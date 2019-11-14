Энергетика
РБКГлава ФАС дал прогноз по ценам на бензин до конца года
Цены на бензин к концу года упадут, а рост по итогам текущего года не превысит пределов инфляции. С таким прогнозом выступил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, отвечая на вопрос РБК в Белом доме.
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Авто
Kia рассекретила внешность новой Kia Optima
Армия и оружие
Генерал ФСБ: контрразведка помогла создать новое оружие
Генерал-полковник ФСБ Александр Безверхний заявил, что в начале 2000-х годов контрразведчики отвлекли внимание зарубежных спецслужб, позволив военным создать новое секретное оружие.
Здоровье
Врач рассказал о вреде свеклы при заболеваниях
Свекла считается крайне полезной, но при некоторых болезнях ее лучше исключить из своего рациона, заявляют специалисты.
Происшествия
Стрельба произошла в школе в Калифорнии
Стрельба произошла в средней школе в Калифорнии в городе Санта-Кларита, сообщает ABC7.
Политика
Эрдоган вернул Трампу скандальное письмо
Во время личной встречи Эрдоган вернул Трампу письмо, которое глава Белого дома направил ему в день начала операции "Источник мира".
Происшествия
Гендиректор ЧОПа задержан после стрельбы в колледже в Благовещенске
Гендиректор частного охранного предприятия «Сириус-А», обслуживающего колледж в Благовещенске, где 14 ноября произошла стрельба, задержан.
Политика
Путин назвал БРИКС фактором стабильности в мировой экономике
Экономика
Верховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год
Законопроект №2000 «О государственном бюджете Украины на 2020 год» поддержали во втором чтении и в целом 279 и 280 депутатов Верховной рады Украины, сообщило 14 ноября информационное агентство «Укриформ».
Кино
Disney начала предупреждать о расизме в мультфильмах
Компания Disney нашла выход, чтобы хотя бы отчасти избежать обвинений в расизме, которые она неоднократно получала.
Авто
Представлена официально новая Skoda Octavia
Появление новой Octavia на европейском рынке состоится уже через пару месяцев, а в России четвертое поколение станет доступно лишь через год.
Игры
Rockstar извинилась за Red Dead Redemption 2 на ПК и дарит подарки
С запуском ПК-версии Red Dead Redemption 2 у Rockstar, очевидно, все вышло не очень хорошо, но разработчики обещают исправиться.
Политика
Обман или иллюзия: как Трамп решает проблемы с Турцией и импичментом
Дональд Трамп пытается потушить все пожары, уверяет, что все хорошо, но в отношениях Турции и США сквозит прохладой, а Конгресс приступил к слушаниям по делу об импичменте.
Шоу-бизнес
Угрозы жизни нет: Анастасия Заворотнюк пошла на поправку
Особую помощь Анастасии оказала Татьяна Навка, которая очень близко к сердцу приняла трагедию Заворотнюк, и подняв все свои связи помогла семье справиться с бедой, об этом сообщает Vse42.ru – Лучшие клиники, врачи и дорогостоящие препараты помогли – у нас среди фигуристов говорят, что Настя пошла на поправку, что угрозы жизни нет, – заявил спортсмен.
Общество
Крупнейший в России автодилер «Рольф» выставлен на продажу
Крупнейший в России автодилер «Рольф» выставлен на продажу.
Футбол
Иран при участии Азмуна проиграл Ираку в квалификации ЧМ-2022
Сборная Ирана, за которую сыграл форвард «Зенита» Сердар Азмун, уступила Ираку в отборочном матче чемпионата мира 2022 года.
Экономика
В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Футбол
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.
Общество
Кирилла Терешина снова заметили с «руками-базуками»
12 ноября СМИ сообщили, что Терешин избавился от «рук-базук» и удалил вещество в одной из московских клиник.
Общество
Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
Политика
Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.
Футбол
Минспорт Ростовской области ответил на критику со стороны Карпина
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может покинуть свой пост по финансовым причинам.
Политика
Коломойский призвал Украину улучшить отношения с Россией
Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал к улучшению отношений между Украиной и Россией и прекращению вооруженного конфликта в Донбассе.
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Футбол
«Зенит» отреагировал на вопрос о будущем Ибрагимовича
Пресс-служба «Зенита» в «Твиттере» отрегировала на пост, посвящённый будущему нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.
Технологии
PlayStation 5 и DualShock 5 впервые показали на видео
В Сети опубликован концептуальный видеоролик, с помощью которого немецкая сеть магазинов потребительской электроники Media Markt решила показать трехмерные модели долгожданной консоли Sony PlayStation 5, а также манипуляторов для нее – геймпадов DualShock 5.