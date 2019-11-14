Энергетика

РБКРБКГлава ФАС дал прогноз по ценам на бензин до конца года

Цены на бензин к концу года упадут, а рост по итогам текущего года не превысит пределов инфляции. С таким прогнозом выступил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, отвечая на вопрос РБК в Белом доме.
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Ценам на бензин в России предсказали падение

Lenta.ru14 ноября в 11:17

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ТАСС14 ноября в 08:50

Рост стоимости топлива в России до конца года будет в пределах инфляции

Эхо Москвы14 ноября в 09:31

ФАС рассказала о ценах на бензин до конца 2019 года

Газета.Ru14 ноября в 08:59

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REGNUM14 ноября в 09:49

Глава ФАС дал прогноз по ценам на бензин до конца года

РБК14 ноября в 08:41

Цена на бензин в России снизилась впервые с конца марта

Rambler News Service14 ноября в 08:11
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