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РИА НовостиРИА НовостиГлава FIGC заявил, что не согласится на досрочное завершение сезона

Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина заявил, что не намерен принимать решение о досрочном завершении сезона.
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Президент Федерации футбола Италии: «Досрочное окончание сезона будет означать смерть итальянского футбола»

Матч ТВ01:11

Президент Федерации футбола Италии: я никогда не соглашусь на досрочное завершение сезона

Чемпионатвчера в 17:46

В Федерации футбола Италии не согласны на досрочное завершение сезона

Газета.Ruвчера в 19:01

Глава FIGC заявил, что не согласится на досрочное завершение сезона

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«Итальянский футбол потеряет 700-800 млн евро. Это будет смерть». Глава FIGC о досрочном завершении сезона

Sports.ru00:22

Глава федерации футбола Италии: Я никогда не остановлю сезон

Спорт день за днемвчера в 17:37

Глава Федерации футбола Италии: «Я никогда не остановлю сезон»

Sport24.ruвчера в 17:19
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Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
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Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
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Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области

РИА Новости вчера в 15:43
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Кооперативный шутер Generation Zero стал временно бесплатным в Steam

Разработчики из Systemic Reaction объявили, что их кооперативный шутер Generation Zero стал временно бесплатным в Steam.
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Грузовики с десятками разлагающихся тел обнаружили в Нью-Йорке

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Общество

Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24
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Политика

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

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РИА Новости 28 апреля в 13:29
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Общество

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На Первом канале стартует показ сериала «Джульбарс»

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Политика

Возможный трубоукладчик «Северного потока – 2» направился к Балтике

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Политика

Песков: Россия избежала катастрофического сценария с коронавирусом

России удалось избежать катастрофического сценария с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 20:39
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Общество

Медик предупредил, что волны жары летом могут быть опаснее COVID-19

Ученый уточнил, что во время волны жары в 5-7 дней, когда среднесуточная температура превышает 23,8 градусов (для Москвы - ред.), можно говорить о дополнительных 100-300 случаях смертей.
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Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
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В России продлили запрет на въезд иностранцев

С 18 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Россия на период до 1 мая закрыла въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства.
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Депутаты Башкирии подсчитали запас продовольствия в регионе

Запасы по продовольствию в Башкирии оцениваются до 136 дней торговли, по непродовольственной группе – до 155 дней с учетом текущего спроса.
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Общество

Власти Алтайского края ужесточают режим въезда в регион

На заседании оперативного штаба Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19 приняли решение с 1 мая серьезно ужесточить режим въезда в регион, сообщает пресс-служба правительства края.
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Плющенко и Рудковская воссоздали сцену из «Титаника»

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Названы самые опасные при коронавирусе заболевания

Более 50 процентов зараженных коронавирусом страдают от одного или более хронических заболеваний.
Lenta.ru вчера в 15:18
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Итальянская федерация футбола
Общественная организация, осуществляющая контроль и управление футболом в Италии. Федерация контролирует сборные команды Италии, а также организует проведение национального чемпионата на различных уровнях, проводит розыгрыш национального кубка. Является членом Национального олимпийского комитета Италии. Представляет как классический футбол, так и мини-футбол, пляжный футбол, контролирует как мужские, так и женские футбольные команды, а также команды во всех возрастных группах. Штаб-квартира федерации расположена в Риме, также имеется офис в Коверчано, где проходят обучение и лицензирование все футбольные тренеры Италии.
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