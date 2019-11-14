Энергетика
РБКГлава ФАС дал прогноз по ценам на бензин до конца года
Цены на бензин к концу года упадут, а рост по итогам текущего года не превысит пределов инфляции. С таким прогнозом выступил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, отвечая на вопрос РБК в Белом доме.
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Авто
Китайцы выпустили кроссовер с расходом топлива 1,3 литра на 100 км
Фигурное катание
Александра Трусова выиграла московский этап Гран-при
Для Александры Трусовой, выступающей во взрослых соревнованиях первый сезон, победа в Москве стала второй на этапах Гран-при.
Политика
Трамп потребовал от Японии и Южной Кореи увеличить расходы на военных
По истечении в 2018 году пятилетнего соглашения, Трамп потребовал от Южной Кореи увеличить расходы на 50%.
Общество
Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева
Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».
Политика
Украинские военные корабли покидают Керчь
Происшествия
В Петербурге автомобиль с ребенком упал в Фонтанку
Автомобиль Renault Logan упал в воду в центре Петербурга вечером 16 ноября. Инцидент произошел на набережной Фонтанки, пишет «Фонтанка».
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе
В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
Энергетика
Импортный природный газ на Украине подорожал на 14,2%
Средняя цена импортируемого природного газа на Украине по итогам октября выросла на 14,2% к предыдущему месяцу, до $199,51 за тыс. куб. м. Такие данные приводит Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Экономика
СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Армия и оружие
Ряд стран Ближнего Востока проявляют интерес к С-400, заявили в ФСВТС
Политика
В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
Единоборства
Лобов нокаутирован Найтом на турнире по кулачным боям
Ирландец российского происхождения и спарринг-партнер Конора Макгрегора Артем Лобов потерпел поражение в поединке против Джейсона Найта на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC9.
Происшествия
В Приморье рухнула стена жилого дома
В Уссурийске произошло обрушение стены в одной из квартир двухэтажного жилого дома, сообщает Primpress со ссылкой на администрацию городского округа.
Происшествия
В Подмосковье три человека погибли, отравившись неизвестной жидкостью
Три человека умерли, и два находятся в больнице после отравления неизвестной жидкостью в подмосковном Одинцове.
Общество
Список желаний маленькой девочки на Рождество поразил соцсети
Список желаемых подарков на Рождество, составленный 10-летней девочкой из Лос-Анджелеса, удивил пользователей Сети.
Недвижимость
Новостройки продолжают дорожать
Новостройки продолжают дорожать Стоимость первичной недвижимости в России установила очередной рекорд, достигнув показателя 75 тыс. руб. за 1 кв. м. Но увеличение цен на жилье теперь происходит более плавно: девелоперы опасаются, что резкий рост отпугнет покупателей.
Шоу-бизнес
Экстрасенс Николь Кузнецова перенесла 298-ю операцию
Автоспорт
Пьер Гасли: Я очень счастлив стать лучшим среди остальных
Напарник Даниила Квята Пьер Гасли показал в квалификации Гран При Бразилии седьмое время – лучшее для себя после возвращения из Red Bull Racing в Toro Rosso.
Общество
Онлайн-шопоголизм хотят признать психическим расстройством
Немецкие ученые выступили с предложением признать шопоголизм психическим расстройством.
Гаджеты
Эксперты назвали скрытую угрозу со стороны бюджетных смартфонов
По результатам наблюдения, обнаруженные уязвимости могли использоваться хакерами для прослушивания владельца смартфона с помощью микрофона, изменения уровня прав доступа в системе.
Авто
Китайцы выпустили копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала
Сбоку и спереди в ракурсе три четверти новинка базовой ценой 126 800 юаней (около 1 миллиона 150 тысяч рублей) очень похожа на оригинал, который стоит почти в десять раз дороже — от 1,22 миллиона юаней (около 11,1 миллиона рублей).
Политика
Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Происшествия
Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете
Происшествия
СК проверит инцидент на лекции историка Соколова
Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
Общество
Диетолог назвала наименее вредные сладости
Общество
В Иране протестуют против повышения цен на бензин
Футбол
Черчесов объяснил поражение российской сборной в матче против Бельгии
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о поражении национальной команды в матче против сборной Бельгии.
Гаджеты
Смартфоны Huawei P30 и P30 Pro получили Android 10
Крупный китайский производитель выпустил новую версию оболочки EMUI 10, базирующейся на Android 10, для двух экс-флагманских моделей - P30 и P30 Pro.
Авто