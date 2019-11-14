Ранее Росстат сообщил, что цены на бензин в России стабильны с начала августа. В целом с начала года потребительские цены бензин в России выросли на 1,9%. Дизельное топливо подорожало на 0,9%. Последнее повышение стоимости бензина на 0,1% пришлось на конец июля.

с чего всё началось

Цены на бензин к концу года упадут, а рост по итогам текущего года не превысит пределов инфляции. С таким прогнозом выступил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, отвечая на вопрос РБК в Белом доме.

Глава ФАС дал прогноз по ценам на бензин до конца года

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