Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского по материалам проверки Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом во вторник сообщил журналистам руководитель ФАС РФ Игорь Артемьев в ходе рабочей поездки в Крым.

с чего всё началось

Речь идёт о возможном картельном сговоре в сфере дорожного строительства Челябинской области. Напомним, ранее СМИ со ссылкой на адвоката Игоря Трунова сообщили о возбуждении уголовного дела, фигурантом которого стал экс-губернатор.

Глава ФАС сообщил о возбуждении дела в отношении Бориса Дубровского

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