Энергетика
Бизнес-новости в КировеГлава ФАС: К концу года цены на бензин в России снизятся
По данным Росстата, цены на бензин остаются в стране стабильными с начала августа.
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Ранее Росстат сообщил, что цены на бензин в России стабильны с начала августа. В целом с начала года потребительские цены бензин в России выросли на 1,9%. Дизельное топливо подорожало на 0,9%. Последнее повышение стоимости бензина на 0,1% пришлось на конец июля.РБК08:41
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