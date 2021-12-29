ПРАЙМГлава ФАС: резкого роста цен на бензин и дизель в России в 2022 году не ожидаетсяФедеральная антимонопольная служба (ФАС) нашла признаки нарушений антимонопольного законодательства на рынке топлива, которые могли привести к росту цен, и подозревает крупную нефтяную компанию в диспаритете поставок топлива на экспорт.ТАССФАС России не ожидает резкого роста цен на бензин и дизельное топливо в стране в следующем году, сообщил руководитель ведомства Максим Шаскольский в интервью RTVI.ВедомостиЗимний дизель из-за сезонного спроса дорожает, однако ситуация временная.Агентство нефтегазовой информацииПо словам топ-менеджера, в России сейчас цены на бензин в разы ниже, чем в соседних странах, в тч благодаря демпферу.Neftegaz.ruЧитать далееСвернутьPiter.tvPiter.tvИзвестияОбщественная служба новостейКомсомольская правдаЦентральная Служба НовостейАБННьюс-ННТК ЗвездаРоссийская газетаГазета.RuNeftegaz.ruРосбалтФАНЭкономика сегодняRuposters.ruПодробнее о событииГлава ФАС Шаскольский: крупная нефтяная компания создала дефицит бензина в регионе РоссииLenta.ruвчера в 05:41ФАС подозревает неназванную нефтяную компанию в создании дефицита в регионахКоммерсантъвчера в 05:15ФАС проверяет крупную компанию из-за больших экспортных поставок бензина в ущерб внутреннему рынкуПРАЙМвчера в 04:57ФАС проверяет крупную нефтекомпанию, отправляющую много топлива на экспортФинмаркетвчера в 04:24ФАС подозревает крупную нефтяную компанию в нарушении баланса на рынкеРоссийская газетавчера в 05:00ФАС не ожидает резкого роста цен на бензин в 2022 годуВедомостивчера в 04:53ФАС заподозрила крупную нефтяную компанию в приоритетной поставке топлива на экспортТАССвчера в 04:43Показать ещёОценить77Поделиться