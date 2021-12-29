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Глава ФАС: резкого роста цен на бензин и дизель в России в 2022 году не ожидается

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) нашла признаки нарушений антимонопольного законодательства на рынке топлива, которые могли привести к росту цен, и подозревает крупную нефтяную компанию в диспаритете поставок топлива на экспорт.
ТАСС
ФАС России не ожидает резкого роста цен на бензин и дизельное топливо в стране в следующем году, сообщил руководитель ведомства Максим Шаскольский в интервью RTVI.
Ведомости
Зимний дизель из-за сезонного спроса дорожает, однако ситуация временная.
Агентство нефтегазовой информации
По словам топ-менеджера, в России сейчас цены на бензин в разы ниже, чем в соседних странах, в тч благодаря демпферу.
Neftegaz.ru

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