Энергетика

РБКРБКГлава ФАС дал прогноз по ценам на бензин до конца года

Цены на бензин к концу года упадут, а рост по итогам текущего года не превысит пределов инфляции. С таким прогнозом выступил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, отвечая на вопрос РБК в Белом доме.
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с чего всё началось

Глава ФАС дал прогноз по ценам на бензин до конца года

Ранее Росстат сообщил, что цены на бензин в России стабильны с начала августа. В целом с начала года потребительские цены бензин в России выросли на 1,9%. Дизельное топливо подорожало на 0,9%. Последнее повышение стоимости бензина на 0,1% пришлось на конец июля.
РБКвчера в 08:41

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Глава ФАС дал прогноз по ценам на бензин до конца года

РБКвчера в 08:41

ФАС не ожидает до конца года резких колебаний цен на топливо

ТАССвчера в 08:50

Цена на бензин в России снизилась впервые с конца марта

Rambler News Serviceвчера в 08:11

ФАС рассказала о ценах на бензин до конца 2019 года

Газета.Ruвчера в 08:59

Рост стоимости топлива в России до конца года будет в пределах инфляции

Эхо Москвывчера в 09:31

Ценам на бензин в России предсказали падение

Lenta.ruвчера в 11:17

ФАС ожидает сезонного снижения цен на бензин и дизельное топливо в России

REGNUMвчера в 09:49
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Медведева и Трусова выступят на этапе Гран-при в Москве

Газета.Ru вчера в 13:18
Общество

Ещенко вслед за Галкиным рассказал о цензуре на ТВ

Юморист Святослав Ещенко рассказал о цензуре на телеканале «Россия 1». Тем самым он подтвердил слова своего коллеги Максима Галкина о возврате запретов на центральное телевидение.
News.ru вчера в 10:29
Общество

В России могут запретить водку с ароматизаторами

В России могут запретить производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками с 2021 года.
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В Крыму нашли мертвой пропавшую пятилетнюю девочку

Пропавшая несколько дней назад пятилетняя девочка найдена мертвой в Раздольненском районе Крыма.
Российская газета 01:20
Армия и оружие

США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35

США пригрозили Египту негативными последствиями в случае покупки российских истребителей Су-35.
Lenta.ru 00:30
Политика

Пойдет ли Зеленский на референдум о рынке земли на Украине

Владимир Зеленский обещает защитить Украину от продажи земель иностранцам, а решать этот вопрос, по его мнению, должны граждане - через референдум.
Газета.Ru 00:38
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В Шереметьево столкнулись два самолета

В столичном аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских лайнера, передает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Российская газета 00:35
Авто

Nissan Almera со сменой поколений получила турбомотор

Со сменой поколений компактная «четырехдверка» получила литровый турбомотор и слегка посвежела внешне.
Автоновости дня 01:17
Политика

В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17

Международная следственная группа (JIT) по делу крушения в 2015 г. малайзийского Boeing 777 заявила об обнаружении записей телефонных разговоров, в которых упоминаются высокопоставленные российские должностные лица.
REGNUM вчера в 07:42
Футбол

Луиз Адриано женился на модели из России

Бывший футболист московского «Спартака» Луиз Адриано женился на модели из России.
7 новостей вчера в 23:56
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»

Центральный банк России приказом от 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у дагестанского коммерческого банка «Кредитинвест».
RT на русском 00:50
Политика

Путин прокомментировал разведение сил в Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил, что в случае возвращения вооруженных сил Украины на линию разграничения в Донбассе, ДНР и ЛНР сделают так же, но это никому не нужно.
РИА Новости вчера в 14:59
Хоккей

Гол Радулова помог «Далласу» обыграть «Ванкувер»

Встреча состоялась на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2. Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов забил гол.
Чемпионат 00:44
Футбол

Сборная Сербии победила Люксембург благодаря дублю Митровича

В составе сербской команды дубль оформил нападающий Александр Митрович, ещё один гол на счету полузащитника Неманьи Радонича.
REGNUM вчера в 21:44
Экономика

