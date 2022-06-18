Lenta.ruГлава ФАС Шаскольский назвал парадоксальной ситуацию с ценами на авиатопливо в РоссииГлава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский назвал парадоксальной ситуацию с ценами на авиатопливо в России.Lenta.ruВ конце марта министр транспорта Виталий Савельев прогнозировал снижение пассажиропотока по итогам года почти на 10%.РБКВ январе 2022 года стоимость авиатоплива установила рекорд, превысив планку в 60 тыс. руб. за т. По данным на 17 июня цена керосина (европейская часть России) составляет 65 129 руб. за т.РБКНа этом фоне авиабилеты в 2021 году также росли в цене, однако власти опровергли связь с дорожающим авиакеросином.РБКЧитать далееСвернутьРоссийская газетаРоссийская газетаЯмал-МедиаПолитическая ЭкспертизаРЕН ТВЭкономика сегодняФАНКомсомольская правдаИзвестияLife.ruРБККолыма-информГазета.RuREGNUMНТВВечерняя МоскваПодробнее о событииГлава ФАС считает парадоксальным рост цен на авиакеросин при снижении спросаКоммерсантъ21:29Глава ФАС назвал парадоксальной ситуацию с ценами на авиатопливо в РоссииРБКвчера в 15:30Самое цитируемоеГлава ФАС считает парадоксальной ситуацию с ценами на авиатопливо в РоссииRT на русском20:39Глава ФАС назвал парадоксальной ситуацию со стоимостью авиакеросина в РоссииГазета.Ruвчера в 16:36Глава ФАС: цены на авиатопливо в России парадоксальныеЭкономика сегодня17:14Глава ФАС Шаскольский назвал парадоксальной ситуацию с ценами на авиатопливо в РоссииLenta.ruвчера в 16:58Глава ФАС Шаскольский: ситуация с ценами на авиакеросин в России парадоксальнаРИА Новости19:44Показать ещёОценить576Поделиться