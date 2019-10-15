Общество
АиФ ЧелябинскГлава ФАС сообщил о возбуждении дела в отношении Бориса Дубровского
Речь идёт о возможном картельном сговоре в сфере дорожного строительства Челябинской области. Напомним, ранее СМИ со ссылкой на адвоката Игоря Трунова сообщили о возбуждении уголовного дела, фигурантом которого стал экс-губернатор.
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Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского по материалам проверки Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом во вторник сообщил журналистам руководитель ФАС РФ Игорь Артемьев в ходе рабочей поездки в Крым.ТАСС06:17
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Глава ФАС подтвердил факт возбуждения дела в отношении экс-губернатора Челябинской области
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