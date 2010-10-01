Общество
Долг.рфГлава ФНС РФ: «Мошенников среди бизнесменов, просящих субсидии, нет»
Даниил Егоров, глава Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ, в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что ведомство не обнаружило мошенников среди бизнесменов, просящих субсидии на поддержание бизнеса в связи с пандемией коронавируса.
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Глава ФНС заявил о том, что заявления на субсидии подают только честные бизнесмены
ИА Клерк.Рувчера в 06:18
ФНС не обнаружила мошенников среди подающих на получение субсидии бизнесменов
Агентство Москвавчера в 05:00
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 11:17, Ашберн
Общество
Скворцова рассказала о самой уязвимой для коронавируса группе крови
Больше всего болеют коронавирусом люди со второй группой крови, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:57
Футбол
«Химки» и «Ротор» вернулись в Премьер-лигу
Подмосковный футбольный клуб «Химки» и «Ротор» из Волгограда получили право участвовать в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
Парламентская газета 09:35
Здоровье
Нижегородские медики получат допвыплаты на 136,5 млн рублей
136,5 млн рублей направили на стимулирующие выплаты нижегородским медикам, ведущим борьбу с коронавирусом в больницах региона.
Newsroom24 09:59
Происшествия
Установлены подозреваемые в реабилитации нацизма в «Бессмертном полку»
RT на русском 10:13
Происшествия
Генерал Капустин не дослужил в Краснодаре
Коммерсантъ вчера в 11:49
Игры
Появились скриншоты ремастера первой Mafia
The GEEK 13 мая в 12:09
Общество
Кубань готовится к частичному выходу из режима ограничений
Краснодар, 15 мая 2020, 10:02 — REGNUM Распоряжение о частичном выходе из режима ограничений при условии сохранения стабильной эпидобстановки подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщила 14 мая пресс-служба администрации края.
REGNUM 03:02
Общество
Профессор МГУ уволился после открытого письма о домогательствах в вузе
Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Князев решил уволиться после того, как было опубликовано открытое письмо против сексуальных злоупотреблений и харассмента в вузе.
Газета.Ru вчера в 21:17
Общество
Владимирские семьи могут подать заявление на единовременную выплату 10000 рублей до 1 октября
По прогнозам специалистов Пенсионного фонда, выплаты на детей получат более 100 000 владимирских семей.
ТК Вариант 13 мая в 15:38
Политика
Киев исключил закрепление особого статуса Донбасса в конституции
"Украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции Украины", - говорится в сообщении на официальном сайте офиса.
ТАСС вчера в 16:46
Шоу-бизнес
Эшли Бенсон променяла Кару Делевинь на G-Eazy
Делевинь и Бенсон начали встречаться в 2018 году, подтвердили свой роман в 2019-м, а об их расставании стало известно в апреле этого года.
ИА InterMedia 07:41
Авто
BMW анонсировала обновленный BMW 5-Series
Премьера обновленной BMW 5-Series ближе, чем кажется – ждать осталось меньше двух недель.
Автоновости дня вчера в 07:35
Политика
Путин отчитал чиновников из-за доплат медикам
Путин обратился к чиновникам и отчитал их за расчеты по выплатам надбавок медикам, работающих с коронавирусными больными.
ФедералПресс 07:36
Экономика
В России могут упростить процедуру банкротства
Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru 11:09
Происшествия
В Киеве выявили вспышку коронавируса в интернате для девочек
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о вспышке коронавируса в столичном интернате для девочек, вирус подтвержден у 81 человека, учреждение закрыто на карантин.
РИА Новости 09:02
Общество
Появилась новая схема мошенничества на Avito и «Юле»
Злоумышленники размещают объявления о продаже товаров на площадках "Юла" и Avito по заниженной цене и предлагают оформить доставку.
Российская газета 09:59
Политика
В минобороны Чехии прокомментировали снос памятника Коневу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 апреля заявил, что российская сторона сожалеет в связи с демонтажом памятника Коневу в Праге и рассчитывает на его восстановление, а представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что демонтаж монумента наносит удар по собственной национальной истории Чехии.
Известия 10:39
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Автоспорт
Сильверстоун примет две гонки Формулы 1 в сезоне-2020
Руководство Формулы 1 и владельцы Сильверстоуна достигли соглашения в вопросе проведения Гран При Великобритании в условиях пандемии коронавируса.
Autosport.com.ru 10:22
Фигурное катание
Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе
Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 03:56
Общество
В Госдуму внесли законопроект о дистанционном образовании
Законопроект, который регламентирует дистанционное образование в России, внесён в Государственную думу, следует из базы данных палаты парламента.
RT на русском 09:03
Происшествия
Анатолию Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства
Быкова задержали по подозрению в организации двойного убийства 7 мая, суд арестовал его до 4 июля.
Ведомости 06:00
Наука
Коронавирус сохраняется в воздухе после разговора
Pro Город Владимир 10:00
Общество
Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ
Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.
REGNUM вчера в 01:17
Кино
Скончалась актриса Алла Мещерякова
Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
Шоу-бизнес
Эрика Герцег сообщила об уходе из группы «ВИА Гра»
Российская исполнительница Эрика Герцег заявила о том, что решила покинуть известный музыкальный коллектив «ВИА Гра».
Discover24 04:35
Авто
Обновленный кроссовер Chery Tiggo 8 показали на фото
Компания Chery готовит к дебюту обновленную версию 7-местного кроссовера Tiggo 8. Как сообщает портал "Новые автомобили", накануне на сайте министерства промышленности Китая были опубликованы первые официальные фотографии, а также технические характеристики модели.
Новые автомобили вчера в 22:26
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13 мая в 13:25
Общество
Магазинам разрешили не обслуживать покупателей без масок
Покупателей без масок в магазине могут не обслуживать.
Медиа-Центр 35media.ru 09:29
Общество
Врач рассказал о ремиссии у Анастасии Заворотнюк
Профессор и главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Михайлович Чумаков в новом интервью рассказал о новом методе лечения рака, при котором специально подобранные вирусы атакуют опухоль.
Газета.Ru 10:44