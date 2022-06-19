КоммерсантъГлава ФАС считает парадоксальным рост цен на авиакеросин при снижении спросаРуководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский сообщил, что стоимость авиакеросина растет, несмотря на снижение спроса.КоммерсантъВ конце марта министр транспорта Виталий Савельев прогнозировал снижение пассажиропотока по итогам года почти на 10%.РБКВ январе 2022 года стоимость авиатоплива установила рекорд, превысив планку в 60 тыс. руб. за т. По данным на 17 июня цена керосина (европейская часть России) составляет 65 129 руб. за т.РБКНа этом фоне авиабилеты в 2021 году также росли в цене, однако власти опровергли связь с дорожающим авиакеросином.РБКЧитать далееСвернутьРоссийская газетаРоссийская газетаЯмал-МедиаПолитическая ЭкспертизаРЕН ТВЭкономика сегодняФАНКомсомольская правдаИзвестияLife.ruРБККолыма-информГазета.RuREGNUMНТВВечерняя МоскваПодробнее о событииГлава ФАС считает парадоксальным рост цен на авиакеросин при снижении спросаКоммерсантъ21:29Глава ФАС назвал парадоксальной ситуацию с ценами на авиатопливо в РоссииРБКвчера в 15:30Самое цитируемоеГлава ФАС считает парадоксальной ситуацию с ценами на авиатопливо в РоссииRT на русском20:39Глава ФАС: цены на авиатопливо в России парадоксальныеЭкономика сегодня17:14Глава ФАС Шаскольский назвал парадоксальной ситуацию с ценами на авиатопливо в РоссииLenta.ruвчера в 16:58Глава ФАС назвал парадоксальной ситуацию со стоимостью авиакеросина в РоссииГазета.Ruвчера в 16:36Глава ФАС Шаскольский: ситуация с ценами на авиакеросин в России парадоксальнаРИА Новости19:44Показать ещёОценить547Поделиться