Подсчитан размер будущих пенсий россиян

В исследовании специалисты разделили россиян на четыре группы: работники, получающие зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), среднюю зарплату, медианную зарплату (50 процентов работников имеют заработок выше, 50 процентов — ниже) и высокую (в два раза выше средней зарплаты).
Lenta.ru 01:09
Общество

Медведев запретил посуточную аренду квартир

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями.
Газета.Ru вчера в 15:26
Здоровье

В Челябинской области назначили нового руководителя ФОМС

Глава региона поручил новому руководителю ТФОМС навести порядок в системе обязательного медицинского страхования на территории Челябинской области, а также обеспечить гарантии и условия для получения бесплатной, доступной и качественной медицинской помощи.
Губерния (г. Челябинск) 00:32
Политика

CNN сообщил о возможной прослушке Москвой разговора Трампа об Украине

Как сообщили источники CNN, такой разговор — «шокирующее» нарушение правил безопасности, которое с высокой долей вероятности привело к тому, что беседу прослушивали несколько зарубежных спецслужб, в том числе российских.
РБК 01:36
Политика

Эрдоган ответил на требование США по С-400

Турция расценивает предложение США полностью отказаться от закупки российских комплексов С-400 как ограничение своих суверенных прав, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Rambler News Service вчера в 09:32
Происшествия

Пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров

Российский летчик Дамир Юсупов, который посадил самолет Airbus А321 в кукурузном поле и спас более 230 человек, рассказал, что перестал представляться пассажирам перед началом полета.
Lenta.ru вчера в 22:51
Происшествия

Студент устроил стрельбу в колледже в Благовещенске

В Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске студент устроил стрельбу.
ТК Звезда 13 ноября в 21:23
Транспорт

В Питере подорожает проезд в общественном транспорте

Проезд в петербургских трамваях-троллейбусах подорожает в 2020 году до 50 рублей, в метро до 55 руб. В Смольном пытаются "пропетлять" между необходимостью выделять субсидию на коммунальный транспорт в 5 миллиардов, и возмущением жителей города.
Вечерний курьер вчера в 16:30
Происшествия

В Челябинске срочно расселили частный пансионат для престарелых

REGNUM вчера в 11:16
Происшествия

Грузовой порт на юге Сахалина затопило из-за шторма

РИА Новости вчера в 21:40
Финансы

Российские банки добиваются информации о теневых доходах заёмщиков

В соответствии с предложенной схемой, банки хотят добиться от своих клиентов добровольного декларирования своих доходов, в том числе теневых.
REGNUM вчера в 21:35
Происшествия

Против судмедэксперта по делу «пьяного» мальчика возбуждено дело

Следователи возбудили дело по статье «Халатность» в отношении судмедэксперта Сергея Насонова, который «нашел» алкоголь в крови сбитого летом шестилетнего мальчика.
Взгляд.ру 01:35
Общество

Налоговики хотят забирать подарки детям за долги родителей

Федеральная налоговая служба (ФНС) все тщательнее проверяет окружение должников перед бюджетом: она хочет привлекать к субсидиарной ответственности их детей – забирать подарки родителей.
Ведомости вчера в 17:52
Энергетика

Польская PGNiG на 21% сократила поставки газа из России

"Импорт газа с восточного направления сократился примерно на 21% в годовом исчислении до 6,29 млрд кубометров, а его доля в общем импорте газа снизилась на 17 процентных пунктов до 58% по сравнению с 75% за аналогичный период прошлого года", - указано в сообщении.
ТАСС вчера в 02:22
Происшествия

СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году

Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
РИА Новости вчера в 01:46
Армия и оружие

Адмирал ВМС Украины пожаловался на российские «Калибры» в Черном море

За последние пять лет Россия нарастила свой боевой потенциал в Черном море, заявил во время выступления на третьей международной конференции по морской безопасности стран Причерноморского региона командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко, слова которого приводятся на сайте украинского минобороны.
Газета.Ru 01:19
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