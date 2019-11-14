Энергетика
РБКГлава ФАС дал прогноз по ценам на бензин до конца года
Цены на бензин к концу года упадут, а рост по итогам текущего года не превысит пределов инфляции. С таким прогнозом выступил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, отвечая на вопрос РБК в Белом доме.
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Экономика
В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Происшествия
Студент оставил послание перед стрельбой в колледже в Благовещенске
Студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске Данил Засорин оставил аудиопослание перед тем, как сегодня устроить стрельбу в вузе.
Хоккей
Илью Ковальчука могут вывести из состава «Лос-Анджелеса»
Российского нападающего клуба "Лос-Анджелес Кингз" Илью Ковальчука в скором времени могут вывести из состава команды, сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на инсайдерскую информацию из Twitter.
Политика
Следствие по делу MH17 ищет доброхотов-свидетелей
Непосредственных участников атаки на малазийский Боинг MH17 попросила выступить свидетелями Объединенная следственная группа (ОСГ) 14 ноября, сообщает сайт Национальной полиции Нидерландов.
Финансы
Международные резервы России снизились на $1,8 млрд
Уточняется, что на 8 ноября 2019 года этот показатель составил $541,1 млрд, что на 0,3% ниже уровня неделей ранее.
Армия и оружие
«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС
В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
Экономика
Запрос «Ростелекома» по консолидации Tele2 одобрен ФАС
13 ноября на совет директоров "Ростелекома" обсудит параметры сделки, которая будет закрыта в I квартале 2020 г. Напомним, сейчас "Ростелекому" принадлежат 45% Tele2.
Экономика
Сергей Петров решил продать «Рольф»
Кипрская компания Delance Limited контролируется трастом в интересах семьи основателя «Рольфа» Сергея Петрова, 1,68% принадлежит Игорю Малярову.
Общество
«Нафтогаз» пожаловался на отсутствие предложений по газу от Газпрома
Украинская компания «Нафтогаз» заявила, что не получала предложений от Газпрома по поводу поставок газа на Украину.
Политика
Чешский премьер призвал пересмотреть договор о создании НАТО
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о необходимости пересмотреть договор о создании НАТО спустя 70 лет существования альянса.
Здоровье
Всемирный День борьбы с диабетом отметят сегодня в Подмосковье
Напомним, Всемирный день борьбы с диабетом учрежден Международной диабетической федерацией совместно с Всемирной организацией здравоохранения в 1991 году.
Экономика
Предприниматели получат по взносу
Минфин опубликовал на regulation.gov.ru проект поправок к Налоговому кодексу, увеличивающих размер фиксированных взносов на пенсионное и медицинское страхование в 2021–2024 годах для индивидуальных предпринимателей.
Происшествия
Герою «Бандитского Петербурга» по прозвищу Маклауд отказали в УДО
Тосненский горсуд Ленинградской области отказал 51-летнему Олегу Маковозу по прозвищу Маклауд, лидеру «братской» преступной группировки, в ходатайстве об условно-досрочном освобождении (УДО).
Кино
Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»
В Сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой
Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Происшествия
Коллеги историка Соколова оплатили его адвоката
На суде сам Соколов назвал такое решение суда справедливым, но защита настаивала на домашнем аресте.
Шоу-бизнес
Рак груди диагностировали у звезды сериала «След» Ольги Копосовой
Российская актриса Ольга Копосова, получившая широкую известность благодаря роли полковника Галины Рогозиной в сериале «След», призналась, что у неё рак груди.
Теннис
Рафаэль Надаль: Медведев играл в третьем сете намного лучше меня
По ходу третьего сета 33-летний испанец ушел с матч-бола при счете 1:5 в третьем сете, после чего перевернул игру и вырвал победу на тай-брейке.
Политика
Лукашенко собирается изменить договор с Россией об охране границы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал абсурдом проблемы с пропуском граждан третьих стран через белорусско-российскую границу.
Происшествия
В Ставропольском крае задержали напавшего с ножом на детей мужчину
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину в Ставропольском крае после того, как он с ножом пытался напасть на детей на детской площадке, а также угрожал убийством учительнице.
Политика
Около 50 тысяч украинцев переехали в российский Крым
Происшествия
ФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей
Сотрудники ФСБ России изъяли наркотики на 650 млн рублей из одного из крупнейших в даркнете интернет-магазинов, который занимался сбытом запрещённых веществ на территории страны — от Санкт-Петербурга до Томска.
Авто
Компании Mercedes-Benz и BYD представили новый совместный кроссовер
Немецкая компания Mercedes-Benz и китайская марка BYD разработали совместными усилиями кроссовер Denza X. По сути, этот автомобиль базируется на модели BYD Tang второго поколения.
Футбол
В правительстве Ростовской области опровергли слова Валерия Карпина
Министерство спорта Ростовской области прокомментировало громкие заявления главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина, который ранее сообщил, что у клуба возникли финансовые проблемы из-за накопленных региональными властями долгов.
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
Общество
Мединский сравнил историка Соколова с Джокером
Ажиотаж вокруг убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко напоминает шумиху, возникшую после выхода фильма "Джокер" Тодда Филлипса, сказал министр культуры Владимир Мединский, отвечая на вопрос журналистов на Культурном форуме в Санкт-Петербурге.