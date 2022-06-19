КоммерсантъГлава ФАС считает парадоксальным рост цен на авиакеросин при снижении спросаРуководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский сообщил, что стоимость авиакеросина растет, несмотря на снижение спроса.КоммерсантъЕсть сжиженный углеводородный газ, на который цена снизилась в три раза с начала года и сейчас минимальная за всю историю.Комсомольская правдаВ январе 2022 года стоимость авиатоплива установила рекорд, превысив планку в 60 тыс. руб. за т. По данным на 17 июня цена керосина (европейская часть России) составляет 65 129 руб. за т.РБКЦены на авиационный керосин растут с апреля 2020 года, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПБМТСБ).РБКЧитать далееСвернутьПолитическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаРоссийская газетаКомсомольская правдаМолваНародные новостиREGNUMЭкономика сегодняРЕН ТВЯмал-МедиаНИА СамараКолыма-информLife.ruИзвестияФАНРБКГазета.RuПрофильПодробнее о событииГлава ФАС Шаскольский назвал парадоксальным рост цен на авиакеросин при сниженном спросеLenta.ru23:40Глава ФАС назвал парадоксальной ситуацию с ценами на авиатопливо в РоссииРБКвчера в 15:30Самое цитируемоеГлава ФАС считает парадоксальным рост цен на авиакеросин при снижении спросаКоммерсантъ21:29Глава ФАС считает парадоксальной ситуацию с ценами на авиатопливо в РоссииRT на русском20:39Глава ФАС Шаскольский назвал рост цен на авиакеросин при снижении спроса парадоксальнымРИА Новости19:44Глава ФАС: цены на авиатопливо в России парадоксальныеЭкономика сегодня17:14Глава ФАС назвал парадоксальной ситуацию со стоимостью авиакеросина в РоссииГазета.Ruвчера в 16:36Показать ещёОценить1,9KПоделиться