Энергетика
РБКГлава ФАС дал прогноз по ценам на бензин до конца года
Цены на бензин к концу года упадут, а рост по итогам текущего года не превысит пределов инфляции. С таким прогнозом выступил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, отвечая на вопрос РБК в Белом доме.
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с чего всё началось
Ранее Росстат сообщил, что цены на бензин в России стабильны с начала августа. В целом с начала года потребительские цены бензин в России выросли на 1,9%. Дизельное топливо подорожало на 0,9%. Последнее повышение стоимости бензина на 0,1% пришлось на конец июля.РБКвчера в 08:41
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Фигурное катание
Медведева и Трусова выступят на этапе Гран-при в Москве
Общество
Ещенко вслед за Галкиным рассказал о цензуре на ТВ
Юморист Святослав Ещенко рассказал о цензуре на телеканале «Россия 1». Тем самым он подтвердил слова своего коллеги Максима Галкина о возврате запретов на центральное телевидение.
Общество
В России могут запретить водку с ароматизаторами
В России могут запретить производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками с 2021 года.
Происшествия
В Крыму нашли мертвой пропавшую пятилетнюю девочку
Пропавшая несколько дней назад пятилетняя девочка найдена мертвой в Раздольненском районе Крыма.
Армия и оружие
США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35
США пригрозили Египту негативными последствиями в случае покупки российских истребителей Су-35.
Политика
Пойдет ли Зеленский на референдум о рынке земли на Украине
Владимир Зеленский обещает защитить Украину от продажи земель иностранцам, а решать этот вопрос, по его мнению, должны граждане - через референдум.
Происшествия
В Шереметьево столкнулись два самолета
В столичном аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских лайнера, передает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Авто
Nissan Almera со сменой поколений получила турбомотор
Со сменой поколений компактная «четырехдверка» получила литровый турбомотор и слегка посвежела внешне.
Политика
В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17
Международная следственная группа (JIT) по делу крушения в 2015 г. малайзийского Boeing 777 заявила об обнаружении записей телефонных разговоров, в которых упоминаются высокопоставленные российские должностные лица.
Футбол
Луиз Адриано женился на модели из России
Бывший футболист московского «Спартака» Луиз Адриано женился на модели из России.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»
Центральный банк России приказом от 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у дагестанского коммерческого банка «Кредитинвест».
Политика
Путин прокомментировал разведение сил в Донбассе
Президент России Владимир Путин заявил, что в случае возвращения вооруженных сил Украины на линию разграничения в Донбассе, ДНР и ЛНР сделают так же, но это никому не нужно.
Хоккей
Гол Радулова помог «Далласу» обыграть «Ванкувер»
Встреча состоялась на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2. Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов забил гол.
Футбол
Сборная Сербии победила Люксембург благодаря дублю Митровича
В составе сербской команды дубль оформил нападающий Александр Митрович, ещё один гол на счету полузащитника Неманьи Радонича.
Экономика
Подсчитан размер будущих пенсий россиян
В исследовании специалисты разделили россиян на четыре группы: работники, получающие зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), среднюю зарплату, медианную зарплату (50 процентов работников имеют заработок выше, 50 процентов — ниже) и высокую (в два раза выше средней зарплаты).
Общество
Медведев запретил посуточную аренду квартир
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями.
Здоровье
В Челябинской области назначили нового руководителя ФОМС
Глава региона поручил новому руководителю ТФОМС навести порядок в системе обязательного медицинского страхования на территории Челябинской области, а также обеспечить гарантии и условия для получения бесплатной, доступной и качественной медицинской помощи.
Политика
CNN сообщил о возможной прослушке Москвой разговора Трампа об Украине
Как сообщили источники CNN, такой разговор — «шокирующее» нарушение правил безопасности, которое с высокой долей вероятности привело к тому, что беседу прослушивали несколько зарубежных спецслужб, в том числе российских.
Политика
Эрдоган ответил на требование США по С-400
Турция расценивает предложение США полностью отказаться от закупки российских комплексов С-400 как ограничение своих суверенных прав, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров
Российский летчик Дамир Юсупов, который посадил самолет Airbus А321 в кукурузном поле и спас более 230 человек, рассказал, что перестал представляться пассажирам перед началом полета.
Происшествия
Студент устроил стрельбу в колледже в Благовещенске
В Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске студент устроил стрельбу.
Транспорт
В Питере подорожает проезд в общественном транспорте
Проезд в петербургских трамваях-троллейбусах подорожает в 2020 году до 50 рублей, в метро до 55 руб. В Смольном пытаются "пропетлять" между необходимостью выделять субсидию на коммунальный транспорт в 5 миллиардов, и возмущением жителей города.
Происшествия
В Челябинске срочно расселили частный пансионат для престарелых
Происшествия
Грузовой порт на юге Сахалина затопило из-за шторма
Финансы
Российские банки добиваются информации о теневых доходах заёмщиков
В соответствии с предложенной схемой, банки хотят добиться от своих клиентов добровольного декларирования своих доходов, в том числе теневых.
Происшествия
Против судмедэксперта по делу «пьяного» мальчика возбуждено дело
Следователи возбудили дело по статье «Халатность» в отношении судмедэксперта Сергея Насонова, который «нашел» алкоголь в крови сбитого летом шестилетнего мальчика.
Общество
Налоговики хотят забирать подарки детям за долги родителей
Федеральная налоговая служба (ФНС) все тщательнее проверяет окружение должников перед бюджетом: она хочет привлекать к субсидиарной ответственности их детей – забирать подарки родителей.
Энергетика
Польская PGNiG на 21% сократила поставки газа из России
"Импорт газа с восточного направления сократился примерно на 21% в годовом исчислении до 6,29 млрд кубометров, а его доля в общем импорте газа снизилась на 17 процентных пунктов до 58% по сравнению с 75% за аналогичный период прошлого года", - указано в сообщении.
Происшествия
СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году
Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
Армия и оружие
Адмирал ВМС Украины пожаловался на российские «Калибры» в Черном море
За последние пять лет Россия нарастила свой боевой потенциал в Черном море, заявил во время выступления на третьей международной конференции по морской безопасности стран Причерноморского региона командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко, слова которого приводятся на сайте украинского минобороны.