Коронавирус
Pravda.RuГлава ФИФА объяснил, почему ЧМ-2018 стал лучшим в истории
Глава ФИФА Джанни Инфантино рассказал о том, почему считает чемпионат мира-2018 в России лучшим турниром в истории. По его словам, этому способствовали усилия российских властей и атмосфера в городах ЧМ.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 09:49, Ашберн
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
Политика
Китай ввел санкции за продажу оружия Тайваню против компании из США
Китай вводит санкции против оборонной компании США Lockheed Martin, которая является главным производителем истребителей в США.
МонаВиста 04:56
Происшествия
СК просит арестовать четырех акушеров по делу о торговле младенцами
Следственный комитет просит Басманный суд Москвы арестовать четырех акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами.
Газета.Ru 07:44
Авто
Ford представил новый кроссовер Ford Bronco Sport официально
Avtovesti.com 02:50
Путешествия
В АТОР назвали готовые принимать российских туристов страны
Исполнительный директор Ассоциации Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН рассказала о том, что в большинстве стран стран из списка потребуют справки от туристов об отсутствии коронавируса и при пересечении границы туристам будет измерена температура.
ToDay News Ufa вчера в 10:28
Происшествия
В Нью-Йорке нашли распиленное тело миллионера
В Нью-Йорке на Манхэттене нашли распиленное тело миллионера рядом со строительными мешками и бензопилой, пишет Unilad.
Газета.Ru 07:15
Шоу-бизнес
Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской
Представители крайне популярного среди обеспеченных граждан любой страны дома моды Louis Vuitton дали официальный комментарий недавно произошедшей ссоре между певицей Ритой Дакотой и телеведущей Яной Рудковской.
CT news вчера в 10:33
Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Тея умерла на восьмом месяце беременности
Эксперты установили причину смерти. Популярный блогер Николь Тея внезапно скончалась в возрасте 24 лет.
Суть событий 00:39
Футбол
Аршавин сообщил о желании стать президентом «Зенита»
Бывший футболист петербургского "Зенита" Андрей Аршавин заявил, что в будущем хочет стать президентом клуба.
Газета.Ru 09:31
Шоу-бизнес
Дизайнер Гуляев показал 71-летнюю Пугачеву в молодежном наряде
Кутюрье продемонстрировал молодежный наряд 71-летней певицы.
ФАН 06:17
Общество
Голикова назвала процент летальности от коронавируса в России
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что летальность от коронавируса в России составила 2,3%. Об этом передает РИА Новости.
Моя Москва.онлайн 09:05
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
Общество
ПФР опроверг сообщения о новых надбавках к пенсии за советский стаж
Информация о новых выплатах российским пенсионерам за советский стаж не соответствует действительности, все доплаты уже учтены, заявила начальник отдела по взаимодействию со СМИ Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу Екатерина Мамедова.
Народные новости 08:48
Общество
Москвичи смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус с 16 июля
Жители Москвы смогут с 16 июля бесплатно сдать ПРЦ-тест на коронавирус, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
РИА Новости 06:10
Происшествия
Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко
Напомним, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в том, что в начале ноября прошлого года он расстрелял аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и по частям утопил в реке Мойке.
Российская газета 09:18
Политика
Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Крыму
Президент России Владимир Путин 16 июля прибудет в Керчь на церемонию закладки боевых кораблей для Военно-морского флота России.
РБК 06:49
Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 13 июля в 08:51
Политика
Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) разыграли переизбиранного на второй срок президента Польши Анджея Дуду.
Газета.Ru 06:35
Футбол
ФИФА опубликовала календарь чемпионата мира 2022 года
Международная федерация футбола опубликовала календарь финального турнира чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году.
Российская газета 09:03
Общество
Роструд распределил риски: к кому придут с проверкой
Роструд разместил на своем сайте перечни работодателей значительного и высокого риска на 01.07.2020, на основе которых будут формироваться графики осуществления проверок на будущий год.
Время Бухгалтера 05:09
Шоу-бизнес
Популярный актер сериала «Великолепный век» стал отцом
Rusturkey.com 01:07
Футбол
В «Уфе» зафиксировано два новых случая коронавируса
Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что в клубе обнаружено два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
RT на русском 09:03
Футбол
Финты Солтмурада Бакаева и Вандерсона попали в самый популярный футбольный Instagram мира
На моменты матчей Тинькофф РПЛ обратил внимание аккаунт 433 — самый популярный футбольный Instagram мира, на который подписаны более 28 миллионов человек.
Матч ТВ 09:24
Технологии
Microsoft устранила уязвимость 17-летней давности в Windows Server
Специалист Check Point Саги Цадик (Sagi Tzadik) обнаружил серьёзную уязвимость, затрагивающую Windows Server 2003-2019.
3DNews 09:28