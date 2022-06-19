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Глава ФАС считает парадоксальным рост цен на авиакеросин при снижении спроса

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский сообщил, что стоимость авиакеросина растет, несмотря на снижение спроса.
Коммерсантъ
Есть сжиженный углеводородный газ, на который цена снизилась в три раза с начала года и сейчас минимальная за всю историю.
Комсомольская правда
В январе 2022 года стоимость авиатоплива установила рекорд, превысив планку в 60 тыс. руб. за т. По данным на 17 июня цена керосина (европейская часть России) составляет 65 129 руб. за т.
РБК
Цены на авиационный керосин растут с апреля 2020 года, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПБМТСБ).
РБК

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Глава ФАС Шаскольский назвал парадоксальным рост цен на авиакеросин при сниженном спросе
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