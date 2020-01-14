Цены на дизельное топливо за отчетный период поднялись на 0,2%, в общей сложности они растут уже одиннадцатую неделю подряд.

с чего всё началось

Глава ФАС Игорь Артемьев 22 января выступит на «правительственном часе» в Госдуме, как ожидается, он ответит на вопросы о ценах на бензин, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.

Энергетика В Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.

Армия и оружие Бункер с американскими военными уничтожен иранской ракетой Как следует из опубликованного одним из военнослужащих поста в любимой Трампом сети Twitter, после попадания иранской баллистической ракеты один из бункеров, который считался до этого момента очень надежным, был полностью разрушен.

Хоккей Овечкин обогнал Селянне по голам в НХЛ Шайба стала 27-й в сезоне и 685-й в карьере игрока, что помогло ему занять единоличное 11-е место в рейтинге лучших снайперов лиги за всю историю, обогнав по этому показателю финна Теэму Селянне.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл угрожают королевской семье Напомним, что ранее появилась информация о том, что наследник королевской семьи принц Гарри и его жена хотят отказаться от своего титула.

Общество ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.

Общество Кудрин оценил масштаб коррупции в России Ситуацию с коррупцией в России прокомментировал глава Счётной палаты Алексей Кудрин. Об этом сообщает «РИА Новости».

Политика Хафтар и Сарадж приглашены на конференцию по Ливии в Берлине На предстоящую 19 января в Берлине конференцию по Ливии приглашены оба лидера конфликтующих сторон, генерал Халиф Хафтар и глава Правительства национального согласия Фаиз Саррадж.

Политика Зеленского заподозрили в тайных переговорах с Россией на курорте Фракция партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» заподозрила нынешнего лидера страны Владимира Зеленского в тайных переговорах с Россией во время его поездки на курорт в Оман в начале января.

Происшествия Опубликована записка экс-полковника Захарченко возможным покровителям Издание NEWS.ru опубликовало записку, которую, возможно, передал на волю бывший полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за получение взяток.

Шоу-бизнес Федор Смолов женится на внучке Бориса Ельцина Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов перестал скрывать романтические отношения с младшей внучкой первого президента России Бориса Ельцина - 17-летней Марией Юмашевой.

Общество В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.

Авто Сhevrolet Niva превратится в «Ладу» до конца 2020 года Стоит напомнить, что в декабре прошлого года появились сведения о том, что «АвтоВАЗ» приобрел у производителя из Соединенных Штатов General Motors долю совместного завода «GM-АвтоВАЗ», ответственного за сборку внедорожника Chevrolet Niva.