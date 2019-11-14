Ранее Росстат сообщил, что цены на бензин в России стабильны с начала августа. В целом с начала года потребительские цены бензин в России выросли на 1,9%. Дизельное топливо подорожало на 0,9%. Последнее повышение стоимости бензина на 0,1% пришлось на конец июля.

с чего всё началось

По данным Росстата, цены на бензин остаются в стране стабильными с начала августа.

Глава ФАС: К концу года цены на бензин в России снизятся

Политика Путин прокомментировал разведение сил в Донбассе Президент России Владимир Путин заявил, что в случае возвращения вооруженных сил Украины на линию разграничения в Донбассе, ДНР и ЛНР сделают так же, но это никому не нужно.

Авто Седан Toyota Camry получил полный привод RAV4 Кстати, вместе с полным приводом седаны получили и «зимний» пакет, в который в зависимости от комплектации входят подогрев передних сидений, боковых зеркал и рулевого колеса.

Экономика Отельеры просят ввести невозвратные тарифы Отельеры просят ввести невозвратные тарифы Опираясь на опыт авиакомпаний и железнодорожных перевозчиков, отельеры добиваются внедрения практики невозвратных тарифов при бронировании гостиниц.

Политика Путин предложил подключить к переговорам по ДРСМД Францию и Британию На пресс-конференции, прошедшей после саммита БРИКС, Путин заявил о том, что если к переговорам подключать Китай, то необходимо подключать и Францию, и Великобританию, а также те страны, которые являются ядерными державами.

Здоровье Минздрав анонсировал с 2020 года тотальное йодирование хлеба в России Использование йодированной соли при производстве хлебобулочных изделий, в рецептуре которых есть пищевая соль, планируется сделать обязательным в 2020 году, сообщает RNS со ссылкой на разработанный Минздравом законопроект.

Общество Вирусолог раскритиковал Малышеву за слова о бесполезных анализах Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев в эфире НСН прокомментировал заявление телеведущей Елены Малышевой о бесполезности ряда медицинских анализов, не согласившись ее мнением.

Музыка Бузова пообещала выступить на Евровидении Телеведущая и певица Ольга Бузова на концерте в Москве объявила о планах поучаствовать в международном песенном конкурсе Евровидение, пишет 14 ноября teleprogramma.pro.

Здоровье Эксперты доказали смертельную опасность популярного лекарства Американские ученые из Медицинского центра Эйнштейна доказали негативное воздействие популярной пищевой добавки и лекарственного средства «Кратом».

Происшествия Пятилетняя девочка пропала в Крыму По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.

Культура People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной Напомним, в минувшем году самым сексуальным мужчиной по версии журнала People стал британский актер кино и телевидения Идрис Эльба.

Армия и оружие США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35 Госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марка Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35, передает The Wall Street Journal.

Наука В Саккаре найдено древнее подземелье, построенное не египтянами Совместная японско-египетская археологическая миссия под руководством профессора Нозому Каваи из Университета Канадзава при проведении раскопок в некрополе Саккары обнаружила римские катакомбы, возраст которых составляет около 2000 лет.

Авто Роспатент продемонстрировал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ Судя по опубликованным изображениям, российский аналог Toyota Land Cruiser Prado получит совершенно новые, более строгие по конфигурации светодиодные фонари с двумя С-образными отформовками на рассеивателе.

Происшествия Под Ставрополем загорелся склад с пластиковыми пакетами Склад с пластиковыми пакетами горит на площади 1,5 тысячи квадратных метров к северу от Ставрополя, сообщает региональный главк МЧС.