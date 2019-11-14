Энергетика
РБКГлава ФАС дал прогноз по ценам на бензин до конца года
Цены на бензин к концу года упадут, а рост по итогам текущего года не превысит пределов инфляции. С таким прогнозом выступил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, отвечая на вопрос РБК в Белом доме.
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Общество
Умер легендарный пожарный Виктор Климкин
Легендарный пожарный генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Климкин умер в Москве от остановки сердца.
Политика
Зеленский назвал обновленные КПП на границе с Крымом витриной Украины
Политика
Два на три: состоялся обмен шпионами между Россией, Литвой и Норвегией
Обмен предполагался по формуле "два на три" на границе Литвы и России.
Общество
Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть
Помощница Никиты Исаева Алина Жестовская подтвердила его смерть. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Здоровье
Симптомы депрессии усиливаются в течение последнего года жизни
Политика
Голландские следователи ищут причастность Шойгу к крушению МН17
Голландские следователи рассматривают возможность причастности Сергея Шойгу к крушению МН17 в 2015 году, сообщает издательство «Эхо Москвы».
Фигурное катание
Трусова выиграла московский этап Гран-при, Медведева стала второй
Трусова шла второй после короткой программы, однако в произвольной она стала лучшей с результатом 160,26 балла.
Политика
Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США
Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4–5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории.
Общество
Мединский раскритиковал работу Фонда кино
Министр культуры России Владимир Мединский считает, что Фонд кино не справляется с задачей продвижения российского кино за рубежом и в малых городах России.
Футбол
Стал известен стартовый состав сборной России на матч против Бельгии
Матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу – 2020 между командами России и Бельгии состоится 16 ноября в 20:00 мск на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Происшествия
СБУ сообщила о задержании главы Укрэксимбанка
Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко был задержан правоохранителями, а не похищен, как сообщалось ранее.
Общество
Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии
Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
Политика
«Ъ»: Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли
Российская сторона может освободить задержанные в Керченском проливе украинские корабли и вернуть их на родину.
Армия и оружие
Истребители F-35 отработали «уход» от С-400 на учениях в Израиле
ВВС Израиля совместно с союзниками из США и европейских стран отработали противодействие российской зенитной ракетной системе С-400 "Триумф" на военных играх "Голубой флаг", проходивших на аэродроме Увда.
Интернет
Chrome сломался в компаниях по всему миру из-за эксперимента Google
«Белый экран смерти» Эксперимент, который Google проводит над Google Chrome, привел к сбою в работе этого браузера в тысячах корпоративных сетей почти на два дня.
Здоровье
Глобальная эпидемия суперинфекций началась
Каждые 11 секунд суперинфекции заражают одного человека.
Происшествия
На севере Москвы при пожаре в жилом доме погиб ребенок
Ребенок погиб при пожаре в многоквартирном жилом доме на Дмитровском шоссе в Москве, возгорание ликвидировано, сообщает МЧС России по столице в субботу.
Футбол
Дюков объявил о назначении нового главы судейского комитета
Второе – произошло назначение нового руководителя судейского комитета.
Политика
В Крыму ответили на планы Навального о повторном референдуме
Сегодня уже даже Европа признает легитимность референдума, который прошел в строгом соответствии на тот момент с Конституцией Украины и Конституцией Автономной Республики Крым.
Происшествия
СКР проверит еще один инцидент с доцентом Соколовым
Как рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко, по поручению главы СКР будет проведена проверка всех жалоб на Соколова за несколько лет.
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Происшествия
На Урале жильцы заливаемого кипятком дома заперли рабочих в подвале
В Екатеринбурге жильцы одного из домов по улице Бажова заперли аварийную бригаду в подвале до тех пор, пока рабочие не устранят прорыв на теплосетях.