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Глава ФНПР Шмаков предложил индексировать зарплату по уровню инфляции чаще раза в год

Индексацию зарплаты по уровню инфляции сегодня надо проводить чаще, чем раз в год, заявил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.
РИА Новости
По мнению Шмакова, индексацию заработной платы в зависимости от уровня инфляции необходимо проводить чаще, чем прописано в законах, которые были приняты «в докризисный период, в довоенный период».
Lenta.ru
Во время выступления на круглом столе «Суверенитет как важная основа социально-экономического развития России» в Совете федерации Шмаков сообщил о том, что законы, которые определяют частотность подобного рода действий в государстве, следует изменить.
ТУТ НЬЮС
Помимо сезонных факторов на замедление инфляции продолжило оказывать влияние укрепление рубля и коррекция цен в условиях снижения потребительской активности.
Lenta.ru

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Глава ФНПР Шмаков заявил о необходимости индексировать зарплату чаще одного раза в год
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Глава ФНПР Шмаков предложил индексировать зарплату по уровню инфляции чаще раза в год
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