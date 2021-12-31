РИА НовостиГлава ФМБА Скворцова: вакцину «Конвасэл» могут зарегистрировать в начале 2022 годаГлава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала о создании новой вакцины от коронавируса "Конвасэл".РИА НовостиПлощадка для производства вакцины позволяет выпускать до 30 млн доз в год.Общественное телевидение РоссииРазработчиком вакцины является Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России.ТАСССейчас наибольшее распространение в России имеет вакцина центра Гамалеи под названием «Спутник-V».Эхо МосквыЧитать далееСвернутьPiter.tvPiter.tvРБКИнфоросРидусФАНГазета.RuПрофильРамблерВечерняя МоскваРусская ПланетаЦентральная Служба НовостейГлагоLРосбалтТульская служба новостей53 новостиЁлдашКомсомольская правдаПсковская Лента НовостейLife.ruDaily StormПодробнее о событииГлава ФМБА рассказала об эффективности новой вакцины «Конвасэл»Говорит Москвавчера в 09:57Глава ФМБА Скворцова: вакцину «Конвасэл» могут зарегистрировать в начале 2022 годаРИА Новостивчера в 06:41Скворцова: новая вакцина от COVID-19 может быть зарегистрирована до конца 1-го кварталаLenta.ruвчера в 04:11Скворцова: никто из привитых при исследовании вакцины «Конвасэл» не заболел коронавирусомRT на русскомвчера в 06:44Скворцова: Новую вакцину от COVID-19 зарегистрируют в начале 2022 годаРоссийская газетавчера в 04:22Скворцова: летальность от ковида на подконтрольных ФМБА территориях в 2,5 раза нижеТАССвчера в 05:54Скворцова анонсировала регистрацию новой вакцины от COVID-19 «Конвасэл» в начале 2022 годаФАНвчера в 04:08Показать ещёОценить1,8KПоделиться