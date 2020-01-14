Энергетика
REGNUMГлава ФАС расскажет Госдуме о ценах на бензин
Глава ФАС Игорь Артемьев 22 января выступит на «правительственном часе» в Госдуме, как ожидается, он ответит на вопросы о ценах на бензин, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.
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Цены на дизельное топливо за отчетный период поднялись на 0,2%, в общей сложности они растут уже одиннадцатую неделю подряд.Интерфакс08:05
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 10:37, Ашберн
Происшествия
Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь
Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.
Энергетика
В Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти
Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Армия и оружие
Китай ввел в строй самый мощный в мире эсминец
Головной эсминец проекта 055 "Наньчан" введен в состав ВМФ НОАК. Церемония состоялась 12 января в порту Циндао.
Армия и оружие
Бункер с американскими военными уничтожен иранской ракетой
Как следует из опубликованного одним из военнослужащих поста в любимой Трампом сети Twitter, после попадания иранской баллистической ракеты один из бункеров, который считался до этого момента очень надежным, был полностью разрушен.
Спорт
Устюгов сообщил, что может пропустить этапы Кубка мира в США и Канаде
Двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов рассказал, что может пропустить этапы Кубка мира в США и Канаде.
Хоккей
Овечкин обогнал Селянне по голам в НХЛ
Шайба стала 27-й в сезоне и 685-й в карьере игрока, что помогло ему занять единоличное 11-е место в рейтинге лучших снайперов лиги за всю историю, обогнав по этому показателю финна Теэму Селянне.
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл угрожают королевской семье
Напомним, что ранее появилась информация о том, что наследник королевской семьи принц Гарри и его жена хотят отказаться от своего титула.
Общество
В России повысится стоимость тарифов у сотовых операторов
Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") повысится, передает РИА "Новости".
Авто
Появилась двутопливная версия Dacia Duster
В Брюсселе представили новую версию популярного кроссовера Dacia Duster.
Общество
ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Общество
Кудрин оценил масштаб коррупции в России
Ситуацию с коррупцией в России прокомментировал глава Счётной палаты Алексей Кудрин. Об этом сообщает «РИА Новости».
Политика
Поездка Зеленского в Оман сбила с толку разведку США
Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Оман сбила с толку американскую разведку.
Общество
Сервис по доставке продуктов Golama объявил о закрытии
Сервис по доставке продуктов из магазинов Golama объявил о своем закрытии.
Общество
В социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой
В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой. Внимание на это обратили интернет-пользователи.
Политика
Хафтар и Сарадж приглашены на конференцию по Ливии в Берлине
На предстоящую 19 января в Берлине конференцию по Ливии приглашены оба лидера конфликтующих сторон, генерал Халиф Хафтар и глава Правительства национального согласия Фаиз Саррадж.
Политика
Зеленского заподозрили в тайных переговорах с Россией на курорте
Фракция партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» заподозрила нынешнего лидера страны Владимира Зеленского в тайных переговорах с Россией во время его поездки на курорт в Оман в начале января.
Происшествия
Опубликована записка экс-полковника Захарченко возможным покровителям
Издание NEWS.ru опубликовало записку, которую, возможно, передал на волю бывший полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за получение взяток.
Шоу-бизнес
Федор Смолов женится на внучке Бориса Ельцина
Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов перестал скрывать романтические отношения с младшей внучкой первого президента России Бориса Ельцина - 17-летней Марией Юмашевой.
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Музыка
Сергей Шнуров ответил стихами на слова о своей скоропостижной смерти
Шоу-бизнес
Влад Топалов перенес две операции с начала года
Шоу-бизнес
Певица Валерия ответила на требование уехать из России
Певица Валерия ответила на требование подписчицы в Instagram покинуть Россию навсегда.
Общество
Синоптик пообещал россиянам теплую весну
Весна 2020 года будет теплее, чем положено по климатической норме.
Авто
Сhevrolet Niva превратится в «Ладу» до конца 2020 года
Стоит напомнить, что в декабре прошлого года появились сведения о том, что «АвтоВАЗ» приобрел у производителя из Соединенных Штатов General Motors долю совместного завода «GM-АвтоВАЗ», ответственного за сборку внедорожника Chevrolet Niva.
Происшествия
В Петербурге проверят заявление об избиении пенсионера в машине скорой
Полицейские начали проверку по заявлению 76-летнего мужчины, которого якобы избил врач скорой помощи за отказ ехать в определенную больницу, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД.
Общество
Специалисты спасли брошенных медвежат в Карелии
Политика
Страны ЕС заявили о невыполнении Ираном обязательств по ядерной сделке
По мнению Геранмайе, у Ирана есть несколько вариантов ответа на действия ЕС: формально активировать механизм разрешения споров, обвинив в несоблюдении обязательств ЕС и США; продолжить наращивать ядерный потенциал в нарушение СВПД и не обращать внимание на шаги ЕС; попытаться получить от ЕС более выгодные экономические условия в обмен на возвращение к выполнению СВПД.
Армия и оружие