида сообщил, что со времени первого появления модели в 2017 году компания в поте лица делает так, чтобы создать его не просто быстрее, а самым быстрым.
32CARS.ru 12 ноября в 16:54
Политика

Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.
РИА Новости 09:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное