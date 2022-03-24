Будьте в Плюсе

Глава ФНС России пообещал новые меры налоговой поддержки граждан

В Федеральной налоговой службе рассказали о мерах налоговой поддержки для россиян.
НТВ
Егоров напомнил, что в рамках мер поддержки граждан отменяется уплата НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в банках в 2021-2022 годах.
РИА Новости
Также планируется
 изменение законодательства, по которому ставка пеней будет снижена в два раза — до 1/300 ставки рефинансирования.
News.ru
Как сообщало ИА REGNUM, налог на доходы физических лиц на вклады более 1 млн рублей отменяется на два года, заявил глава ФНС Даниил Егоров на брифинге.
REGNUM

Подробнее о событии

В ФНС анонсировали расширение мер налоговой поддержки россиян
Профиль05:23
В ФНС анонсировали новые налоговые меры поддержки
Газета.Ru05:33
Глава ФНС пообещал новые налоговые меры поддержки
Российская газета05:31
Глава ФНС России пообещал новые меры налоговой поддержки граждан
ТАСС08:25
Глава ФНС анонсировал второй пакет мер налоговой поддержки
REGNUM05:19
Глава ФНС рассказал о новых налоговых льготах для россиян
URA.Ru05:07
Глава ФНС Егоров пообещал новые налоговые меры поддержки
РИА Новости05:03

Интересное

В АТОР сообщили о появлении туров за рубеж за картами Visa и Mastercard

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что нишу вакцинных туров могут заменить поездки за банковскими картами платежных систем Visa и Mastercard.
Москва 2406:15

Россия выплатит по десять тысяч рублей пенсионерам на освобожденных территориях Украины

"Единовременные выплаты в размере десяти тысяч рублей направлены на поддержку наиболее социально незащищенных групп населения — пенсионеров и работников бюджетной сферы", — указали в ведомстве.
РИА Новости09:35

НАТО создаст многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии

НАТО создаст четыре дополнительные многонациональные боевые группы в Европе в ответ на спецоперацию ВС РФ на Украине.
ТАСС09:45

Минфин США ввел новые санкции против депутатов Госдумы и главы Сбербанка Грефа

Новые санкции США в отношении России затронули главу Сбербанка Германа Грефа, говорится в распространенном заявлении американского Минфина.
РИА Новости09:49
Насколько вы доверяете информации в Яндекс.Новостях?

ФАС России возбудила дело против «Пятерочки» и «Магнита» после проверки цен на сахар

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила антимонопольное дело в отношении торговых сетей «Пятерочка» и «Магнит» после проверки на рынке сахара.
Lenta.ru08:57

Daily Express: цены на газ в Великобритании выросли на 18% после заявления Путина

Цены на газ в Великобритании выросли на 18% после заявления российского лидера Владимира Путина об оплате за российский газ в рублях.
RT на русском09:09

Минобороны России обвинило фонд сына Байдена в финансировании биолабораторий на Украине

В ходе анализа документов, посвященных деятельности Пентагона на Украине, было установлено, что к финансированию действовавших на территории республики биолабораторий причастны фонды сына президента США Джо Байдена Хантера и Джорджа Сороса.
Lenta.ru08:29

В Бельгии мужчина бросил стеклянную бутылку в кортеж президента США Байдена

Мужчина бросил стеклянную бутылку в автомобильный кортеж президента США Джо Байдена, когда он проезжал по центру Брюсселя, но не попал, сообщило бельгийское электронное издание Sudinfo.
РИА Новости08:18

Глава польской PGNiG Маевский не увидел возможности оплачивать российский газ в рублях

Председатель правления польского нефтегазового концерна PGNIG Павел Маевский не видит возможности рассчитываться за российский газ в рублях.
РИА Новости07:11

Глава Минздрава Мурашко: COVID-19 не ушел, поэтому масочный режим рекомендуется сохранить

"Сегодня 480 тысяч пациентов получают медицинскую помощь в медицинских организациях, поэтому все-таки сохранение масочного режима мы рекомендуем",- сказал Мурашко журналистам.
РИА Новости09:38