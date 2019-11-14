Энергетика

Бизнес-новости в КировеБизнес-новости в КировеГлава ФАС: К концу года цены на бензин в России снизятся

По данным Росстата, цены на бензин остаются в стране стабильными с начала августа.
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с чего всё началось

Глава ФАС дал прогноз по ценам на бензин до конца года

Ранее Росстат сообщил, что цены на бензин в России стабильны с начала августа. В целом с начала года потребительские цены бензин в России выросли на 1,9%. Дизельное топливо подорожало на 0,9%. Последнее повышение стоимости бензина на 0,1% пришлось на конец июля.
РБКвчера в 08:41

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Ценам на бензин в России предсказали падение

Lenta.ruвчера в 11:17

ФАС ожидает сезонного снижения цен на бензин и дизельное топливо в России

REGNUMвчера в 09:49

ФАС рассказала о ценах на бензин до конца 2019 года

Газета.Ruвчера в 08:59

Рост стоимости топлива в России до конца года будет в пределах инфляции

Эхо Москвывчера в 09:31

Глава ФАС рассказал о росте цен на бензин

News.ruвчера в 08:57

ФАС не ожидает до конца года резких колебаний цен на топливо

ТАССвчера в 08:50

Глава ФАС дал прогноз по ценам на бензин до конца года

РБКвчера в 08:41
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Общество

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал случай с женщиной на Алтае

Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Олег Осипов прокомментировал радиостанции «Говорит Москва» этот случай.
Говорит Москва вчера в 04:33
Политика

Путин прокомментировал разведение сил в Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил, что в случае возвращения вооруженных сил Украины на линию разграничения в Донбассе, ДНР и ЛНР сделают так же, но это никому не нужно.
РИА Новости вчера в 14:59
Хоккей

Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Рейнджерс»

РБК вчера в 23:59
Армия и оружие

Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался, что Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли-носители крылатых ракет "Калибр".
РИА Новости вчера в 18:01
Авто

Седан Toyota Camry получил полный привод RAV4

Кстати, вместе с полным приводом седаны получили и «зимний» пакет, в который в зависимости от комплектации входят подогрев передних сидений, боковых зеркал и рулевого колеса.
Автоновости дня 13 ноября в 07:46
Экономика

Отельеры просят ввести невозвратные тарифы

Отельеры просят ввести невозвратные тарифы Опираясь на опыт авиакомпаний и железнодорожных перевозчиков, отельеры добиваются внедрения практики невозвратных тарифов при бронировании гостиниц.
Коммерсантъ вчера в 18:26
Политика

Путин предложил подключить к переговорам по ДРСМД Францию и Британию

На пресс-конференции, прошедшей после саммита БРИКС, Путин заявил о том, что если к переговорам подключать Китай, то необходимо подключать и Францию, и Великобританию, а также те страны, которые являются ядерными державами.
RuNews24.ru вчера в 18:35
Здоровье

Минздрав анонсировал с 2020 года тотальное йодирование хлеба в России

Использование йодированной соли при производстве хлебобулочных изделий, в рецептуре которых есть пищевая соль, планируется сделать обязательным в 2020 году, сообщает RNS со ссылкой на разработанный Минздравом законопроект.
АМИТЕЛ вчера в 19:32
Происшествия

После стрельбы в колледже Благовещенска задержан гендиректор ЧОП

Гендиректора частной охранной организации "Сириус-А" задержали после стрельбы в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Life.ru вчера в 07:56
Общество

Вирусолог раскритиковал Малышеву за слова о бесполезных анализах

Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев в эфире НСН прокомментировал заявление телеведущей Елены Малышевой о бесполезности ряда медицинских анализов, не согласившись ее мнением.
РИА Новости вчера в 19:14
Происшествия

Дело возбудили против медэксперта за анализ крови «пьяного мальчика»

В Кировской области возбудили уголовное дело в отношении судмедэксперта Сергея Насонова по факту халатности.
РЕН ТВ вчера в 15:19
Происшествия

