Энергетика

РБКРБКГлава ФАС дал прогноз по ценам на бензин до конца года

Цены на бензин к концу года упадут, а рост по итогам текущего года не превысит пределов инфляции. С таким прогнозом выступил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, отвечая на вопрос РБК в Белом доме.
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Глава ФАС дал прогноз по ценам на бензин до конца года

РБК08:41

ФАС не ожидает до конца года резких колебаний цен на топливо

ТАСС08:50

ФАС рассказала о ценах на бензин до конца 2019 года

Газета.Ru08:59

Рост стоимости топлива в России до конца года будет в пределах инфляции

Эхо Москвы09:31

ФАС ожидает сезонного снижения цен на бензин и дизельное топливо в России

REGNUM09:49

Ценам на бензин в России предсказали падение

Lenta.ru11:17

Глава ФАС рассказал о росте цен на бензин

News.ru08:57
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«Нафтогаз» пожаловался на отсутствие предложений по газу от Газпрома

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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о необходимости пересмотреть договор о создании НАТО спустя 70 лет существования альянса.
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Минфин опубликовал на regulation.gov.ru проект поправок к Налоговому кодексу, увеличивающих размер фиксированных взносов на пенсионное и медицинское страхование в 2021–2024 годах для индивидуальных предпринимателей.
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Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину в Ставропольском крае после того, как он с ножом пытался напасть на детей на детской площадке, а также угрожал убийством учительнице.
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Ажиотаж вокруг убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко напоминает шумиху, возникшую после выхода фильма "Джокер" Тодда Филлипса, сказал министр культуры Владимир Мединский, отвечая на вопрос журналистов на Культурном форуме в Санкт-Петербурге.
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Игорь Артемьев
Российский политик
Российский политический и государственный деятель. Руководитель Федеральной антимонопольной службы с 10 марта 2004 года. Член Политкомитета Российской Демократической партии «Яблоко».
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