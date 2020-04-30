Коронавирус
РИА НовостиГлава FIGC заявил, что не согласится на досрочное завершение сезона
Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина заявил, что не намерен принимать решение о досрочном завершении сезона.
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Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости вчера в 15:56
Политика
МИД Украины раскрыл содержание «нормандского саммита» в онлайн-формате
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскрыл содержание запланированного в онлайн-формате «нормандского саммита», в котором примут участие главы МИД из четырех стран.
Lenta.ru 28 апреля в 04:33
Общество
В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию
РИА Новости вчера в 19:42
Политика
Песков не исключил оказание прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможное оказание прямой материальной помощи на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 20:54
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс вчера в 12:16
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США за $6,4 млн
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) нашёл у телеведущей Елены Малышевой роскошный особняк в США.
Секрет фирмы вчера в 11:26
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости вчера в 15:15
Общество
Медики сфотографировались без одежды из-за нехватки масок
Lenta.ru вчера в 03:07
Общество
Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области
РИА Новости вчера в 15:43
Спорт
Кооперативный шутер Generation Zero стал временно бесплатным в Steam
Разработчики из Systemic Reaction объявили, что их кооперативный шутер Generation Zero стал временно бесплатным в Steam.
Игромания.ру вчера в 04:08
Происшествия
Грузовики с десятками разлагающихся тел обнаружили в Нью-Йорке
Известия вчера в 22:24
Общество
Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости 28 апреля в 13:29
Общество
В мае в Алтайском крае изменится график выплаты пенсий
Зачисление пенсии в банки планируется провести в обычном режиме: 7, 13 и 21 мая По данным ведомства, из 756738 пенсионеров Алтайского края 36,1% получают выплаты через "Почту России", остальные - через кредитные организации.
Аргументы и Факты - Алтай 00:46
Кино
На Первом канале стартует показ сериала «Джульбарс»
Piter.tv 27 апреля в 10:00
Политика
Возможный трубоукладчик «Северного потока – 2» направился к Балтике
Известия вчера в 10:18
Политика
Песков: Россия избежала катастрофического сценария с коронавирусом
России удалось избежать катастрофического сценария с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 20:39
Общество
Медик предупредил, что волны жары летом могут быть опаснее COVID-19
Ученый уточнил, что во время волны жары в 5-7 дней, когда среднесуточная температура превышает 23,8 градусов (для Москвы - ред.), можно говорить о дополнительных 100-300 случаях смертей.
РИА Новости 01:02
Экономика
Советник властей Италии назвал способ избежать второй волны коронавируса
«Чтобы избежать масштабной второй волны, правительству потребуется постоянно напоминать людям о важности соблюдения социальной дистанции», — уточнил он.
РБК вчера в 20:00
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
Политика
В России продлили запрет на въезд иностранцев
С 18 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Россия на период до 1 мая закрыла въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства.
REGNUM вчера в 06:40
Шоу-бизнес
Башаров отреагировал на просьбы лишить его звания
Рамблер 28 апреля в 12:30
Экономика
Депутаты Башкирии подсчитали запас продовольствия в регионе
Запасы по продовольствию в Башкирии оцениваются до 136 дней торговли, по непродовольственной группе – до 155 дней с учетом текущего спроса.
Аргументы и Факты - Уфа 00:42
Гаджеты
Intel может выпустить конкурентов для сверхпопулярных процессоров Ryzen 3000 уже 30 апреля
Единственная модель AMD, у которой нет конкурентов из стана «синих» - Ryzen 3 3100, так как Core i3-10100 с примерно подобными характеристиками будет на 15-20% дороже.
OAnews вчера в 03:47
Общество
Росрыболовство предложило разрешить рыбакам-любителям продавать уловы
В пресс-службе Росрыболовства подтвердили, что по поручению президента подготовили две концепции законопроекта, предусматривающего возможность продажи уловов, добытых на любительской рыбалке: «Одна касается продажи уловов рыбаками-любителями, другая — деятельности индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса».
РБК 01:00
Происшествия
ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию
REGNUM вчера в 04:09
Общество
Власти Алтайского края ужесточают режим въезда в регион
На заседании оперативного штаба Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19 приняли решение с 1 мая серьезно ужесточить режим въезда в регион, сообщает пресс-служба правительства края.
КП - Барнаул 01:10
Происшествия
В Москве задержали администратора чата сторонников митинга во Владикавказе
В Москве задержан администратор чата сторонников акции против режима изоляции во Владикавказе В Москве задержан Арсен Бесолов, администратор чата в Telegram, где переписывались сторонники оперного певца и активиста Вадима Чельдиева, который был организатором народного схода против режима изоляции во Владикавказе.
Gradus.pro вчера в 10:24
Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковская воссоздали сцену из «Титаника»
Рудковская уточнила, что им в воссоздании сцены «Титаника» помог сын Александр. Он держал фен и отвечал за спецэффекты.
ProstoProSport вчера в 15:15
Здоровье
Названы самые опасные при коронавирусе заболевания
Более 50 процентов зараженных коронавирусом страдают от одного или более хронических заболеваний.
Lenta.ru вчера в 15:18