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Пилот аварийно севшего в Подмосковье А321 Дамир Юсупов в интервью сызранской телекомпании КТВ-Луч объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полетов.
РИА Новости вчера в 21:05
Музыка

Бузова пообещала выступить на Евровидении

Телеведущая и певица Ольга Бузова на концерте в Москве объявила о планах поучаствовать в международном песенном конкурсе Евровидение, пишет 14 ноября teleprogramma.pro.
Известия вчера в 18:10
Здоровье

Эксперты доказали смертельную опасность популярного лекарства

Американские ученые из Медицинского центра Эйнштейна доказали негативное воздействие популярной пищевой добавки и лекарственного средства «Кратом».
UfacityNews.ru вчера в 06:16
Политика

Путин считает, что критика в отношении власти должна сохраняться

Критика, считает президент, должна сохраниться, быть действенным инструментом улучшения функционирования самой власти.
Росбалт вчера в 14:45
Происшествия

Пятилетняя девочка пропала в Крыму

По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
Газета.Ru 13 ноября в 11:33
Шоу-бизнес

Плющенко и Рудковская публично поругались на премии Glamour

Евгений Плющенко и Яна Рудковская публично поссорились на премии «Женщина года» по версии журнала Glamour.
Вечерний курьер 13 ноября в 09:44
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения

Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Вечерняя Москва 13 ноября в 19:12
Культура

People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной

Напомним, в минувшем году самым сексуальным мужчиной по версии журнала People стал британский актер кино и телевидения Идрис Эльба.
RuNews24.ru 13 ноября в 07:58
Армия и оружие

США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35

Госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марка Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35, передает The Wall Street Journal.
Газета.Ru вчера в 17:51
Здоровье

Эндокринолог перечислил четыре предвестника начала диабета

Врач-эндокринолог перечислил россиянам четыре предвестника диабета.
Evo-rus.com вчера в 05:45
Наука

В Саккаре найдено древнее подземелье, построенное не египтянами

Совместная японско-египетская археологическая миссия под руководством профессора Нозому Каваи из Университета Канадзава при проведении раскопок в некрополе Саккары обнаружила римские катакомбы, возраст которых составляет около 2000 лет.
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Авто

Роспатент продемонстрировал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ

Судя по опубликованным изображениям, российский аналог Toyota Land Cruiser Prado получит совершенно новые, более строгие по конфигурации светодиодные фонари с двумя С-образными отформовками на рассеивателе.
Автоновости дня вчера в 10:26
Общество

Кирилл Терешин показал «руки-базуки» после удаления «рук-базук»

Кирилл Терешин, получивший прозвище «руки-базуки», опубликовал в Instagram видео после операции.
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Происшествия

В Челябинске завели дело об издевательствах в частном доме престарелых

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Происшествия

Под Ставрополем загорелся склад с пластиковыми пакетами

Склад с пластиковыми пакетами горит на площади 1,5 тысячи квадратных метров к северу от Ставрополя, сообщает региональный главк МЧС.
РИА Новости вчера в 23:06
Общество

Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить

Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Газета.Ru 13 ноября в 06:11
Армия и оружие

Военная полиция России заняла бывшую базу США в Сирии

Российская военная полиция взяла под охрану аэродром, расположенный рядом с сирийским городом Кобани, где до этого находилась военная база США.
Газета.Ru вчера в 22:56
Политика

Путин заявил о выполнении задач России в Сирии

Россия выполнила поставленные в Сирии задачи. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 16:30
Технологии

PlayStation 5 и DualShock 5 впервые показали на видео

В Сети опубликован концептуальный видеоролик, с помощью которого немецкая сеть магазинов потребительской электроники Media Markt решила показать трехмерные модели долгожданной консоли Sony PlayStation 5, а также манипуляторов для нее – геймпадов DualShock 5.
Дни24 вчера в 06:32
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