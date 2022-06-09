Будьте в Плюсе

Глава ФНПР Шмаков заявил о необходимости индексировать зарплату чаще одного раза в год

Индексацию зарплаты по уровню инфляции сегодня надо проводить чаще, чем раз в год, заявил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.
РИА Новости
По мнению Шмакова, индексацию заработной платы в зависимости от уровня инфляции необходимо проводить чаще, чем прописано в законах, которые были приняты «в докризисный период, в довоенный период».
Lenta.ru
В результате динамика экономики превосходит прогнозы экспертов.
ТВ Центр
Помимо сезонных факторов на замедление инфляции продолжило оказывать влияние укрепление рубля и коррекция цен в условиях снижения потребительской активности.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Глава ФНПР Шмаков заявил о необходимости индексировать зарплату чаще одного раза в год
Lenta.ru08:12
Глава ФНПР Шмаков предложил индексировать зарплату по уровню инфляции чаще раза в год
РИА Новости05:39
Самое цитируемое
Глава ФНПР призвал чаще индексировать зарплату
Московский Комсомолец06:36
Глава профсоюзов считает, что индексировать зарплату нужно чаще раза в год
ТАСС06:13
Глава ФНПР предложил индексировать зарплату по уровню инфляции чаще раза в год
Газета.Ru06:10
Глава ФНПР Шмаков заявил о необходимости индексироваться зарплату чаще раза в год
ПРАЙМ05:51
Глава ФНПР Шмаков выступил за более частую индексацию зарплат по уровню инфляции
ФАН06:40

Интересное

Путин отменил обязательную продажу половины валютной выручки экспортерами

Президент России Владимир Путин отменил своим указом требование об обязательной продаже 50% валютной выручки.
Коммерсантъ07:04

Тинькофф банк с 23 июня введет комиссию за обслуживание валютных счетов

Тинькофф банк с 23 июня вводит комиссию за обслуживание счетов в иностранной валюте, говорится в сообщении банка в официальном телеграм-канале в четверг.
Интерфакс04:13

Международные резервы России за неделю выросли на $1,7 млрд, до $591,3 млрд

Международные резервы России по состоянию на 3 июня 2022 года составили $591,3 млрд, говорится в отчетности Центробанка России.
Коммерсантъ09:22

Минфин считает, что ипотечный рынок РФ в ближайшие месяцы перейдет к росту после спада

"По оценке Минфина России, ипотечный рынок восстанавливается после существенного спада в апреле и мае 2022 года и в ближайшие месяцы перейдет к уверенному росту", - поясняется в сообщении.
ТАСС09:02

Падение цен на природный газ в США превысило 6% после взрыва на заводе СПГ

Цены на природный газ в США обвалились на 6% после того, как произошел взрыв на терминале СПГ на юге Техаса.
Газета.Ru04:51

Сбербанк прекратил проводить платежи предпринимателей по внешнеторговым договорам в юанях

Сбербанк с 7 июня прекратил проводить платежи предпринимателей по внешнеторговым договорам в китайских юанях, сообщили РИА Новости в колл-центре "СберБизнес Центр ВЭД".
РИА Новостивчера в 16:04

Правительство направит 9 млрд рублей на льготное кредитование малого и среднего бизнеса

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что на докапитализацию МСП-банка правительством будет направлено 9 млрд руб. Средства пойдут в том числе на расширение эскпресс-кредитования бизнеса.
Коммерсантъ07:47

Товарооборот России и Китая за первые пять месяцев вырос на 28,9%

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых пяти месяцев 2022 года вырос на 28,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
RT на русском03:38

Минфин внес в правительство законопроект о государственном регулировании табачного рынка

Минфин внес в правительство проект отраслевого закона о регулировании табачного рынка. Об этом говорится в сообщении ведомства.
РИА Новости05:37

Госдума одобрила в I чтении освобождение физлиц от НДФЛ при продаже золота в слитках

Госдума приняла в первом чтении законопроект об освобождении на 2022 и 2023 годы от НДФЛ (налог на доходы физических лиц) доходов физических лиц от реализации золота в слитках и о других мерах по антикризисной налоговой поддержке.
ТАСС07:16

Bloomberg: компания российского бизнесмена станет инвестором в сделке Маска с Twitter

Дубайский венчурный фонд Vy Capital, принадлежащий российскому бизнесмену Александру Тамасу, инвестировал $700 млн в сделку американского предпринимателя Илона Маска с компанией Twitter.
ТАСС05:52

Европейский ЦБ намерен в июле и сентябре повысить ставку впервые более чем за 10 лет

"Совет управляющих намерен повысить ключевые процентные ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов на своем июльском заседании по денежно-кредитной политике", - поясняется в сообщении.
Газета.Ru08:40

Поставки в Россию товаров из США обновили рекордный минимум

После падения американского экспорта товаров в Россию почти в пять раз в марте 2022 года по сравнению с февралем свежая статистика США за апрель показала дальнейшее схлопывание американо-российской торговли.
РБК23:00

Мишустин утвердил увеличение резервного фонда кабмина на 551,4 млрд рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда правительства на 551,4 млрд рублей за счет дополнительных нефтегазовых доходов, сообщается в четверг на сайте кабмина.
ТАСС04:53

Клиенты Тинькофф-банка жалуются на сложности со снятием валюты

Банкоматы Тинькофф-банка при попытке снять иностранную валюту пишут, что информация о ее наличии недоступна.
Коммерсантъ06:36