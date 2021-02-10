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Глава ФНС анонсировал сокращение срока получения статуса ИП до минут

Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует упростить процедуру получения статуса индивидуального предпринимателя (ИП), сократив необходимый для этого срок до нескольких минут. Об этом заявил глава ФНС Даниил Егоров, выступая в среду на заседании Совета Федерации.В источнике
С чего всё началось

В России упростят получение статуса ИП

Федеральная налоговая служба упростит получение статуса индивидуального предпринимателя, заявил глава ведомства Даниил Егоров.
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