Энергетика
REGNUMГлава ФАС расскажет Госдуме о ценах на бензин
Глава ФАС Игорь Артемьев 22 января выступит на «правительственном часе» в Госдуме, как ожидается, он ответит на вопросы о ценах на бензин, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.
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с чего всё началось
Цены на дизельное топливо за отчетный период поднялись на 0,2%, в общей сложности они растут уже одиннадцатую неделю подряд.Интерфакс08:05
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 10:31, Ашберн
Общество
В АТОР пообещали отсутствие очередей при заселении в отели в Турции
Туристам в Турции не придется часами ожидать в лобби отеля при заселении в связи с ужесточением в стране контроля за соблюдением закона о персональных данных.
Энергетика
В Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти
Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Общество
Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России.
Здоровье
В Китае умерла студентка, пять лет питавшаяся рисом и чили
Китайская студентка, на протяжении пяти лет питавшаяся только рисом и маринованными перцами чили, скончалась от истощения, сообщило издание South China Morning Post.
Хоккей
Пять очков Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Айлендерс» в НХЛ
Встреча завершилась со счетом 6:2. В составе победителей две шайбы забросил российский форвард Артемий Панарин.
Экономика
Минтруд: рост зарплат по итогам 2020 года составит 2,3%
В целом в 2020 году по стране рост заработных плат действительно может составить около 2,3-2,5%, однако даже при низкой инфляции (в 2020 году ее прогнозируют в районе 3%) это не такая большая величина, чтобы сказаться на доходах россиян, резюмирует Павел Сигал, первый вице президент "Опоры России".
Общество
Жители России чувствуют себя счастливыми дольше, чем американцы
Учёные из Дартмутского колледжа в Нью-Гэмпшире выяснили, в каком возрасте люди чувствуют себя наиболее несчастными.
Здоровье
КС обязал врачей предоставлять данные об умерших их родственникам
Женщина обратилась в суд, поскольку врачи отказались выдавать ей медицинские документы умершего мужа, сославшись на врачебную тайну.
Технологии
Microsoft сегодня прекращает поддержку Windows 7
С 14 января Microsoft заканчивает бесплатную поддержку Windows 7. Эта операционная система вышла в 2009 году.
Кино
Список номинантов на «Оскар-2020» появился в сети
СМИ опубликовали список фильмов, которые будут бороться за звание лучшего в рамках кинопремии «Оскар».
Общество
Смольный подсчитал количество наркоманов и гомосексуалов в Петербурге
По оценкам властей, число потребителей психо-активных веществ в Петербурге составляет 25 тысяч человек, а число гомосексуалов — 10,5 тысяч.
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Авто
Появилась двутопливная версия Dacia Duster
В Брюсселе представили новую версию популярного кроссовера Dacia Duster.
Политика
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии
Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
Происшествия
Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь
Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.
Происшествия
Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией
Журналист Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
Шоу-бизнес
Федор Смолов женится на внучке Бориса Ельцина
Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов перестал скрывать романтические отношения с младшей внучкой первого президента России Бориса Ельцина - 17-летней Марией Юмашевой.
Происшествия
СК предложил упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
Думаю, вам известно о расследовании уголовного дела в отношении судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева.
Шоу-бизнес
Меньшиков объяснил отсутствие у него детей
Футбол
Сетьен: «Я не мог представить себя на этом месте даже во сне»
Новый главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции.
Экономика
Более 60% желающих взять кредит россиян получили отказы от банков
В 2019 году банки одобрили лишь 36,9 процента заявок на кредиты.
Музыка
Сергей Шнуров ответил стихами на слова о своей скоропостижной смерти
Политика
Запущен механизм разрешения споров по ядерной сделке с Ираном
Главы МИД Франции, Германии и Великобритании запустили Механизм разрешения споров в рамках иранской ядерной сделки в связи с тем, что Тегеран перестал выполнять часть обязательств СВПД, говорится в официальном заявлении министров.
Происшествия
Суд арестовал директора школы по делу о покушении на жену депутата
Гагаринский суд Москвы арестовал подозреваемых по делу о нападении на жену депутата от партии «Яблоко» Михаила Хананашвили.
Общество
Сервис по доставке продуктов Golama объявил о закрытии
Сервис по доставке продуктов из магазинов Golama объявил о своем закрытии.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Общество
ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Политика
Британские власти тайно финансировали Reuters в годы холодной войны
Как сообщает Би-би-си со ссылкой на рассекреченные документы, власти Великобритании в 1960-х и 1970-х годах тайно финансировали информационное агентство Reuters с целью более эффективного противостояния советской пропаганде.