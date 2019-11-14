Энергетика
РБКГлава ФАС дал прогноз по ценам на бензин до конца года
Цены на бензин к концу года упадут, а рост по итогам текущего года не превысит пределов инфляции. С таким прогнозом выступил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, отвечая на вопрос РБК в Белом доме.
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Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России
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Происшествия
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Новейшее исследование лишний раз подтвердило отсутствие гендерных различий в математических способностях.
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Для Александры Трусовой, выступающей во взрослых соревнованиях первый сезон, победа в Москве стала второй на этапах Гран-при.
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Политика
Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
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Случайные собутыльники ограбили бизнесмена в гостиничном номере в столице, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Политика
Главы делегаций США и Китая обсудили первую часть торговой сделки
Главы делегаций Китая и США на торговых переговорах вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и Роберт Лайтхайзер в ходе телефонного разговора обсудили основные вопросы первой части торгового соглашения между двумя странами.
Происшествия
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По предварительной версии следствия, Соколов застрелил Анастасию Ещенко из обреза 7 ноября, а в ночь на 9-е решил избавиться от тела, расчленив его.