Цены на дизельное топливо за отчетный период поднялись на 0,2%, в общей сложности они растут уже одиннадцатую неделю подряд.

с чего всё началось

Глава ФАС Игорь Артемьев 22 января выступит на «правительственном часе» в Госдуме, как ожидается, он ответит на вопросы о ценах на бензин, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.

Глава ФАС расскажет Госдуме о ценах на бензин

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