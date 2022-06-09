Госдума приняла в первом чтении законопроект об освобождении на 2022 и 2023 годы от НДФЛ (налог на доходы физических лиц) доходов физических лиц от реализации золота в слитках и о других мерах по антикризисной налоговой поддержке.
После падения американского экспорта товаров в Россию почти в пять раз в марте 2022 года по сравнению с февралем свежая статистика США за апрель показала дальнейшее схлопывание американо-российской торговли.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда правительства на 551,4 млрд рублей за счет дополнительных нефтегазовых доходов, сообщается в четверг на сайте кабмина.