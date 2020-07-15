Глава ФИФА Джанни Инфантино рассказал о том, почему считает чемпионат мира-2018 в России лучшим турниром в истории. По его словам, этому способствовали усилия российских властей и атмосфера в городах ЧМ.

Глава ФИФА объяснил, почему ЧМ-2018 стал лучшим в истории

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