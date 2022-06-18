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Глава ФАС Шаскольский назвал парадоксальной ситуацию с ценами на авиатопливо в России

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский назвал парадоксальной ситуацию с ценами на авиатопливо в России.
Lenta.ru
В конце марта министр транспорта Виталий Савельев прогнозировал снижение пассажиропотока по итогам года почти на 10%.
РБК
В январе 2022 года стоимость авиатоплива установила рекорд, превысив планку в 60 тыс. руб. за т. По данным на 17 июня цена керосина (европейская часть России) составляет 65 129 руб. за т.
РБК
На этом фоне авиабилеты в 2021 году также росли в цене, однако власти опровергли связь с дорожающим авиакеросином.
РБК

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Глава ФАС считает парадоксальным рост цен на авиакеросин при снижении спроса
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