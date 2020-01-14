Энергетика

REGNUMREGNUMГлава ФАС расскажет Госдуме о ценах на бензин

Глава ФАС Игорь Артемьев 22 января выступит на «правительственном часе» в Госдуме, как ожидается, он ответит на вопросы о ценах на бензин, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.
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с чего всё началось

Потребительские цены на бензин в РФ возобновили рост после полугодовой паузы

Цены на дизельное топливо за отчетный период поднялись на 0,2%, в общей сложности они растут уже одиннадцатую неделю подряд.
Интерфакс08:05

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В России потребительские цены на бензин возобновили рост после полугодовой паузы

Коммерсантъ09:04

Цены на бензин в России вновь начали расти

News.ru08:32

Цены на бензин за 9 дней января выросли на 0,1%

Финмаркет08:00

В России подорожал бензин

Lenta.ru08:13

Средняя цена на бензин в России выросла на 7 копеек в первую неделю года

ТАСС08:10

Тульский бензин дешевле столичного на 30 копеек

Московский Комсомолец08:31

«Цена на бензин бьет по мозжечку». Юрий Матвейко о том, как изменятся цены на топливо

АМИТЕЛвчера в 23:18
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 10:37, Ашберн

Неожиданно: цены за год в Беларуси выросли меньше, чем планировалось. Узнали, какой план на этот год

КП - Беларусь07:16
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 10:37, Ашберн
Происшествия

Пассажирка поезда Симферополь — Москва выбросила из купе грудную дочь

РБК 07:45
Происшествия

Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь

Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.
Lenta.ru 04:44
Энергетика

В Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти

Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
РИА Новости 09:02
Армия и оружие

Китай ввел в строй самый мощный в мире эсминец

Головной эсминец проекта 055 "Наньчан" введен в состав ВМФ НОАК. Церемония состоялась 12 января в порту Циндао.
Российская газета вчера в 02:04
Армия и оружие

Бункер с американскими военными уничтожен иранской ракетой

Как следует из опубликованного одним из военнослужащих поста в любимой Трампом сети Twitter, после попадания иранской баллистической ракеты один из бункеров, который считался до этого момента очень надежным, был полностью разрушен.
Pravda.Ru 02:30
Происшествия

Экс-полковник Захарченко подрался с заключенным в колонии

Коммерсантъ 10:06
Спорт

Устюгов сообщил, что может пропустить этапы Кубка мира в США и Канаде

Двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов рассказал, что может пропустить этапы Кубка мира в США и Канаде.
МК-Спорт 06:10
Хоккей

Овечкин обогнал Селянне по голам в НХЛ

Шайба стала 27-й в сезоне и 685-й в карьере игрока, что помогло ему занять единоличное 11-е место в рейтинге лучших снайперов лиги за всю историю, обогнав по этому показателю финна Теэму Селянне.
REGNUM 01:59
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл угрожают королевской семье

Напомним, что ранее появилась информация о том, что наследник королевской семьи принц Гарри и его жена хотят отказаться от своего титула.
DixiNews вчера в 08:12
Общество

В России повысится стоимость тарифов у сотовых операторов

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") повысится, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 00:24
Авто

Появилась двутопливная версия Dacia Duster

В Брюсселе представили новую версию популярного кроссовера Dacia Duster.
Pnzdrive 07:13
Общество

ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул

Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Российская газета 08:28
Общество

Кудрин оценил масштаб коррупции в России

Ситуацию с коррупцией в России прокомментировал глава Счётной палаты Алексей Кудрин. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 03:14
Политика

Поездка Зеленского в Оман сбила с толку разведку США

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Оман сбила с толку американскую разведку.
Lenta.ru 10:05
Общество

Сервис по доставке продуктов Golama объявил о закрытии

Сервис по доставке продуктов из магазинов Golama объявил о своем закрытии.
Интерфакс 09:09
Общество

В социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой. Внимание на это обратили интернет-пользователи.
Коммерсантъ 09:40
Политика

Хафтар и Сарадж приглашены на конференцию по Ливии в Берлине

На предстоящую 19 января в Берлине конференцию по Ливии приглашены оба лидера конфликтующих сторон, генерал Халиф Хафтар и глава Правительства национального согласия Фаиз Саррадж.
МонаВиста 09:17
Политика

Зеленского заподозрили в тайных переговорах с Россией на курорте

Фракция партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» заподозрила нынешнего лидера страны Владимира Зеленского в тайных переговорах с Россией во время его поездки на курорт в Оман в начале января.
Lenta.ru 10:26
Происшествия

Опубликована записка экс-полковника Захарченко возможным покровителям

Издание NEWS.ru опубликовало записку, которую, возможно, передал на волю бывший полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за получение взяток.
Радио Sputnik 06:00
Шоу-бизнес

Федор Смолов женится на внучке Бориса Ельцина

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов перестал скрывать романтические отношения с младшей внучкой первого президента России Бориса Ельцина - 17-летней Марией Юмашевой.
Живая Кубань 09:04
Общество

В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда

Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
REGNUM вчера в 17:32
Музыка

Сергей Шнуров ответил стихами на слова о своей скоропостижной смерти

Невские Новости вчера в 12:38
Шоу-бизнес

Влад Топалов перенес две операции с начала года

Вечерняя Москва 08:47
Шоу-бизнес

Певица Валерия ответила на требование уехать из России

Певица Валерия ответила на требование подписчицы в Instagram покинуть Россию навсегда.
Взгляд.ру 00:15
Общество

Синоптик пообещал россиянам теплую весну

Весна 2020 года будет теплее, чем положено по климатической норме.
Известия 02:21
Авто

Сhevrolet Niva превратится в «Ладу» до конца 2020 года

Стоит напомнить, что в декабре прошлого года появились сведения о том, что «АвтоВАЗ» приобрел у производителя из Соединенных Штатов General Motors долю совместного завода «GM-АвтоВАЗ», ответственного за сборку внедорожника Chevrolet Niva.
Pnzdrive вчера в 06:47
Происшествия

В Петербурге проверят заявление об избиении пенсионера в машине скорой

Полицейские начали проверку по заявлению 76-летнего мужчины, которого якобы избил врач скорой помощи за отказ ехать в определенную больницу, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД.
РИА Новости 05:58
Общество

Специалисты спасли брошенных медвежат в Карелии

VSE42.RU 05:51
Политика

Страны ЕС заявили о невыполнении Ираном обязательств по ядерной сделке

По мнению Геранмайе, у Ирана есть несколько вариантов ответа на действия ЕС: формально активировать механизм разрешения споров, обвинив в несоблюдении обязательств ЕС и США; продолжить наращивать ядерный потенциал в нарушение СВПД и не обращать внимание на шаги ЕС; попытаться получить от ЕС более выгодные экономические условия в обмен на возвращение к выполнению СВПД.
РБК 09:19
Армия и оружие

Королевские ВВС Дании сократят парк самолетов

Независимая газета вчера в 10:28
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