Встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна, но только при условии предварительной выработки договорённостей между двумя странами, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Как сообщали 20 марта в Росгвардии, военнослужащие, а также бойцы спецназа и СОБРа ночью внезапным броском форсировали реку на окраине Изюма, захваченного нацистами, и стремительно завладели плацдармом.
Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед направил в Верховный суд страны заявление о признании неформальной организации NEXTA, объединяющей группу Telegram-каналов, террористической, сообщила пресс-служба белорусского ведомства.