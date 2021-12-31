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Глава ФМБА Скворцова: вакцину «Конвасэл» могут зарегистрировать в начале 2022 года

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала о создании новой вакцины от коронавируса "Конвасэл".
РИА Новости
Площадка для производства вакцины позволяет выпускать до 30 млн доз в год.
Общественное телевидение России
Разработчиком вакцины является Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России.
ТАСС
Сейчас наибольшее распространение в России имеет вакцина центра Гамалеи под названием «Спутник-V».
Эхо Москвы

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Глава ФМБА рассказала об эффективности новой вакцины «Конвасэл»
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