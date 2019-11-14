Энергетика

РБКРБКГлава ФАС дал прогноз по ценам на бензин до конца года

Цены на бензин к концу года упадут, а рост по итогам текущего года не превысит пределов инфляции. С таким прогнозом выступил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, отвечая на вопрос РБК в Белом доме.
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Ценам на бензин в России предсказали падение

Lenta.ru14 ноября в 11:17

ФАС ожидает сезонного снижения цен на бензин и дизельное топливо в России

REGNUM14 ноября в 09:49

Глава ФАС дал прогноз по ценам на бензин до конца года

РБК14 ноября в 08:41

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Глава ФАС рассказал о росте цен на бензин

News.ru14 ноября в 08:57

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ТАСС14 ноября в 08:50

Рост стоимости топлива в России до конца года будет в пределах инфляции

Эхо Москвы14 ноября в 09:31
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Китайцы выпустили кроссовер с расходом топлива 1,3 литра на 100 км

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По истечении в 2018 году пятилетнего соглашения, Трамп потребовал от Южной Кореи увеличить расходы на 50%.
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Коммерсантъ 03:22
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BFM.ru вчера в 12:50
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе

В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
Вести.Ru вчера в 14:50
Энергетика

Импортный природный газ на Украине подорожал на 14,2%

Средняя цена импортируемого природного газа на Украине по итогам октября выросла на 14,2% к предыдущему месяцу, до $199,51 за тыс. куб. м. Такие данные приводит Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Агентство нефтегазовой информации 14 ноября в 03:31
Экономика

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ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Газета.Ru 04:04
Армия и оружие

Ряд стран Ближнего Востока проявляют интерес к С-400, заявили в ФСВТС

РИА Новости 04:08
Политика

В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
РИА Новости 15 ноября в 14:13
Единоборства

Лобов нокаутирован Найтом на турнире по кулачным боям

Ирландец российского происхождения и спарринг-партнер Конора Макгрегора Артем Лобов потерпел поражение в поединке против Джейсона Найта на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC9.
Вести.Ru 00:52
Происшествия

В Приморье рухнула стена жилого дома

В Уссурийске произошло обрушение стены в одной из квартир двухэтажного жилого дома, сообщает Primpress со ссылкой на администрацию городского округа.
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Происшествия

В Подмосковье три человека погибли, отравившись неизвестной жидкостью

Три человека умерли, и два находятся в больнице после отравления неизвестной жидкостью в подмосковном Одинцове.
ТАСС 03:35
Общество

Список желаний маленькой девочки на Рождество поразил соцсети

Список желаемых подарков на Рождество, составленный 10-летней девочкой из Лос-Анджелеса, удивил пользователей Сети.
Известия вчера в 21:45
Общество

СМИ раскрыли характеристики новых универсальных десантных кораблей РФ

Газета.Ru 01:13
Недвижимость

Новостройки продолжают дорожать

Новостройки продолжают дорожать Стоимость первичной недвижимости в России установила очередной рекорд, достигнув показателя 75 тыс. руб. за 1 кв. м. Но увеличение цен на жилье теперь происходит более плавно: девелоперы опасаются, что резкий рост отпугнет покупателей.
Коммерсантъ 02:03
Шоу-бизнес

Экстрасенс Николь Кузнецова перенесла 298-ю операцию

Life.ru вчера в 09:40
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Пьер Гасли: Я очень счастлив стать лучшим среди остальных

Напарник Даниила Квята Пьер Гасли показал в квалификации Гран При Бразилии седьмое время – лучшее для себя после возвращения из Red Bull Racing в Toro Rosso.
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Онлайн-шопоголизм хотят признать психическим расстройством

Немецкие ученые выступили с предложением признать шопоголизм психическим расстройством.
Piter.tv вчера в 05:17
Гаджеты

Эксперты назвали скрытую угрозу со стороны бюджетных смартфонов

По результатам наблюдения, обнаруженные уязвимости могли использоваться хакерами для прослушивания владельца смартфона с помощью микрофона, изменения уровня прав доступа в системе.
OAnews вчера в 20:00
Авто

Китайцы выпустили копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала

Сбоку и спереди в ракурсе три четверти новинка базовой ценой 126 800 юаней (около 1 миллиона 150 тысяч рублей) очень похожа на оригинал, который стоит почти в десять раз дороже — от 1,22 миллиона юаней (около 11,1 миллиона рублей).
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Политика

Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
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РИА Новости 15 ноября в 06:25
Происшествия

СК проверит инцидент на лекции историка Соколова

Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
RT на русском вчера в 17:39
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Диетолог назвала наименее вредные сладости

Известия вчера в 20:45
Общество

В Иране протестуют против повышения цен на бензин

Газета.Ru 00:27
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Черчесов объяснил поражение российской сборной в матче против Бельгии

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о поражении национальной команды в матче против сборной Бельгии.
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Смартфоны Huawei P30 и P30 Pro получили Android 10

Крупный китайский производитель выпустил новую версию оболочки EMUI 10, базирующейся на Android 10, для двух экс-флагманских моделей - P30 и P30 Pro.
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На Украине обнаружили необычный номерной знак для авто

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