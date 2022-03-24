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Глава ФНС Егоров пообещал новые налоговые меры поддержки

Налоговая служба РФ приняла ряд мер поддержки по снижению давления на граждан и компании России.
URA.Ru
Егоров напомнил, что в рамках мер поддержки граждан отменяется уплата НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в банках в 2021-2022 годах.
РИА Новости
Новый закон отменяет начисление НДФЛ в размере 13% на доходы от вкладов, которые в 2021 и 2022 годах превышают не облагаемую налогом сумму.
Профиль
Как сообщало ИА REGNUM, налог на доходы физических лиц на вклады более 1 млн рублей отменяется на два года, заявил глава ФНС Даниил Егоров на брифинге.
REGNUM

Подробнее о событии

Глава ФНС Егоров пообещал новые налоговые меры поддержки
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Глава ФНС анонсировал второй пакет мер налоговой поддержки
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