Энергетика

РБКРБКГлава ФАС дал прогноз по ценам на бензин до конца года

Цены на бензин к концу года упадут, а рост по итогам текущего года не превысит пределов инфляции. С таким прогнозом выступил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, отвечая на вопрос РБК в Белом доме.
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Глава ФАС дал прогноз по ценам на бензин до конца года

РБК08:41

ФАС не ожидает до конца года резких колебаний цен на топливо

ТАСС08:50

ФАС рассказала о ценах на бензин до конца 2019 года

Газета.Ru08:59

Рост стоимости топлива в России до конца года будет в пределах инфляции

Эхо Москвы09:31

ФАС ожидает сезонного снижения цен на бензин и дизельное топливо в России

REGNUM09:49

Ценам на бензин в России предсказали падение

Lenta.ru11:17

Глава ФАС рассказал о росте цен на бензин

News.ru08:57
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