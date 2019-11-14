По данным Росстата, цены на бензин остаются в стране стабильными с начала августа.

Глава ФАС: К концу года цены на бензин в России снизятся

Общество Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди» Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.

Экономика Росстат оценил рост ВВП в третьем квартале ниже Минэкономики Рост ВВП России в третьем квартале, по предварительной оценке Росстата, составил 1,7%. Этот показатель ниже прогноза Минэкономики, которое оценивало рост за квартал в 1,9%. В январе—сентябре ВВП вырос на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в материале Минэкономики.

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