Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина заявил, что не намерен принимать решение о досрочном завершении сезона.

Глава FIGC заявил, что не согласится на досрочное завершение сезона

Спорт день за днем

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