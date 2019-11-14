Энергетика

Бизнес-новости в КировеБизнес-новости в КировеГлава ФАС: К концу года цены на бензин в России снизятся

По данным Росстата, цены на бензин остаются в стране стабильными с начала августа.
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Глава ФАС дал прогноз по ценам на бензин до конца года

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Глава Печорского района Дмитрий Сопотов сложил свои полномочия после публикации видеозаписи, на которой он оскорбляет сотрудников полиции.
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