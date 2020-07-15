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Pravda.RuPravda.RuГлава ФИФА объяснил, почему ЧМ-2018 стал лучшим в истории

Глава ФИФА Джанни Инфантино рассказал о том, почему считает чемпионат мира-2018 в России лучшим турниром в истории. По его словам, этому способствовали усилия российских властей и атмосфера в городах ЧМ.
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Президент ФИФА: чемпионат мира по футболу в России стал лучшим в истории

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Джанни Инфантино
Спортивный функционер, 9-й президент ФИФА с 26 февраля 2016 года, юрист по специальности. Имеет швейцарское и итальянское гражданства.
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