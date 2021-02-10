Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует упростить процедуру получения статуса индивидуального предпринимателя (ИП), сократив необходимый для этого срок до нескольких минут. Об этом заявил глава ФНС Даниил Егоров, выступая в среду на заседании Совета Федерации.

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С чего всё началось В России упростят получение статуса ИП Федеральная налоговая служба упростит получение статуса индивидуального предпринимателя, заявил глава ведомства Даниил Егоров. РИА Новости 03:51