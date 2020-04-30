Коронавирус
РИА НовостиГлава FIGC заявил, что не согласится на досрочное завершение сезона
Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина заявил, что не намерен принимать решение о досрочном завершении сезона.
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Общество
В Москве диагноз коронавируса теперь ставит и искусственный интеллект
Градоначальнику рассказали, как искусственный интеллект анализирует все данные и ставит диагноз по снимкам КТ.
Вести Подмосковья 13:43
Общество
В России прекращаются продажи листового чая Lipton и Brooke Bond
Крупнейший в мире производитель чая компания Unilever прекратит продажу листового чайя по брендами Lipton и Brooke Bond России.
Тавто.Ру 05:51
Происшествия
СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД
Высокопоставленный полицейский возглавлял управление ГИБДД по Нижегородской области с 2014 года, имел государственные и ведомственные награды.
РИА Новости 16:03
Экономика
МОТ предупредила о лишении 1,6 млрд человек средств из-за коронавируса
В результате экономического кризиса из-за пандемии коронавируса могут лишиться средств к существованию примерно 1,6 млрд рабочих неформального сектора экономики по всему миру.
РБК 13:19
Общество
В США начались массовые закупки мешков для трупов
Представители агентства заявили, что процесс покупки был начат, для того чтобы увеличить запасы мешков для тел и их производство на будущее, исходя из количества, которое может понадобится в «худшем» случае.
Lenta.ru 18:13
Экономика
Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире
Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости вчера в 04:22
Общество
Песков надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу
Отвечая на вопрос, произошел ли сейчас выход на плато, представитель Кремля заметил, что "можно робко на это надеяться, все-таки лучше быть оптимистами".
ТАСС 18:53
Политика
На Украине намерены помешать завершению проекта «Северный поток — 2»
Макогон добавил, что завершение строительства «Северного потока — 2» приведёт к потере оставшихся 50 млрд куб. м.
RT на русском 06:44
Общество
В Москве умерли еще 65 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли еще 65 пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб. У всех была подтверждена пневмония.
РБК 17:01
Общество
Власти Москвы назвали приоритетные по снятию ограничений отрасли
В первую очередь смягчение ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, затронет в Москве строительную отрасль и промышленность.
РБК 11:02
Общество
«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре
«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
РБК 10:03
Происшествия
Суд арестовал еще двоих участников митинга во Владикавказе
Ленинский районный суд Владикавказа избрал меру пресечения еще троим участникам митинга против «режима самизоляции».
Медиазона 14:04
Здоровье
Кардиолог назвал вероятные последствия пандемии коронавируса
Директор клиники госпитальной терапии имени А.А. Остроумова Сеченовского университета врач-кардиолог Юрий Беленков оценил вероятные последствия пандемии касательно здоровья россиян.
RT на русском вчера в 07:13
Игры
Представлен релизный трейлер SnowRunner для PS4, Xbox One и PC
Разработчики из российско-американской студии Saber Interactive и издательство Focus Home Interactive показали релизный трейлер SnowRunner, которая вышла на Xbox One, PlayStation 4 и PC.
NewInform вчера в 08:22
Общество
Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов
На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, кто планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было.
Вести.Ru 09:12
Происшествия
Во Владимире заявили о не дошедших до больницы просроченных аппаратах ИВЛ
В начале апреля сообщалось, что депутат Госдумы от Владимирской области Григорий Аникеев (в 2019 году был признан думцем с самым высоким доходом, заработав за предыдущий год 2,3 млрд руб.) за собственный счет приобрел для больниц региона 50 аппаратов ИВЛ.
РБК 15:27
Политика
Помпео заявил об угрозе голода в КНДР
В КНДР существует реальный риск распространения коронавируса и голода, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости 15:53
Кино
Назвали самые убыточные фильмы 2019 года
Список самых убыточных кинокартин 2019 года опубликовали на американском профильном портале Deadline.
Live24 03:05
Здоровье
Советник правительства Италии назвал причину вспышки COVID-19 в стране
Коронавирус прикрылся гриппом Крупный масштаб эпидемии коронавируса COVID-19 в Италии объясняется тем, что вирус проник в страну еще в начале зимы, но обнаружить его на ранних стадиях помешала вспышка гриппа.
РБК 17:00
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США за $6,4 млн
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) нашёл у телеведущей Елены Малышевой роскошный особняк в США.
Секрет фирмы 11:26
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Общество
«Газпром» продолжает поставки по «Силе Сибири» в полном объеме
Добыча газа на Чаяндинском месторождении и поставки по газопроводу "Сила Сибири" продолжаются в полном объеме, несмотря на эпидемиологическую обстановку на объекте, говорится в сообщении холдинга.
ТАСС вчера в 12:00
Политика
Армия Хафтара объявила о приостановке боевых действий
Триполи, 30 апреля 2020, 00:28 — REGNUM Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара прекращает ведение боевых действий в Ливии, заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари, передает телеканал Al Hadath.
REGNUM 17:28
Здоровье
Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 15:36
Игры
Получить бесплатные игры в Epic Games Store теперь будет сложнее
В онлайн-магазине Epic Games Store изменилась политика предоставления бесплатных игр.
Российская газета 06:33
Хоккей
Данис Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом»
Inc-news.ru 13:51
Здоровье
В США заявили об эффективном препарате для борьбы с коронавирусом
Госиспытания противовирусного препарата ремдесивир показали его положительный эффект в лечении коронавируса.
Суть событий 14:15
Общество
Новости COVID-19: россияне с видом на жительство за рубежом смогут выехать из страны, Подмосковье вышло на плато по заболеваемости
Первым российским регионом, который вышел на плато по заболеваемости COVID-19 стало Подмосковье, заявил губернатор Андрей Воробьев.
Snob.ru 13:07