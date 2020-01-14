Энергетика

REGNUMREGNUMГлава ФАС расскажет Госдуме о ценах на бензин

Глава ФАС Игорь Артемьев 22 января выступит на «правительственном часе» в Госдуме, как ожидается, он ответит на вопросы о ценах на бензин, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.
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с чего всё началось

Потребительские цены на бензин в РФ возобновили рост после полугодовой паузы

Цены на дизельное топливо за отчетный период поднялись на 0,2%, в общей сложности они растут уже одиннадцатую неделю подряд.
Интерфакс08:05

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В России подорожал бензин

Lenta.ru08:13

Цены на бензин в России вновь начали расти

News.ru08:32

Тульский бензин дешевле столичного на 30 копеек

Московский Комсомолец08:31

В России потребительские цены на бензин возобновили рост после полугодовой паузы

Коммерсантъ09:04

Средняя цена на бензин в России выросла на 7 копеек в первую неделю года

ТАСС08:10

Цены на бензин за 9 дней января выросли на 0,1%

Финмаркет08:00

«Цена на бензин бьет по мозжечку». Юрий Матвейко о том, как изменятся цены на топливо

АМИТЕЛвчера в 23:18
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 10:31, Ашберн

Неожиданно: цены за год в Беларуси выросли меньше, чем планировалось. Узнали, какой план на этот год

КП - Беларусь07:16
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 10:31, Ашберн
Общество

В АТОР пообещали отсутствие очередей при заселении в отели в Турции

Туристам в Турции не придется часами ожидать в лобби отеля при заселении в связи с ужесточением в стране контроля за соблюдением закона о персональных данных.
Известия 10:11
Происшествия

Экс-полковник Захарченко подрался с заключенным в колонии

Коммерсантъ 10:06
Энергетика

В Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти

Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
РИА Новости 09:02
Происшествия

Пассажирка поезда Симферополь — Москва выбросила из купе грудную дочь

РБК 07:45
Общество

Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России.
RT на русском 09:06
Здоровье

В Китае умерла студентка, пять лет питавшаяся рисом и чили

Китайская студентка, на протяжении пяти лет питавшаяся только рисом и маринованными перцами чили, скончалась от истощения, сообщило издание South China Morning Post.
РИА Новости 10:15
Хоккей

Пять очков Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Айлендерс» в НХЛ

Встреча завершилась со счетом 6:2. В составе победителей две шайбы забросил российский форвард Артемий Панарин.
Известия 00:07
Экономика

Минтруд: рост зарплат по итогам 2020 года составит 2,3%

В целом в 2020 году по стране рост заработных плат действительно может составить около 2,3-2,5%, однако даже при низкой инфляции (в 2020 году ее прогнозируют в районе 3%) это не такая большая величина, чтобы сказаться на доходах россиян, резюмирует Павел Сигал, первый вице президент "Опоры России".
Газета.Ru 08:36
Общество

Жители России чувствуют себя счастливыми дольше, чем американцы

Учёные из Дартмутского колледжа в Нью-Гэмпшире выяснили, в каком возрасте люди чувствуют себя наиболее несчастными.
News.ru вчера в 14:32
Здоровье

КС обязал врачей предоставлять данные об умерших их родственникам

Женщина обратилась в суд, поскольку врачи отказались выдавать ей медицинские документы умершего мужа, сославшись на врачебную тайну.
Право.ру вчера в 07:52
Технологии

Microsoft сегодня прекращает поддержку Windows 7

С 14 января Microsoft заканчивает бесплатную поддержку Windows 7. Эта операционная система вышла в 2009 году.
SciencePop 02:20
Кино

Список номинантов на «Оскар-2020» появился в сети

СМИ опубликовали список фильмов, которые будут бороться за звание лучшего в рамках кинопремии «Оскар».
Политическая Экспертиза вчера в 11:04
Общество

Смольный подсчитал количество наркоманов и гомосексуалов в Петербурге

По оценкам властей, число потребителей психо-активных веществ в Петербурге составляет 25 тысяч человек, а число гомосексуалов — 10,5 тысяч.
Собака.ru 08:02
Общество

В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда

Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
REGNUM вчера в 17:32
Авто

Появилась двутопливная версия Dacia Duster

В Брюсселе представили новую версию популярного кроссовера Dacia Duster.
Pnzdrive 07:13
Политика

Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии

Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
RT на русском 02:02
Происшествия

Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь

Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.
Lenta.ru 04:44
Происшествия

Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией

Журналист Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
RT на русском 08:52
Шоу-бизнес

Федор Смолов женится на внучке Бориса Ельцина

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов перестал скрывать романтические отношения с младшей внучкой первого президента России Бориса Ельцина - 17-летней Марией Юмашевой.
Живая Кубань 09:04
Происшествия

СК предложил упростить процедуру задержания лиц с особым статусом

Думаю, вам известно о расследовании уголовного дела в отношении судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева.
Российская газета 07:00
Шоу-бизнес

Меньшиков объяснил отсутствие у него детей

Известия 10:01
Футбол

Сетьен: «Я не мог представить себя на этом месте даже во сне»

Новый главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции.
Евро-футбол.ру 09:02
Экономика

Более 60% желающих взять кредит россиян получили отказы от банков

В 2019 году банки одобрили лишь 36,9 процента заявок на кредиты.
РИА Новости 01:28
Музыка

Сергей Шнуров ответил стихами на слова о своей скоропостижной смерти

Невские Новости вчера в 12:38
Политика

Запущен механизм разрешения споров по ядерной сделке с Ираном

Главы МИД Франции, Германии и Великобритании запустили Механизм разрешения споров в рамках иранской ядерной сделки в связи с тем, что Тегеран перестал выполнять часть обязательств СВПД, говорится в официальном заявлении министров.
Радио Sputnik 08:27
Происшествия

Суд арестовал директора школы по делу о покушении на жену депутата

Гагаринский суд Москвы арестовал подозреваемых по делу о нападении на жену депутата от партии «Яблоко» Михаила Хананашвили.
РБК вчера в 11:38
Общество

Сервис по доставке продуктов Golama объявил о закрытии

Сервис по доставке продуктов из магазинов Golama объявил о своем закрытии.
Интерфакс 09:09
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Общество

ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул

Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Российская газета 08:28
Политика

Британские власти тайно финансировали Reuters в годы холодной войны

Как сообщает Би-би-си со ссылкой на рассекреченные документы, власти Великобритании в 1960-х и 1970-х годах тайно финансировали информационное агентство Reuters с целью более эффективного противостояния советской пропаганде.
Московский Комсомолец вчера в 18:33
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