ТАССГлава ФНС России пообещал новые меры налоговой поддержки гражданВ Федеральной налоговой службе рассказали о мерах налоговой поддержки для россиян.НТВЕгоров напомнил, что в рамках мер поддержки граждан отменяется уплата НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в банках в 2021-2022 годах.РИА НовостиТакже планируется изменение законодательства, по которому ставка пеней будет снижена в два раза — до 1/300 ставки рефинансирования.News.ruКак сообщало ИА REGNUM, налог на доходы физических лиц на вклады более 1 млн рублей отменяется на два года, заявил глава ФНС Даниил Егоров на брифинге.REGNUMЧитать далееСвернутьНТВНТВРоссийская газетаПрофильВедомости УралREGNUMГазета.RuФАНПодробнее о событииВ ФНС анонсировали расширение мер налоговой поддержки россиянПрофиль05:23В ФНС анонсировали новые налоговые меры поддержкиГазета.Ru05:33Глава ФНС пообещал новые налоговые меры поддержкиРоссийская газета05:31Глава ФНС России пообещал новые меры налоговой поддержки гражданТАСС08:25Глава ФНС анонсировал второй пакет мер налоговой поддержкиREGNUM05:19Глава ФНС рассказал о новых налоговых льготах для россиянURA.Ru05:07Глава ФНС Егоров пообещал новые налоговые меры поддержкиРИА Новости05:03Показать ещёОценить32Поделиться